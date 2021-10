Leipzig

Seit einem Jahr lebt er quasi unerkannt in Leipzig. Jetzt taucht er Woche für Woche ein Stück mehr aus der Deckung auf und lüftet sein Inkognito. Klingt wie ein Krimi und hat auch damit zu tun: Schauspieler Johannes Hendrik Langer hat die freie Stelle im Kommissariat der ZDF-Serie „Soko Leipzig“ übernommen, nachdem Steffen Schroeder ausgestiegen ist. Schon seit Juli 2020 arbeitet und lebt der 36-Jährige deshalb in Leipzig. Wegen des langen Produktionsvorlaufs tauchte er vergangene Woche allerdings erstmals auf dem Bildschirm auf, und das auch nur in mysteriösen Andeutungen. „Der Eisverkäufer aus dem Rosental hat mich aber schon erkannt“, erzählt er schmunzelnd. Seinen ersten Fall als Kommissar Moritz Brenner löst er am 5. November.

„Freue mich auf jeden Drehtag“

Der Schauspieler kennt seine Serienfigur jedenfalls schon weitaus besser als der Zuschauer. „Inzwischen habe ich zwölf Folgen gedreht und weiß, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich lerne Moritz Brenner immer noch kennen, und ich finde, er macht es den Zuschauern nicht leicht. Ich freue mich auf jedes Drehbuch und jeden Drehtag mit den Kollegen“, berichtet er beim Gespräch in einem Gohliser Café. In diesem Stadtteil lebt er mit seiner Frau und den drei Söhnen im Alter von sieben, fünf und drei Jahren. Die elf Jahre davor hat der gebürtige Kieler in Berlin-Friedrichshain gewohnt und vor allem Theater gespielt. Im Fernsehgeschäft ist er eher noch ein Neuling. „Aber ich bin kein Wochenend-Papa, und bei 125 Drehtagen im Jahr lohnt sich das Pendeln nicht.“ Seine Familie sei in Leipzig „erstaunlich schnell angekommen“, trotz Lockdown und Homeschooling. Für die Kinder gibt es draußen im Freien viel zu erleben, und für die Eltern ist Weggehen mit drei Knirpsen eh kein großes Thema.

Johannes Hendrik Langer spielt den neuen Kommissar Moritz Brenner an der Seite von Melanie Marschke. Quelle: Regina Katzer

Alle Wege mit dem Lastenrad

Als Neu-Leipziger hat Johannes Hendrik Langer bei den Außendrehs der „Soko Leipzig“ schon viele spannende Orte kennengelernt – die Seen, kleine Umlanddörfer und Bauernhöfe, alte verfallene Fabrikhallen, ein ehemaliges NVA-Gelände, die Stadtteile.

Am 30. Oktober ist er mit den Soko-Kollegen Gast beim Leipziger Opernball. „Ich bin total begeistert von den Altbauwohnungen, Villen, Künstlerlofts und den Seen“, schwärmt er. Überhaupt, die Seen: Dort ist er mit seinen Söhnen häufig unterwegs, wie auch im Clarapark oder im Rosental. Für den Zoo besitzt die Familie eine Jahreskarte. Alle Wege in der Stadt werden mit dem Fahrrad oder Lastenrad zurückgelegt. „Man sollte den Dreck, den man auf der Welt hinterlässt, möglichst klein halten“, findet der Vegetarier, der auf Fleisch und Kuhmilch verzichtet.

Von Kerstin Decker