Leipzig

Leipzigs Theatermacher und Unterhaltungskünstler stehen in den Startlöchern: Blauer Salon und Centralkabarett öffnen am Donnerstag wieder, die ersten Spielstätten starten am Wochenende mit Sommertheater, kleine und größere Kinder dürfen Aufregendes im Puppentheater oder im Museum erleben.

Tipps fürs Wochenende in Leipzig: Freitag

Zurück auf die Bühne: Voller Motivation und Tatendrang kehren die Künstler von Centralkabarett und Blauem Salon am Markt zurück auf die Bühne. Kabarettistin Anke Geißler warnt am Donnerstag 19.30 Uhr: „Vorsicht, freilaufender Nachbar“. Nebenan fallen ab 20 Uhr die Hüllen bei der Burlesque-Show der Lipsi Lillies „Heute Nacht oder nie!“. 

Rundgang an der HGB: Der diesjährige Rundgang an der Hochschule für Grafik und Buchkunst findet am Freitag von 10 Uhr bis Mitternacht als virtuelles Live-Event auf der Webseite der Hochschule statt. Studierende stellen rund 40 Projekte aus Buchkunst/Grafikdesign, Fotografie, Malerei/Grafik und Medienkunst vor und gestalten ein begleitendes Live-Programm.

Wochenend-Tipps: Was ist am Sonnabend in Leipzig zu erleben?

Katrin Troendle und Bert Callenbach erzählen am Sonnabend im Blauen Salon von Zaster und anderen Lastern. Quelle: Robert Jentzsch

Abends in den Blauen Salon: Katrin Troendle und Bert Callenbach entführen das Publikum in die Welt der Cabarets, Tanzcafés und Spelunken in den Goldenen Zwanzigern – die nun auch schon wieder 100 Jahre her sind. Beginn der Show Zaster und andere Laster  ist 20 Uhr, Tickets gibt es hier.

Kinder-Aktionstag im Museum: Voller Freude über die Wiedereröffnung des Kindermuseums veranstaltet das Stadtgeschichtliche Museum im Böttchergäßchen am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr einen Kinder-Aktionstag. Das Motto heißt „Da geht doch was!“, Anmeldung erforderlich unter Telefon (0341) 9651340.

Heilpflanzen des Mittelalters: Um einfache Speisen und Naturheilmittel der Universalgelehrten Hildegard von Bingen dreht sich ein Seminar mit Vortrag, Spaziergang und Verkostung. Kräuterfachfrau Silke Petersen erwartet dazu interessiertes Publikum am Sonnabend von 10 bis 13.30 Uhr im Botanischen Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen in Großpösna, Störmthaler Weg 2. Anmeldung hier.

Wochenendtipps für Leipzig: Sonntag

Mit den Jüngsten ins Theater: Aufregende Abenteuer im Puppentheater oder Theater können jetzt endlich auch wieder die Allerkleinsten mit ihren Familien erleben. „Der kleine Tiger braucht ein Fahrrad“ – wofür, das erfahren sie im Puppenspiel mit dem Theater Fuchs am Sonntag 16 Uhr in der Auwaldstation , Schloßweg 11. Voranmeldung und Karten unter Telefon (0341) 9615435.

Frank Schenke vom Theater Fingerhut erklärt den Jüngsten am Sonntagnachmittag, „Wie der Elefant zum Rüssel kam". Quelle: Armin Kühne

„Wie der Elefant zu seinem Rüssel kam“ – diese Frage wird auch am Sonntag geklärt. Für Kinder ab vier Jahren spielt das Theater Fingerhut ab 16 Uhr im Puppentheater Sterntaler , Talstraße 30. Anmeldung erforderlich unter Telefon (0341) 9615435.

Das Schauspiel-Duo „Kaninchenkatze" spielt am Sonntag „König Drosselbart“ im im Richard-Wagner-Hain am Elsterflutbecken. Quelle: privat

Ebenfalls Kinder ab vier Jahre können am Sonntag 16 Uhr ans Elsterflutbecken kommen, erreichbar über die Mainzer Straße. Auf der Wiese am Richard-Wagner-Hain zeigt die Theatergemeinschaft Kaninchenkatze „König Drosselbart“.

Zum Stadtrundgang der besonderen Art lädt Karsten Pietsch in der Rolle des Hieronymus Lotter am Sonntag ein. Quelle: Armin Kühne

Krimis aus der Leipziger Stadtgeschichtliche: Der Leipziger Kaufmann, Baumeister und Bürgermeister Hieronymus Lotter erzählt auf einem unterhaltsamen Stadtspaziergang Krimis aus seinem Leben. Los geht’s am Sonntag 16.30 Uhr am Alten Rathaus, 2. Etage. Bitte anmelden unter Telefon (0341) 9651340.

