Leipzig

Am 6. September beginnt das neue Schuljahr. Das Kultusministerium bereitet derzeit Impfangebote für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren vor. Der Plan: In Leipzig, Dresden und Chemnitz soll der Corona-Schutz grundsätzlich in den Impfzentren erfolgen, in den Landkreisen über Stützpunktschulen. Das erklärte Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub). Am Montag sollen die Bildungseinrichtungen in Schulleiterkonferenzen über die Logistik informiert werden, sagte Schulz.

Erste Impfungen am 13. September möglich

In einem Schulleiterbrief des Kultusministeriums wird die Verfahrensweise bereits etwas detaillierter beschrieben. Der Bedarf soll in der ersten Schulwoche über „einfache Interessensbekundungen“ anonym erfasst werden, heißt es in dem Schreiben. Bis 8. September würden die Zahlen der Impfwilligen an das Lasub gemeldet, die ersten Impfungen am 13. September erfolgen. Bei dieser Gelegenheit könnten sich auch Eltern und Personal ihren Corona-Schutz holen. Verwendet werden die mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna.

Jüngere müssen von Elternteil begleitet werden

Bei 12- bis 15-Jährigen ist die Einwilligung beider Sorgeberechtigten und die Begleitung durch einen Sorgeberechtigten nötig, wie das Ministeriums mitteilt. Ab 16 Jahren genüge die Einwilligung eines Elternteils, eine Begleitung sei nicht nötig. Volljährige Schüler unterschreiben ihre Einwilligungserklärung selbst. Für Begleitpersonen gelten die Regeln zum Betreten der Schule, Schnelltests könnten auch an der Schule kostenlos durchgeführt werden. Für die Termine werden die Jugendlichen freigestellt – ebenso wie für anschließenden Sportunterricht. Die Begleitungsregelung für Schüler bis 15 sei für manche Eltern vielleicht logistisch schwierig, sagte Lasub-Sprecher Roman Schulz. Im Sinne der Für- und Vorsorgepflicht sowie im Rahmen der Aufklärung wäre dieses Verfahren aber erforderlich.

Schulen können Exkursion ins Impfzentrum organisieren

Logistisch ein Stück herausfordernd dürfte für Leipziger Schulen allerdings auch die Fahrt ins Impfzentrum werden – selbst wenn das Ministerium in seinem Schreiben erklärt, dass die Zentren gut erreichbar seien. Deshalb würden dort keine mobilen Teams eingesetzt. Die Schulen könnten aber auch lehrerbegleitete Exkursionen zum Impfzentrum organisieren. Lasub-Sprecher Schulz betonte, man wolle den Weg zum Ziel unkompliziert halten. „Wenn eine Schule sagt: Wir haben einen Hausarzt, der das macht – dann geht das auch.“

Fragen zur Zweitimpfung

Der Umgang mit den Großstädten dürfte noch für Diskussionen sorgen: Die übliche dreiwöchige Frist für die Zweitimpfung ist bei einer frühestmöglichen Impfung am 13. September erst am 4. Oktober verstrichen – die Impfzentren schließen nach bisherigen Plänen aber Ende September, manche auch früher. Im Schulleiterschreiben gibt es für die Großstädte keine Angaben zur Zweitimpfung. „Für uns ist wichtig, dass mit dem ersten Termin auch der zweite gesichert wird“, erklärte Schulz und versprach: „Dafür werden wir im Verbund mit den Partnern sorgen.“ Wie genau das dann aussehen könnte, sagte er noch nicht.

„Gut gemeint – schwer durchführbar“

Hintergrund des Vorgehens könnte die sinkende Auslastung der kostspieligen Impfzentren sein. Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg erkennt die gute Absicht der Impfangebote für Schülerinnen und Schüler. „Das ist gut gemeint – aber schwer durchführbar.“ Die Organisation sei komplex, der Schulalltag werde auseinandergerissen. Und parallel müssten dann ja die meist berufstätigen Eltern mit ins Impfzentrum fahren. Mobile Teams in die Bildungseinrichtungen zu schicken, sei aus Sicht der Impfwilligen der bessere Weg, so der Stadtsprecher. „Man sollte überlegen, wie man die Impfungen zu den Schülern bekommt – und nicht die Schüler zu den Impfungen“, sagte Hasberg. In der Stadtverwaltung Dresden gibt es ebenfalls Zweifel, ob sich mit der geplanten Verfahrensweise eine hohe Zahl an Impfungen erreichen lässt. Zudem wird es als nachteilig für die Impfbereitschaft gesehen, falls für die zweite Dosis tatsächlich zusätzlicher Aufwand betrieben werden müsste. Bislang gibt es aus Sachsens Gesundheitsministerium keine Signale für eine nochmalige Verlängerung der Laufzeiten in allen oder einigen Impfzentren.

Stützpunkt-Schulen für Landkreise Leipzig und Nordsachsen

In den Landkreisen, so auch in den Kreisen Leipzig und Nordsachsen, sollen die schon zu Jahresbeginn bei der Einführung der Schnelltests erprobten Stützpunkt-Schulen genutzt werden. Dorthin begeben sich dann auch Jugendliche aus umliegenden Schulen für ihre Immunisierung durch mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – und dort sind zudem die Termine für die Zweitimpfung vorgesehen. „Dieses System wird in Kooperation mit den Impfzentren und dem DRK als Träger installiert“, sagte Roman Schulz. Grundsätzlich könnten auch Landkreis-Schüler die Impfzentren nutzen, heißt es im Schreiben des Ministeriums.

Landesamt betont Freiwilligkeit

Schulz betonte die Freiwilligkeit der Aktion. Es erfolge keine Erfassung über Geimpfte und Ungeimpfte, wie es teilweise in sozialen Netzwerken kolportiert werde. „Das Ganze ist ein Angebot, ein Signal und eine Chance“, sagte Schulz, „jede geimpfte Schülerin und jeder geimpfte Schüler ist ein Beitrag zur Sicherheit.“

Von Ingolf Pleil und Björn Meine