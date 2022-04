Leipzig

Über zwei Jahre haben Clubs gewartet – nun steht die Rückkehr in die Normalität kurz bevor: Am Sonntag entfallen alle Corona-Regeln, zumindest aus Sicht der Veranstaltungsbranche. Während in medizinischen Einrichtungen ein sogenannter Basisschutz erhalten bleibt, kann in Clubs abends wieder getanzt werden – und das ohne G-Auflagen.

Bisher müssen Clubgänger noch geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet sein. Zwar ist die Euphorie der Betreiber spürbar vor dem Freedom Day – die Vorfreude wird aber gedämpft, wie eine Umfrage der LVZ in Leipziger Tanzlokalen zeigt. Doch nicht nur das: Auch wenn G-Regeln und andere Auflagen vom Gesetzgeber kassiert werden, könnten sie aus den Clubs und Veranstaltungsstätten noch nicht vollständig verschwinden.

Maskenbereich, „für alle, die auf Nummer sicher gehen“

„Wir sind froh, wieder normal Veranstaltungen durchführen zu können“, heißt es aus dem Täubchenthal. „Wir wissen aber, dass Corona noch nicht vorbei ist. Wir haben die Befürchtung, dass die Infektionen noch stärker durch die Decke gehen und es wieder losgeht mit Schließungen.“ So verzichtet auch die beliebte Leipziger Veranstaltungsstätte noch nicht auf alle Vorsichtsmaßnahmen. „Es gibt bei uns die feste Regel, dass zum Schutz unserer Mitarbeiter an Garderobe und Bar weiter Maske getragen werden muss“, erklärt Sebastian Ganze aus der Marketingabteilung. Zudem gebe es etwa bei einer Veranstaltung am 7. April einen extra Maskenbereich, „für alle, die lieber auf Nummer sichergehen“, wie er sagt.

Auch der Felsenkeller wird weiter auf Vorkehrungen setzen, kündigt Geschäftsführer Jörg Folta an. Er hält fest: „Viele der Schutzmaßnahmen, die wir in den letzten beiden Jahren nach und nach eingeführt haben, werden bleiben.“ Das gelte etwa für das regelmäßige Lüften, Desinfektionsmöglichkeiten und Zwischenreinigungen. „Außerdem haben wir Equipment wie Zäune und Leitsysteme angeschafft, um die Bewegung unserer Gäste am und im Haus besser steuern zu können.“ Neu angeschaffte Lüftungsanlagen kämen ebenfalls zum Einsatz. Wie weit entsprechende Maßnahmen angewandt würden, hänge nun vom Verlauf der Pandemie ab.

Am Ende entscheiden auch die Veranstalter

Auch die G-Regeln, samt Zutrittsbeschränkungen für Nicht-Getestete und Ungeimpfte, möchte der Felsenkeller nicht endgültig beerdigen. „Für uns werden die G-Regeln weiter eine Rolle spielen“, so der Chef der Plagwitzer Location.

Welche Maßnahmen bei Veranstaltungen tatsächlich ergriffen werden, hängt aber auch von den jeweiligen Veranstaltern ab, darauf weisen gleich mehrere Betreiber hin. Diese könnten dann etwa festlegen, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten – oder in bestimmten Bereichen eine Maske getragen werden muss.

2g+ im Institut für Zukunft

Einen strikten Weg gehen die Verantwortlichen bei der Wiedereröffnung des Institut für Zukunft (IfZ) in der Nacht zum Sonntag. Einlass bekommen nur geimpfte und genesene Gäste. Zusätzlich müssen alle einen tagesaktuellen Test vorweisen. Das Testzentrum am Kohlrabizirkus hat hierfür geänderte Öffnungszeiten von 22 bis 03.15 Uhr. Dazu müssen die Besucher beim „Reopening“ am Einlass, der Bar und der Garderobe Maske tragen.

Moritzbastei wäre über Verlängerung von 2G plus nicht unglücklich gewesen

Torsten Reitler von der Moritzbastei berichtet unterdessen von einem „starken Feierwillen bei der jungen Generation“. Beim älteren Publikum sei aber eine Zurückhaltung zu beobachten, vermutlich werde diese auch noch eine Weile anhalten. „Wir freuen uns natürlich über das Ende der Kapazitätsbeschränkungen“, heißt es aus der Moritzbastei. Die Pandemie sei allerdings noch nicht vorbei. „Wir hätten auch mit 2G-plus-Regelung veranstalten können und wären nicht unglücklich gewesen, wenn diese Regelung verlängert worden wäre“, sagt Reitler.

Bleiben in der Moritzbastei also Schutzmaßnahmen erhalten? Von den Verantwortlichen kommt ein Dementi. „Wir haben uns entschieden, keine freiwilligen „Moritzbastei-Regeln“ zu installieren“, lautet die Ansage. Final entschieden, ob wirklich alle Schutzmaßnahmen entfallen, werde Anfang der Woche. Allerdings: Würden sich Künstler oder Agenturen wünschen, weiter die 2G-Regel anzuwenden, werde man sich dem im Einzelfall nicht verschließen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Techno-Club Elipamanoke ist man derweil voller Vorfreude auf die erste Veranstaltung nach Corona-Bedingungen, schon an diesem Samstag wird in der Markranstädter Straße eine Party steigen. Das „Eli“ setzt nun vor allem auf Aufklärung, wie Booker Sebastian Vogt berichtet. „Wir möchten den Leuten kommunizieren, nach dem Club-Besuch vielleicht soziale Aktivitäten einzuschränken – und nicht gleich die Großeltern zu besuchen.“ Gäste sollten bei Symptomen außerdem zuhause bleiben – ausdrücklich auch, wenn der Schnelltest negativ anschlägt. Auf 3G-Kontrollen wird das Elipamanoke aber verzichten: „Innerhalb unserer Crew haben die Schnelltests erst angeschlagen, nachdem wir bereits zwei Tage Symptome hatten und wir möchten euch nicht in falscher Sicherheit wiegen“, heißt es zur Begründung.

Kommt die richtige Krise der Club-Branche erst noch?

Auch wenn sich alle Tanzlokale wieder eine Rückkehr zur Normalität erhoffen – dass alles schnell so werden wird, wie vor der Pandemie – darüber macht man sich mitunter keine Illusionen. Felsenkeller-Chef Folta sieht die eigentliche Krise der Branche jetzt erst kommen. „Dank der staatlichen Hilfen sind große Teile der Kulturwirtschaft bislang gut über die Runden gekommen“, sagt er. Und fährt fort: „Dass große Teile des Publikums trotz Freedom Day nicht zu Veranstaltungen gehen oder Karten kaufen, wird bereits jetzt sehr deutlich.“ Ferner blieben weiter Unsicherheiten, etwa, ob sich das Publikumsverhalten nachhaltig verändern werde. Oder es erneut zu Lockdowns komme.

Von Florian Reinke