Frauen grillen besser – und gewinnen auf dem Leipziger Markt alle Preise

Wie man eine gute Bratwurst grillt? „Kaltschnäuzigkeit zählt“, sagt Kay Fischer (43) vom Team „Xtes Mal“. Daniel Kretzschmann (29), der für den Wurzener Jugendclub „Firma“ an den Start geht, schwört auf eine geheime Zutat namens: Leidenschaft. Was dagegen auf keinen Fall auf die Wurst darf, ist Bier, weiß Sven Weiß (33) von den „Awesomemaniacs“. Das Spritzen wirbelt nur Asche hoch. „Nicht zu viel Hitze, aufmerksam sein“, rät er.

Zur Galerie Im Sommer kann jeder Grillen. Beim zehnten „Ur-Krostitzer Wintergrillen“ haben am Samstag 100 Teams auf dem Leipziger Markt demonstriert, dass Bratwurst und Steak auch im Januar gut gelingen.

Bier zu trinken am Grill, helfe aber schon, findet „Xtes Mal“-Kollege Robert Oeltz (43). „So ist man später weniger kritisch mit der Wurst.“ Eine gute Strategie für Olivia Lisa Bruchmann (29) von „Captain Baaaaaarrrrbecue und seine Crew“. „Wir üben oft zu grillen, aber so richtig geklappt hat’s bisher nie“, gibt sie zu. Dabei findet Christina Creutz (39) von der „Snowmangroup“, dass „Erfahrung am Grill alles ist“. Erfahrung plus isländisches Öl – so sieht das jedenfalls Tina Schellenberger, Coach der „Käsebienchen“. Alle 1,8 Sekunden wendet Teamkollegin Johanna Angermann die Wurst, und Jasmin Ledig pinselt das Öl drüber: „Für die optimale Bräune.“

Liebe ist die geheime Zutat

Soll noch einer sagen, das „Ur-Krostitzer Wintergrillen“ auf dem Leipziger Markt, das am Samstag zum zehnten Malstattgefunden hat, sei eine reine Spaßveranstaltung. Würden sonst der wahlkämpfende Oberbürgermeister Burkhard Jung sowie Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ihre Gesichter zeigen? Vier Alphornbläser, die ukrainische Band Los Colorados, die Feuerakrobaten Line und Max, Elvis-Imitator Roman Petermann, das Moderatorenduo Freddy Holzapfel und Tim Thoelke, 24 Juroren, 100 Tischgrills, 200 gemeldete Grillmeister in Zweierteams plus jede Menge Fans und Anhang – ergibt ungefähr 753 wertvolle Ratschläge.

Gewonnen: Johanna Lohse und Lydia Winkler (grüne Schürzen). Links Moderator Tim Thoelke, Jurychef Andreas Bräuer, Moderatorin Freddy Holzapfel. Rechts Ur-Krostitzer-Chef Wolfgang Welter. Quelle: André Kempner

Aber es gibt nur einen Goldenen Grillrost: Und der sollte am Ende an die „Greifenhainer Grilldamen“ gehen. 24 Juroren hatten Aussehen, Garstufe, Biss und Geschmack jeder der 100 Würste und 100 Steaks mit jeweils einem bis sechs Punkten bewertet: von „Attentatsversuch“ bis „perfekt“. Für die Greifenhainer Grilldame Johanna Lohse (30) ist „Liebe die Hauptzutat“, die ihr und Lydia Winkler den Sieg bescherte. Für die Teamkollegin ist es die Tatsache, dass sich die beiden seit 25 Jahren kennen: „Die Qualität unserer Freundschaft spiegelt sich in der Qualität des Essens und im Gold der Trophäe wider“, wird die euphorisierte 29-Jährige geradezu lyrisch.

Der Juror verzichtet nun mindestens zwei Wochen auf Fleisch

Grillgut, Tischgrill, Holzkohle, Pfeffer, Salz und je einen Bierkasten hatte die veranstaltende Brauerei zur Verfügung gestellt. „Eine Bratwurst muss durch sein, nicht rosa, und ein wenig Röstaroma haben, nicht zu viel“, sagt Ur-Krostitzer-Chef Wolfgang Welter. Jury-Kollege Peter Matzke, Geschäftsführer des Krystallpalast-Varietés, will jetzt allerdings „mindestens zwei Wochen lang fleischlos leben“.

Zwei Teams, die von Anfang an dabei waren: Sven Weiß, Markus Hettwer, Robert Oeltz und Kay Fischer (von links). Quelle: André Kempner

Das gilt keineswegs für Sven Weiß und „Awsomemaniac“-Kollege Markus Hettwer: „Abgrillen und angrillen? Das gibt es nicht“, sagt Hettwer. „Wir grillen das ganze Jahr durch“, fügt Weiß an. Im T-Shirt und einer pink-grünen Strickmütze stehen sie da. Die beiden damaligen Wirtschaftsstudenten waren 2011 Mitglieder in dem Leipziger Studentenverein, der das erste Wintergrillen auf die Beine stellten, damals noch mit 20 Mannschaften auf dem Dach der Moritzbastei. Auch die HSG-TH-Leipzig-Wasserballer Robert Oeltz und Kay Fischer sind beim zehnten Wettbewerb zum zehnten Mal dabei. Daher der Name: „Xtes Mal“. Auf die Premiere stießen sie seinerzeit, weil Ur-Krostitzer ihre Mannschaft sponsert.

Beste fleischlose Kost vom Rost

Ihr gegrilltes Eis sollte die beiden in der Kategorie „Alternatives Grillgut“ jedoch ebenso wenig aufs Siegertreppchen bringen wie der gegrillte Obstsalat im Ananasschiffchen den „Awesomemaniacs“ den Titel beschert hat. Nicht die Rotweinbirne der „Käsebienchen“, nicht die heiße Caipirinha der „Supergrilla“, nicht die Schneemannplätzchen der „Snowmanngroup“, nicht die Gemüsesäckchen des Wurzener Jugendclubs „Firma“. Vielmehr kreierten die „Grillgranaten“ Stefanie Hujer und Katrin Heurich ein Lebkuchen-Mousse mit Sahne und Pflaumenparfait: Für die Jury diesmal die beste fleischlose Kost vom Rost.

„Beste Performance“: Sarah Heyde (links) und Olivia Lisa Bruchmann. Quelle: André Kempner

Nicht einmal die in Thymian-Honig eingelegten Halloumi-Mango-Spieße mit Süßkartoffeln von „Captain Baaaaaarrrrbecue und seiner Crew“ konnten damit konkurrieren. Dafür überzeugten die erklärten Grill-Laien Olivia Lisa Bruchmann und Kollegin Sarah Heyde (26) das Moderatorenteam mit detailverliebter Seeräuberinnen-Maskerade bis hin zu Papageien aus Klorollen. Der Lohn: die Auszeichnung für die„beste Performance“.

Für Jurychef Andreas Bräuer von der Deutschen Grill- und Barbecue-Schulein Erfurt war aber nicht nur der Sieg der Piratinnen erwartbar: Er ist längst der Ansicht, dass sich Frauen am Grill geschickter als Männer anstellen. „Sie zeigen es nur nicht so oft, um nicht auch noch dafür zuständig zu werden.“

Von Mathias Wöbking