Freisitze bleiben zu – Leipziger Gastronomen rufen „letzte Runde“ aus

Leipzig

Groß waren die Hoffnungen bei Kneipenbetreiberinnen und -betreibern, als für Sachsens Gastronomie Anfang März erstmals seit den verschärften Corona-Maßnahmen vom November eine Öffnungsperspektive aufgezeigt wurde: In der seit 5. März geltenden Corona-Schutzverordnung heißt es, dass frühestens ab dem 22. März – sprich kommenden Montag – Gastronomiebetriebe im „Außenbereich für Besucher und Besucherinnen mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung“ wieder öffnen könnten. Könnten, wohl bemerkt. Zuletzt wurde in Leipzig schon so mancher Freisitz hergerichtet.

Sächsische Inzidenz verhindert Lockerungen

Doch wenige Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel ist der Termin für einen Neustart light nicht zu halten. Die Stadt Leipzig hatte eine Öffnung schon zu Wochenanfang als „unrealistisch“ erklärt und Sprecher Matthias Hasberg bekräftigte am Freitag gegenüber LVZ.de nochmal: „So leid es uns tut, die Freisitze bleiben zu.“ Die für weitere Lockerungen festgeschriebene Voraussetzung – eine mindestens über zwei Wochen stabile 7-Tage-Inzidenz unter 100 – ist im Freistaat längst in weite Ferne gerückt. Nach den ersten Öffnungsschritten in den vergangenen Wochen lag der Wert in Sachsen am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 127 Fällen pro 100.000 Einwohner – Tendenz steigend. Da hilft es auch nicht, dass die Inzidenz in Leipzig mit 73,2 noch deutlich unter 100 liegt. So will es die Corona-Schutzverordnung.

„Wir können den Wirtinnen und Wirten keine Perspektive geben“, sagt Hasberg mit Blick auf die geltenden Regeln. Dies sei erst möglich, wenn die Fallzahlen sinken oder das Land Sachsen neben der Inzidenz andere Faktoren in die Bewertung der Infektionslage einfließen lässt. Es könnte, so Hasberg, zum Beispiel darüber nachgedacht werden, ob Öffnungsschritte auch an die Impfquote oder die Auslastung der Intensivstationen geknüpft werden. „Das muss aber der Freistaat entscheiden.“ Bis dahin gelte es, die Regeln durchzusetzen: „Wir lassen illegale Öffnungen nicht zu.“

Bei den Betreiberinnen und Betreibern wird die Verzweiflung nach Monaten der Ungewissheit immer größer. In einem offenen Brief, der am Freitagnachmittag unter anderem an den Fenstern mehrerer Restaurants in der Gottschedstraße angebracht wurde, rufen sie die „letzte Runde“ aus. Sie wenden sie sich mit der Bitte um Verständnis an die Leipziger Bevölkerung und mit spürbarer Wut im Bauch an politische Entscheidungsträger: „Reißt euch endlich zusammen und tut das Nötigste. Rettet uns unsere, durch die Pandemie und eure Entscheidungen bedrohten Existenzen!“ Konkret wird in dem Schreiben eine „Öffnung der Gastronomie unter den Bedingungen des Sommers 2020, also mit unter Einhaltung von bestehenden Hygienekonzepten geöffneten Innenbereichen und mit ausgelasteten Freisitzen“ sowie die Auszahlung der Hilfsgelder gefordert.

„Wir können das!“

Axel Klein, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), glaubt trotz steigender Fallzahlen an offene Freisitze und Biergärten zu Ostern: „Wir haben die Hygiene-Konzepte. Wir können das!“ Dafür ist aber auch aus seiner Sicht politisches Umdenken nötig: „Wir können uns nicht nur nach den starren Inzidenzen richten. Warum soll man mit einem negativen Testergebnis zum Friseur, aber nicht in ein Restaurant oder ein Hotel dürfen?“, fragt Klein.

Die Kommunikation in der Krise kritisiert er scharf: „Es ist ein generelles Problem, dass die Entscheidungen so kurzfristig getroffen werden. Da hängen ja auch Lieferanten dran. Und auch das Personal kann man im Falle einer Öffnung nicht einfach an- und ausschalten. Unternehmerisches Planen muss möglich bleiben.“ Für viele Gastronomiebetriebe seien die nächsten Wochen entscheidend. Es brauche nun entweder schnelle Öffnungsstrategien oder finanzielle Kompensation. „Die Leute kämpfen bis zum Letzten. Viele haben Kredite aufgenommen. Das dauert Jahre, bis das alles abbezahlt ist.“

Von Anton Zirk