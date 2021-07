Leipzig

Überall ist am Wochenende etwas los – in den großen Theatern, Konzertstätten, Kabaretts, Museen und Kirchen sowieso. Aber nicht nur die freuen sich auf Zuspruch, auch viele kleine Einrichtungen warten mit spannenden Angeboten auf Publikum. Im Grunde gibt’s mehr Möglichkeiten, als man schaffen kann – deshalb hier Veranstaltungstipps für das Wochenende 2. bis 4. Juli zur Auswahl.

Tipps fürs Wochenende: Das ist am Freitag in Leipzig los

Straßenmusik: In der Grimmaischen Straße findet am Freitag von 15 bis 18 Uhr ein kleines jüdisches Straßenmusik-Festival statt, Motto: „Le Chaim – Auf das Leben“.

Gute Texte und Musik im Grünen - das verspricht das Litpark-Festival auf der Parkbühne Geyserhaus, Kleiststraße 52. Los geht’s am Freitag 16 Uhr. Mehr Infos sowie die Tickets gibt es hier.

Wochenend-Tipps: Was ist am Sonnabend in Leipzig zu erleben?

Stöbern und nach Schnäppchen suchen kann man beim Flohmarkt auf dem Feinkost-Gelände in der Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Andre Kempner

Trödeln für Jung und Alt

Bücherflohmarkt: Auf dem Kids-Campus Friedrich-Dittes-Straße 9 können Kinder am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr ihre gebrauchten Bücher an andere Kinder weitergeben.

Flohmarkt: Trödel aller Art wird beim Flohmarkt auf dem Feinkost-Gelände angeboten. Nach Schnäppchen suchen kann man am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße 36.

Einen Kindersachen- und Spielzeugbasar veranstaltet die Gedächtniskirche, Ossietzkystraße 41, am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in ihrem Garten.

Musik und Spaß für Kinder

Meisterdetektive: Die Leipziger Stadtdetektive laden am Sonnabend von 14.30 bis 16 Uhr zur kniffligen Rallye „Meisterdetektive“ ein. Treffpunkt ist vorm Museumsshop im Alten Rathaus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können mit Eltern oder Großeltern durch die Stadt laufen und dabei alte Schriften entziffern, versteckte Schätze bergen, Düfte deuten und berühmte Schulschwänzer entlarven. Nähere Infos und weitere Termine können zunächst erst malhier ermittelt werden.

Theater für Kinder: „Der Froschkönig“ ist am Sonnabend 16 Uhr im Gartentheater Abtnaundorf, Sternbachstraße 22, zu Gast. Karten für das Theater Töfte bitte reservieren unter Telefon 0341 2332909.

Die Berliner Band Raketen Erna ist beim Kinder-Rock-Festival im Panometer am Start. Quelle: Sascha Sichert

Auf der Sommerbühne am Panometer, Richard-Lehmann-Straße 114, beginnt am Sonnabend 15 Uhr das 3. Kinder-Rock-Festival mit den Bands Suli Puschban, Pelemele und Raketen-Erna. Ausrichter ist das Werk 2, mehr Infos hier.

Kunstgartenschau: Das Budde-Haus eröffnet am Sonnabend seine erste Kunstgarten-Schau mit Werken Leipziger Bildhauer und Bildhauerinnen. Von 15 bis 22 Uhr gibt es in der Lützowstraße 19 Führungen für Kinder, Künstlergespräche, Musik und mehr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Wochenendtipps für Leipzig: Sonntag

Schiffstaufe am Lindenauer Hafen: Die Leipzigerinnen und Leipziger sind eingeladen, am Sonntag 14 Uhr mit Wassereimern zu kommen und beim Einlaufen und der Taufe der Motoryacht „Mary Jane” dabei zu sein, bevor sie gen Nordsee weiterfährt. Bis 18 Uhr gibt es in der Plautstraße eine bunte Seeparade mit weiteren Aktionen.

Theater für Kinder und Erwachsene

Im Innenhof des Feinkost-Geländes, Karl-Liebknecht-Straße 36, gastiert am Sonntag 11 Uhr Gerno Knall vom Knalltheater mit „Alibaba und seine Wunderlampe“. Er spielt Märchen aus 1001 Nacht für Kinder.

