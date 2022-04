Freizeitangebote für Ukrainer in Leipzig: So etwas wie Normalität

Leipzig

Ein bisschen zu groß ist das Rad für Daniil, er schlingert über den Sand auf dem Addis-Abeba-Platz. So geht das noch nicht, meint Micha Löffler, und stellt den Sattel tiefer. Daniil, 14 Jahre alt, fährt eine zweite Runde, steigt ab.„Perfect“ sagt er, und ein schnelles „yes, yes“ auf die Frage, ob denn beide Bremsen funktionierten. Daniil drückt sein neues Fahrrad seiner Mutter in die Hand, bindet sich eilig die Schürze um, vor sich ein zweites Kinderrad, verstaubt und mit platten Reifen. „Für meinen Bruder“, sagt er auf Englisch und macht sich an die Arbeit.

Seit Beginn des Krieges in ihrer Heimat Ende Februar fliehen Menschen aus der Ukraine nach Leipzig. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist groß. Neben Unterstützung beim Nötigsten, bei Wohnen, Essen und medizinischer Versorgung, gibt es immer mehr Angebote zur Freizeitgestaltung. Und die werden genutzt.

Die Fahrrad-Reparatur-Werkstatt, die der Verein Radar e.V. am Samstag organisierte, ist so ein Angebot. Der Verein hat Räder gesammelt, die schon lange in Kellern oder Hinterhöfen herumstehen, um sie kostenlos für Menschen aus der Ukraine fit zu machen. „Wenn man in einer Stadt neu ankommt, muss man auch mobil sein – und will irgendwann auch seine neuen Freunde besuchen“, sagt Micha Löffler, der mit Daniil an seinem Rad geschraubt hat und Vorsitzender des Vereins Radar ist. Schon eine Stunde, bevor es am Samstag mit der Radschrauberei für und mit den Geflüchteten losgehen sollte, waren die ersten schon da und fragten nach einem Rad. Daniil ist froh, künftig in die Schule fahren zu können – aber auch über die Ablenkung, die bloße Schrauberei. „Macht Spaß“, sagt er.

Fast 100 Spenden-Räder hat der Radar e.V. für die Reparaturaktion gesammelt. Quelle: Dirk Knofe

Auch anderswo in der Stadt gibt es Angebote zur Zerstreuung, die an geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gerichtet sind. Darunter fällt etwa der kostenlose Eintritt in den Zoo und in Museen. Beim Leipziger Tanztheater können Geflüchtete seit etwas mehr als einer Woche kostenlos an den Trainings teilnehmen und, so sagen es die Verantwortlichen dort, fünf bis zehn von ihnen hätten das schon getan. Das Theater der Jungen Welt bietet Freikarten für ausgewählte Vorstellungen und seit vergangenem Donnerstag jede Woche ein offenes Familien-Café. Schon beim ersten Mal, sagen die Veranstalter vom Theater, sei es richtig voll gewesen.

Kostenlose Stadtführungen für Ukrainer

Richtig voll ist es am Sonntagvormittag auch um Cornelia Hanf herum. Sie steht da, wo die Petersstraße in den Marktplatz mündet, und erklärt auf russisch, wohin die S-Bahnen von hier fahren und welche Geschäfte es gibt. Hanf sagt, sie sei aktuell die Leipziger Stadtführerin, die russischsprachige Runden anbietet, und seit Kurzem hat sie zwei neue Termine: Immer mittwochs und sonntags führt sie Ukrainerinnen und Ukrainer durch die Stadt, ein kostenloses Angebot von Leipzig Erleben und der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Die beiden ersten Führungen waren ausgebucht und wer sich im Internet anmelden will, kann das aktuell erst wieder für einen Termin Ende April tun.

Anders als bei Touristen erwähnt Hanf bei dieser speziellen Tour viele praktische Dinge, aber die Menschen vor ihr interessieren sich auch für Stadtgeschichte, lachen über Anekdoten aus dem Leben von Johann Sebastian Bach und fragen nach den Details zu Museen. „Wir werden wahrscheinlich eine Weile hier bleiben“, sagt eine Frau, die mit ihrem Sohn aus Saporischschja geflohen ist. Da sei es gut, langsam ein paar normale Sache zu machen.

Von Denise Peikert