Leipzig

Leipzigs Kultur- und Kunstschaffende entzücken ihr Publikum am Wochenende mit vielen Veranstaltungen: Ob auf dem Keramikmarkt im Grassi, im Theatrium Leipzig oder mit Livemusik in der „Schille“. Die LVZ hat ausgewählte Freizeit-Tipps für die Zeit vom 11. bis 13. Juni zusammengestellt.

Tipps fürs Wochenende in Leipzig: Freitag

Valentin Butt (Akkordeon), Gitarrist Frank Kaiser, Lukas Growe (Kontrabass) und Hans Otto am Schlagzeug (v.l.) spielen Freitagabend in der "Schille". Quelle: PR

Klangwelten: Der Leipziger Gitarrist Frank Kaiser erschafft gemeinsam mit dem „Kaiser/Butt New World Jazz Quartett“ neue Sphären aus modernem Jazz, eingängigen Melodien und funkige Rhythmen. Mit seinen Kollegen Valentin Butt, Lukas Growe und Hans Otto steht der Musiker live im Theaterhaus „Schille“ auf der Bühne. Kartenvorbestellung per E-Mail an tickets@leipjazzig.de. Die Tickets liegen an der Abendkasse bereit.

Georg Herberger und Mona Schubert spielen "Das Mädchen von der Müllkippe". Quelle: Constanze Burger

Premiere: Frei nach dem Roman „Bilder deiner großen Liebe“ von Wolfgang Herrndorf zeigt das Theatrium das Stück „Das Mädchen von der Müllkippe“. Zum Inhalt: Pina pilgert inmitten ihrer Frauwerdung durch einen Erlebnis- und Gedankenreigen – auf der Suche nach Freiheit, sich selbst und dem Glück. Es spielen Georg Herberger und Mona Schubert. Ab 20 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder per E-Mail an info@theatrium-leipzig.de oder telefonisch 0341 941 3640.

Wochenend-Tipps: Was ist am Sonnabend in Leipzig zu erleben?

Der Song Slam mit Julius Fischer (l.) und Tim Thoelke findet im Rahmen des Modellprojekts statt. Alle Besucher müssen getestet erscheinen. Quelle: Markus Hohnstein

Spaß und Musik: Die Moritzbastei lädt zum „Poetry & Hip Hop Open Air“, bei dem die Künstler Julius Fischer und Tim Thoelke alles geben. Der Abend ist Teil des Leipziger Modellprojekts „Kultur // Reallabor“. Tickets und alle Infos (Negativtest erforderlich) finden Sie unter www.moritzbastei.de/de/programm

Auf Mendelssohns Spuren: Ein inspirierender Stadtrundgang führt durch die Musikstadt am Sonnabend ab 10 Uhr. Los geht es mit einer Führung durch das Mendelssohn-Museum. Dauer: circa 3 Stunden. Das Museum hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Preis beträgt 12,50 Euro pro Person (inkl. aller Eintritte). Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0341 96 288 20.

Wochenendtipps für Leipzig: Sonntag

Summ, summ, summ: Das Budde-Haus lädt zur Familienzeit im Kunstgarten ein. Biene Viola geht auf eine musikalische Reise durch die Tierwelt. Es musizieren: Anastasiia Doroshenko (Gesang), Karolin Ketzel-Grüneberg (Klarinette & Moderation) und Chizuru Böhme (Klavier). Geeignet für Kinder ab 7 Jahren. Es finden zwei Vorstellungen statt, jeweils eine halbe Stunde lang (Beginn 10 und 11 Uhr). Tickets gibt es nur im Vorverkauf hier!

Kinder ins Werk: Das Kulturzentrum Werk 2 erwartet die Besucher am Sonntag ab 16 Uhr auf der Open-Air-Bühne zu einem Programm mit dem witzigen Kaosclown. Der lässt zum unterhaltsamen Familiennachmittag Tische schweben und will mit einer Rakete zum Mond fliegen. Tickets unter info@werk-2.de

Matinée zum Bachfest: Am Sonntag ab 11 Uhr erklingen im Musiksalon des Mendelssohn-Haus Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Bruch und Ernest Bloch. Es musizieren Silke Peterson am Klavier und Samuel Seungwon Lee (Viola). Der Preis beträgt 20 Euro/ ermäßigt 15 Euro + VVK-Gebühr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0341 96 288 20.

Was ist übers Wochenende in Leipzig los?

Der Bergbau-Technik-Park zeigt, wo ein großer Teil des heutigen attraktiven Leipziger Landes seinen Ursprung hat. Quelle: Andreas Schmidt

Für kleine und große Technik-Freaks: Der Bergbau-Technik-Park in Großpösna zeigt auf dem rund 5,4 Hektar großen Gelände einen kompletten Förderzyklus eines Tagebaubetriebes. Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass eine Stunde vor Schließung). Der Verein bittet um vorherige Anmeldung: Telefonisch unter 0152 25226557 oder per E-Mail an info@bergbau-technik-park.de.

Das Leipziger Grassimuseum lädt am 12. und 13. Juni zu einem Keramikmarkt ein. Quelle: Grassi-Museum

Schönheiten aus Ton und Porzellan: In den Innenhöfen des Grassi Museum Leipzig findet am Wochenende von 10 bis 18 Uhr der Keramikmarkt statt. Insgesamt 55 ausgewählte Künstler aus ganz Deutschland, Italien, Niederlande und Polen zeigen und verkaufen ihre neuesten Arbeiten. Und wer einmal an einer Töpferscheibe sitzen möchte, hat hier Gelegenheit. Der Eintritt ist frei!

Wildschwein, Reh und Fuchs: Ein Besuch des 1904 entstandenen Wildparks lohnt sich immer. Der Verein bietet am Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr Kurzführungen an (halbstündlich, jeweils 30 Minuten). Voranmeldung per Mail unter info@wildparkverein-leipzig.de oder telefonisch 01512 1602186.

Nachts im Auto: Das Autokino bei Porsche zeigt an diesem Wochenende die Filme „Inception“ (Freitag 20 Uhr), „100 Dinge“ (Sonnabend 20 Uhr) und „Wonder Woman“ (Sonntag 20 Uhr). Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie täglich hier Karten für die Kino-Blockbuster. Tickets kaufen kann man nur online.

Wer an der Tongrube länger verweilen will, findet am Ufer Schatten unter den Bäumen. Quelle: privat

Raus ans Wasser: Wer am Wochenende nach Abkühlung und Erholung sucht, der sollte sich mit dem Rad auf den Weg ins Umland begeben. Zwischen Holzhausen und Seifertshain liegt ein ruhiger Badesee, der bei den Alteingesessenen als Tongrube bekannt ist. Klares Wasser garantiert!

Von Regina Katzer