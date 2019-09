Freiwillig im Leipziger Gefängnis – aber nur für zwei Stunden

Leipzig

„Schon krass eng, so eine Zelle“, entfährt es Rita Voigt. „Hier würde ich Platzangst kriegen, spätestens nach drei Stunden“, meint die Besucherin. Sie gehört zur ersten Gruppe, die sichdie Leipziger Justizvollzugsanstalt (JVA) am Samstagmorgen von innen anschauen darf. Einmal im Jahr gibt es diesen Tag der Öffentlichkeit. Extra aus der Nähe von Würzburg ist die 55-Jährige angereist, um „mit eigenen Augen zu sehen, wie es tatsächlich ist“ – da drinnen. „Ich gucke mir viele Knast-Filme an. Mich interessiert die Geschichte von Menschen, warum sie einfahren.“ Ein Bekannter aus Leipzig hatte sie auf den Termin aufmerksam gemacht.

Zur Galerie Beim Tag der Öffentlichkeit am 21. September 2019 schauten sich 180 Personen das Leipziger Gefängnis von innen an. Haftbereiche, Gemeinschafts- sowie Unterrichtsräume und nicht belegte Hafträume wurden gezeigt.

Rolf Jacob, Chef der JVA, berichtet, dass die Haftanstalt an der Leinestraße seit 2001 existiert. Das Rohbau-Skelett für das jetzige Hafthaus war allerdings schon Ende der 1980er-Jahre entstanden. Ursprünglich sollte das H-förmige Gebäude kein klassisches Gefängnis werden, sondern ein großes Haftkrankenhaus neben der schon bestehenden und noch immer betriebenen Klinik. Nach der politischen Wende wurde das Projekt jedoch gestoppt und erst ein Jahrzehnt später entschieden: Weiterbau statt Abriss.

Interesse am Job mit J

Dass es jetzt hinter der gut sechs Meter hohen Gefängnismauer so viel Grün gibt, erstaunt Niklas Muesmann. „Das wirkt parkähnlich“, meint der 24-Jährige angesichts von vielen Bäumen, Büschen und Blumen, von Freistundenhof und Sportanlage. Mit seinem Kumpel Enrico Schley (21) hat er sich aus Berlin zum Besuchstag aufgemacht, „weil wir gucken wollten, wie es wirklich abläuft“.

Beide sind in der Sicherheitsbranche beschäftigt, beide wollen aber umsteigen, eine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamtenmachen und dann im Gefängnis arbeiten. Über alle Modalitäten lässt sich das Duo daher am Info-Stand „Job mit J?“ in der Sporthalle genauestens aufklären. Dort informieren auch das Europäische Bildungswerk, das den Leipziger Häftlingen in einem Elektrokabinett Kenntnisse vermittelt, und das Berufsfortbildungswerk, bei dem Insassen einen Computerführerschein machen können, die Interessenten.

„Alles ist sehr sauber“

Bei insgesamt sechs Rundgängen mit 180 Besuchern bleiben die Gefangenen – wie vorgesehen – in ihren Zellen. Das Interesse an dem Besuchstag ist riesig; ein Teil derjenigen, die sich telefonisch anmelden wollten, musste auf 2020 vertröstet werden. Geklappt hat es bei Wolfgang Matzig (83) aus Leipzig, obwohl ja die Zellen „wenig einladend“ seien. „Was mich aber beeindruckt: Alles ist sehr sauber, innen wie außen.“ Dass aber nur ein Teil der Häftlinge arbeite, sei ein Problem. „Das wird seelisch schwierig.“ Weniger als 40 Prozent hätten eine Beschäftigung: als Hausarbeiter, bei der Grünanlagen-Pflege, in der Küche. „Insgesamt fehlt es an Beschäftigung in der Anstalt“, so Jacob.

Stopp beim Rundgang wird außer in Haft-, Gemeinschafts-, Freizeit- und Ausbildungsräumen auch im Andachtsraum gemacht. Dort in der Mini-Kirche hat derzeit Katholik Dirk Metzig allein das Sagen; ab Januar kommt ein Kollege, ein evangelischer Seelsorger, hinzu. „Mein Anspruch? Eine Predigt muss auch unterhaltsam sein“, sagt Metzig lachend.

„Großer finanzieller Aufwand“

Die JVA verfügt über 397 Haftplätze (derzeit belegt mit 393 Männern aus 41 Nationen; 43 Prozent sind Ausländer), 70 Betten im Krankenhaus (am Samstag 23, Grund für die niedrige Belegung: Es gibt derzeit zu wenig Ärzte) und 49 Plätze im Freigängerhaus (32 belegt). Am Ende der zweistündigen Besichtigung meint Eleonore Agne (78): „So ein Gefängnis ist ein großer finanzieller Aufwand für den Staat.“

Die JVA Leipzig in Zahlen und Fakten – 1990 bestand in Leipzig ein Gefängnis in der Alfred-Kästner-Straße; es hatte eine Außenstelle in der Beethovenstraße. Beide wurden 2003 abgerissen. Seit 2001 befindet sich die Leipziger Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus in der Leinestraße 111 im Stadtteil Meusdorf. Derzeit entsteht auf dem Gelände eine neue Haft-Klinik. – Das Areal umfasst 9,8 Hektar. – Das Hafthaus hat 397 Haftplätze; das Krankenhaus verfügt über 70 Betten. Zudem steht für den offenen Vollzug ein Freigängerhaus mit 49 Plätzen zur Verfügung. – Die Belegungszahlen schwanken. Im September 2019 – am Besuchstag für die Öffentlichkeit – waren 448 Gefangene untergebracht. – Die Insassen stammen derzeit aus 41 Nationen. – Die JVA Leipzig ist vor allem eine Untersuchungshaftanstalt; zudem zuständig für den Vollzug von Strafen bis zu zwei Jahren. – Es gibt derzeit 240 Bedienstete, darunter etliche Anwärter.

Von Sabine Kreuz