Freispruch nach Faustschlag am Bankschalter – Leipziger kommt auf freien Fuß

Als ihr der Kunde über den Tresen hinweg einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, war das ein Schock. „Ich war wie benommen“, berichtet die betroffene Postbank-Mitarbeiterin am Freitag vor dem Landgericht Leipzig. „Verbale Attacken gibt es häufig, aber eine solche körperliche Gewalt habe ich zuvor in 35 Jahren nicht erlebt“, so die Angestellte (51) im Prozess um vorsätzliche Körperverletzung gegen Sandro M. (35). Der Leipziger hatte zum Auftakt gestanden. Demnach wollte er sich am 3. Februar 2020 in einer City-Filiale Geld von seinem – gedeckten – Konto auszahlen lassen, bekam aber nach stundenlanger Behörden-Odyssee keines.

Mehr als fünf Monate krank

„Es war eine Verzweiflungstat in einer besonderen Konstellation. Mein Mandant hatte Hunger und war übermüdet“, so Verteidiger Stefan Wirth. Demnach verfügte Sandro M. weder über eine Kontokarte noch ein gültiges Personaldokument. Deshalb war der Arbeitslose am Morgen zum Bürgeramt geschickt worden, doch die ausgestellte Meldebescheinigung wurde bei seinem dritten Anlauf an einem Bankschalter nicht akzeptiert. Da rastete der Mann aus, wurde festgenommen, kam zunächst in U-Haft. Die verletzte Frau war über fünf Monate krank, ist bis heute in psychologischer Behandlung. „Ich hätte nicht erwartet, dass mich das so umhaut“, sagt sie.

Doch trotz nachgewiesener Körperverletzung spricht die 8. Strafkammer Sandro M. frei. Das hatten sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung übereinstimmend beantragt. Grund: Wegen seiner schweren schizophrenen Erkrankung konnte Sandro M. nach Einschätzung des Sachverständigen Heinrich Jansen zur Tatzeit sein Handeln nicht steuern, ist deshalb schuldunfähig.

Richter: „Sie brauchen Hilfe“

„Nach deutschem Recht kann der Angeklagte nicht bestraft werden“, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr. Und auch eine unbefristete Einweisung in eine Klinik hinter Gittern, in den Maßregelvollzug, käme nicht infrage, da der Angeklagte nicht als gemeingefährlich gelte. „Sie brauchen Hilfe und Sie brauchen Behandlung“, so Harr weiter. Wiederholten sich solche Vorfälle, drohe letztlich doch die dauerhafte Einweisung in die Psychiatrie.

Das Urteil sorgte teils für Irritation unter Zuschauern im Gerichtssaal. Der Freispruch wirke letztlich wie ein „Freibrief“ für Gewalt, so ein Kommentar.

Von Sabine Kreuz