Saxofonist Frank Liebscher spielt Bach – am Sonntag beim Konzert im Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Andre Kempner

Bach am Völkerschlachtdenkmal: Saxofonist Frank Liebscher ist am Sonntag 17 Uhr am Völkerschlachtdenkmal zu erleben. Unter dem Motto „Liebscher plays Bach“ spielt er beim Denkmalkonzert Bachs Cellosuiten für Saxophon. Anmeldung unter besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de oder Telefon (0341) 241687142.

Was ist übers Wochenende in Leipzig los?

Das Stück „Jetzt bestimme ich" vom Theater Meine Damen und Herren Hamburg wird am 4. Juni beim „Turbo"-Tanz- und Theaterfestival des Theaters der Jungen Welt gestreamt. Quelle: Christian Martin

Turbo für junge Leute: Das Theater der Jungen Welt wirft den „Turbo“ an für das erste inklusive Tanz- und Theaterfestival für Kinder und Jugendliche. Es findet von Donnerstag bis Sonntag im digitalen Raum statt und ist zum Mitmachen angelegt. Auf dem Programm stehen Produktionen aus Leipzig, Hamburg, Wien und Zürich, ein Konzertfilm und mehrere Workshops. Das Programm und den Zugang zu den Aufführungen gibt es hier.

Sommertheater: Im Budde-Haus in der Lützowstraße 19 wird Freitag, Sonnabend und Sonntag Sommertheater im Kunstgarten gespielt. Das Theater Eumeniden zeigt jeweils 20 Uhr „Der Heiratsantrag & andere komische Einakter“ aus Stücken von Tschechow, Maupassant und Kagerer. Kartenvorbestellung erforderlich unter Telefon (0341) 90960037 oder ticket@budde-haus.de.

Die Inszenierung des Theaterpacks „Kabale und Liebe" wird im Garten des Schillerhauses aufgeführt. Quelle: Frank Schletter

Auch das Schillerhaus in der Menckestraße 42 lädt zum Sommertheater in den Garten ein. Am Sonnabend 16 und 20 Uhr sowie am Sonntag 16 Uhr zeigt das Theaterpack „Kabale und Liebe“. Anmeldung erforderlich unter Telefon (0341) 5662170.

Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul zeigt Interessenten wieder die verborgenen Kunstwerke auf dem Südfriedhof in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Friedhofsführungen: Friedhofsforscher Alfred E. Otto Paul bietet am Sonnabend 14 Uhr eine kulturhistorischen Führung über den Alten Johannisfriedhof an der Prager Straße. Treffpunkt ist am Eingang zum Grassi-Museum. Am Sonntag 14 Uhr geht der Publizist mit Interessenten über den Südfriedhof , Treffpunkt: Haupteingang Prager Straße 212. Zu beiden Führungen ist eine Anmeldung unter Tel. (034297) 12305 erforderlich. 

Das Autokino bei Porsche zeigt an diesem Wochenende die Filme „Es ist zu deinem Besten“ (Freitag 20 Uhr), „The Peanut Butter Falcon“ (Sonnabend 20 Uhr), „Cars 3“ (Sonntag 15.30 Uhr) und „Le Mans 66“ (Sonntag 20 Uhr). Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie täglich hier Karten für die Kino-Blockbuster. Tickets kaufen kann man nur online.

Nachts auf der Alten Messe: Im Autokino Alte Messe laufen an diesem Wochenende die Filme „Malasaña 32 - Haus des Bösen (Freitag 21.30 Uhr, Sonntag 23.45 Uhr), „Greenland“ (Freitag 23.30, Sonnabend 21.30 Uhr), The Hunt (Sonnabend 23.30 Uhr), Es ist zu deinem Besten (Freitag 21.30 Uhr), Knives out - Mord ist Familiensache (Sonnabend 23.30 Uhr, Sonntag 21.30 Uhr), Und täglich grüßt die Liebe (Freitag 23.30 Uhr, Sonnabend 21.30 Uhr, Sonntag 23.30 Uhr), Gott, du kannst ein Arsch sein (Sonntag 21.30 Uhr). Achtung: Es gibt keine Abendkasse vor Ort! Tickets können nur online erworben werden!

Raus aus Leipzig: Im Altenburger Land gibt es seit einem Jahr eine neue Attraktion, den Erlebnispark „Elefantenreservat Starkenberg“ . Die Artistenfamilie Weisheit hat sich entschlossen, westlich von Altenburg sesshaft zu werden und einen Kinder-Mitmach-Zirkus zu eröffnen. Vorläufig hat wegen Corona nur der Tierschauzoo geöffnet. Zu sehen gibt es Elefanten, Trampeltiere, Zebras, Alpakas, aber auch Pferde, Hasen, Ziegen und Esel. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. 

Von Kerstin Decker