Die Dölitzer Wassermühle ist als technisches Bauwerk sehenswert. Aber auch Sommertheater findet dort statt. Quelle: Andre Kempner

In der Dölitzer Wassermühle, Vollhardtstraße 16, tritt am Sonntag 16 Uhr das Theater Fingerhut mit dem Stück „Das Drahteselein“ auf, geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Kartentelefon: 0341 9615435.

In der Arena am Panometer steigt am Sonntag 13 Uhr eine Aufführung von George Bizets Oper „Carmen“ in einer Miniaturfassung. Die Sinfonia Leipzig bringt die große Oper in einer sehr kleinen und coronatauglichen Formation mit nur vier Sängern zur Aufführung. Tickets können online hier gekauft werden.

Im Botanischen Garten Großpösna, Störmthaler Weg 2, zeigt das Puppentheater Papperlapapp am Sonntag 11 Uhr „Dornröschen“ für Kinder ab 4 Jahren. Anmeldung unter info@kuhstall-ev.de.

Was ist übers Wochenende in Leipzig los?

Am Wochenende fahren wieder die Foodtrucks und Imbissstände mit exotischen Speisen aus aller Welt an der Alten Messe auf. Quelle: streetfood

Streetfood Festival: Auf der Alten Messe fahren am Freitag wieder jede Menge Foodtrucks und Stände auf. Die Besucher können Speisen aus aller Welt, Craftbeer und Cocktails probieren. Geöffnet ist Freitag von 14 bis 22 Uhr, Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr, Eintritt 3 Euro (bis 14 Jahre frei).

Das Leipziger Weinfest läuft bis zum 11. Juli auf dem Leipziger Markt. Marktamtsleiter Walter Ebert eröffnete das Fest mit Weinprinzessin Ann-Kathrin Schatzl an seiner Seite sowie weiteren Weinliebhaberinnen. Quelle: Andre Kempner

Leipziger Weinfest: Täglich von 12 bis 23.30 Uhr sind die 29 Stände des Weinfestes auf dem Leipziger Markt geöffnet und kredenzen gute Weine. Ab 18.30 Uhr gibt es dazu Livemusik - in den Abendstunden werden Platzreservierungen benötigt. Informationen und Reservierungen unter www.leipzig.de/weinfest

Urzeitriesen: Am Bayerischen Bahnhof ist bis 1. August wieder die überdachte Ausstellung Jurassic Expo mit 70 voll beweglichen Dinosauriern zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Infotelefon: 0151 610 576 43. Mehr Infos gibt es hier.

Am Bayerischen Bahnhof ist noch den ganzen Juli über eine Dinosaurier-Ausstellung zu sehen. Quelle: Christian Modla

Theater für Kinder und Erwachsene

Premiere für eine Fusion: Das Festival der Theaterclubs des Schauspiels Leipzig und des Theaters der Jungen Welt sowie der Kinderchor der Oper Leipzig läuft noch bis Sonnabendnacht. Zwölf Clubs, 210 Spielerinnen und Spieler im Alter von 6 bis 90 Jahren sowie drei Theaterhäuser sind an der „Clubfusion“ beteiligt und spielen für ihre Zuhörer am Telefon, auf einem Audio-Spaziergang oder online als Stream. Das komplette Programm gibt’s auf www.clubfusion.de

Kinder- und Familienmusicals auf dem Festplatz am Cottaweg: Das Theater Lichermeer zeigt am Sonnabend 14 Uhr sein Programm „Musicaltour 2021“, um 19.30 Uhr folgt „Romeo und Julia“. Am Sonnabend 14 Uhr können Familien sich auf Abenteuer aus dem „Dschungelbuch“ freuen, und am Sonntag 14 Uhr wird die Bühnenshow „Jan und Henry“ gezeigt. Tickets sind hier erhältlich.

Schauspiel-Studentinnen und Studenten der Leipziger Hochschule spielen zum 38. Mal Sommertheater. Das Stück „Der Weltuntergang“ wird von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 20 Uhr im Innenhof der Grassi-Museen am Johannisplatz aufgeführt, allerdings sind alle Tickets bereits auskauft.

Auch an diesem Wochenende dreht die Parkeisenbahn am Auensee wieder ihre Runden. Quelle: Andre Kempner

Mal abdampfen: Die Parkeisenbahn Auensee rollt auch an diesem Wochenende wieder für alle großen und kleinen Eisenbahnfans. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 17.45 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 12.45 und 14 bis 17.45 Uhr.

Von Kerstin Decker