Freie Wähler Leipzig küren Bundestagskandidaten

Leipzig

Die Freien Wähler Leipzig haben am Sonnabend ihre Direktkandidaten für die beiden Leipziger Bundestagswahlkreise nominiert. Der erst im März gewählte sächsische Landesvorsitzende Thomas Weidinger tritt dabei im Leipziger Norden (Wahlkreis 152) an. Im Leipziger Süden (Wahlkreis 153) komplettiert André Soudah das Bewerberduo. „Wir wollen den Wahlkampf und den Bundestag nicht den etablierten Parteien allein überlassen“, so Bernd Schulze, Vorsitzender der Freien Wähler in Leipzig. „Wir bilden in der Mitte des Parteienspektrums die bürgerliche Kraft, die sich klar gegen Links- und Rechtsaußen positioniert, aber auch den Gegenentwurf zur SPD und CDU darstellt. Beide ehemaligen Volksparteien haben den Kontakt zu den normalen Menschen verloren. Die Freien Wähler wollen daher als ‚Partei des gesunden Menschenverstandes‘ ab Herbst 2021 Verantwortung im Deutschen Bundestag übernehmen.“ Thomas Weidinger, 59-jähriger Jurist, lägen besonders die kleinen und mittleren Unternehmen am Herzen; der 45-jährige André Soudah habe sich die Themen Umweltschutz und Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben.

„Man merkt, dass die Menschen händeringend nach einer bürgerlichen Alternative zu den erodierenden Volksparteien suchen“, so Schulze weiter. „Wenn Herr Kretschmer die Verantwortung für das Erstarken der AfD anderen Parteien in die Schuhe schiebt, möchte er wahrscheinlich den eigenen Anteil der CDU in Sachsen und der 16-jährigen Regierungszeit unter Angela Merkel im Bund ausblenden. Daher wird es Zeit für starke Freie Wähler als neue bürgerliche Kraft.“

Von Andreas Tappert