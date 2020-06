Leipzig

Schwimmhallen und Sauna-Anlagen dürfen ab Sonnabend in Sachsen wieder öffnen, wenn sie ein Hygienekonzept vorlegen und dafür grünes Licht vom Gesundheitsamt bekommen. Die Meri Sauna am Kulkwitzer See nutzt die Gelegenheit. Das vorgelegte Konzept wurde bewilligt, nur „ein Stempel“ fehlt noch. „Wir müssen unsere Kapazitäten um 50 Prozent reduzieren“, erläutert Geschäftsführer Andreas Menger. Statt 160 Schränke zum Umkleiden stehen 80 bereit, um die Abstandsregeln erfüllen zu können.

Die Zahl der verfügbaren Duschen wurden ebenfalls verringert. Saunen ab 80 Grad Celsius dürfen öffnen, der Zugang wird auf maximal zwölf Leute beschränkt, was anhand der abgestellten Schuhe auch kontrolliert wird. Dampfsauna und Sanarium bleiben geschlossen, Aufgüsse sind vorerst tabu. Gereinigt wird häufiger.

Ab dem 6. Juni 2020 darf die Meri Sauna am Kulkwitzer See nach der Coronazwangspause wieder öffnen. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

„Wir haben allein im Mai im Vergleich zum Vorjahr 80 Prozent unseres Umsatzes verloren, wir müssen also öffnen“, sagt Menger. In den Startlöchern sitzt die Sauna im See in Markkleeberg. Wann sauniert werden kann, hängt von der Genehmigung des eingereichten Konzeptes ab, die noch aussteht.

Details für den Betrieb von Schwimmhallen noch unklar

Die Leipziger Sportbäder gehen davon aus, dass „ihre Schwimmhallen in nächster Zeit öffnen werden“. Ein konkretes Datum steht allerdings noch nicht fest. „Wir möchten so schnell wie möglich loslegen“, sagt Geschäftsführer Martin Gräfe. Grobe Vorstellungen, wie der Schwimmbetrieb organisiert werden kann, gebe es. Am Hygienekonzept werde aber noch gemeinsam mit dem Gesundheitsamt gefeilt. Dabei seien Bedingungen im Sportbad an der Elster anders als etwa in der Halle Drieschstraße.

„Wir müssen überall die Voraussetzungen schaffen, dass ein mögliches Infektionsrisiko so gering wie möglich ist.“ Vor einer Öffnung müssten Schilder erstellt, Mitarbeiter geschult, die Schwimmsportvereine einbezogen werden. Noch sei unklar, ob es ein „Einbahnstraßensystem“ geben muss, wie viele Besucher überhaupt gleichzeitig hineindürfen. Die Übertragung von Viren über das gechlortes Wasser könne man zwar ausschließen. Wie viele Gäste sich parallel umkleiden oder duschen können, sei offen.

„Stresstest“ in den Freibädern blieb bislang aus

„Gerade bei den Vereinen, die oft stundenweise den Trainingsbetrieb wechseln, gibt es Stoßzeiten“, so Gräfe. Da müssten die Bäder darauf achten, dass sich so wenig wie möglich Sportler begegnen. Für den Betrieb der Hallen mit höheren Aufwand brauche es mehr Personal, das derzeit auch in den Freibädern eingesetzt ist. Dort sei der „große Stresstest“ aufgrund des Wetters bislang ausgeblieben. Beispiel Schreberbad: Dort ist der Zugang auf 800 Besucher begrenzt, mehr als 200 waren aber nicht gleichzeitig da. „Wirtschaftlich betreiben können wir ein kommunales Bad nie“, sagt Gräfe: „Aber wir müssen aufpassen, dass es zumindest vertretbar ist.“

Noch geschlossen: das Sportbad an der Elster. Am Hygienekonzept feilen die Sportbäder Leipzig noch. Quelle: Dirk Knofe

Wann die Sachsen-Therme in Paunsdorf wieder öffnet, blieb am Freitag offen. Dort meldet sich zunächst der Vita-Spa Fitnessclub für Mitglieder wieder zurück.

