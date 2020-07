Leipzig

Die aktuelle Situation beim Eutritzscher Freiladebahnhof erinnert wieder an den September 2019. Damals erklärte Christoph Gröner als Chef der CG-Gruppe in einem LVZ-Interview, warum sein Bauunternehmen das 25 Hektar große Gelände an der Delitzscher Straße verkauft hatte. Ein wesentlicher Grund dafür seien erhebliche Verzögerungen im Rathaus gewesen.

Brief aus Österreich an den OBM

Dort wurde Gröners Vorwurf natürlich sofort bestritten. Doch Anfang Juli 2020 bekam Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) einen ähnlich klingenden Brief von Nematollah Farrokhnia. Dieser erfahrene Manager leitete 20 Jahre lang den Baukonzern Strabag. Nun vertritt er die Imfarr-Gruppe aus Österreich, die das größte Bauprojekt in Leipzig von der CG-Gruppe übernahm – für einen Betrag weit oberhalb von 160 Millionen Euro.

Beschluss für März 2020 versprochen

Farrokhnia erinnerte daran, dass die Stadtverwaltung nach dem Verkauf versprochen hatte, etliche Prüfungen und Verhandlungen zügig abzuwickeln. Dem Stadtrat sollten die Ergebnisse im März 2020 zum Beschluss vorgelegt werden. Danach könnte die Arbeit am Bebauungsplan für das autoarme Quartier beginnen. Geplant sind 2200 Wohnungen (30 Prozent mietpreisgebunden), drei Hochhäuser, ein Park, zwei Kitas, zwei Schulen, Turnhallen, viel Gewerbe, eine Kulturmeile. 55 Prozent des Gesamtareals sollen ins Eigentum der Stadt übergehen.

Termin dreimal verschoben

Anfangs habe Imfarr selbst den Aufwand etwas unterschätzt, räumte der Briefabsender ein. Dann kam im März Corona. Dennoch sei es nicht nachvollziehbar, weshalb die drei beteiligten Dezernate im Rathaus mehrfach fest zugesagte Termine nicht eingehalten haben. Aus dem März-Termin für den Ratsbeschluss wurde zunächst der 8. Juli, dann der 16. September. Derzeit spricht die Verwaltung von Oktober – obwohl über alle wesentlichen Verhandlungspunkte mit Imfarr längst Einvernehmen bestehen soll.

„Abbruch mit allen Konsequenzen“

Dies bewegte Farrokhnia zu seinem Brief an den OBM. Er bat Jung inständig um einen Ratsbeschluss im September. „Sollte dieser Termin wieder nicht gehalten werden, zwingen Sie uns, über einen etwaigen Abbruch des Vorhabens mit allen Konsequenzen für die Stadtentwicklung nachzudenken.“ Übersetzt bedeutet das wahrscheinlich: Dann sehen wir uns nach dem nächsten Käufer für das Areal um.

Rathaus spricht von einem guten Weg

Zum Verständnis: Ein Projekt in dieser Größenordnung (mit Gesamtinvestitionen von mindestens einer Milliarde Euro) wird in aller Regel durch Kredite finanziert. Diese verschlingen auch in verschenkten Monaten erhebliche Zinsen. Zudem sind die Konditionen für eine Verlängerung von Krediten mitunter auch von Fortschritten bei einem Projekt abhängig.

Das Rathaus erklärte am Freitag in einer Pressemitteilung, die Verhandlungen mit dem Investor seien „auf einem guten Weg“. Offenbar ist dieser Weg aber lang.

