Leipzig

Das erste-Mai-Wochenende in der Messestadt hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Freunde der Vokalmusik kommen schon ab Freitag beim „a cappella“-Festival für ganze zehn Tage voll auf ihre Kosten. Für die Kleinsten gibt es Puppenspiel, die Größeren dürfen am Abend ihre Ohren spitzen. Viel Spaß!

Tipps fürs Wochenende in Leipzig: Freitag

Kinder fragen, Experten antworten: Mit dem Schauspieler Brian Völkner und seinen Academixer-Kollegen Peter Treuner und Jens Eulenberger am Freitag ab 19 Uhr. Quelle: PR

Ratgeber-Show: Können Fliegenpilze fliegen? Und warum heißt es Wasserhahn statt Wasserhenne? Diese und andere Kinderfragen beantworten die Experten Prof. h. c. Allwissend und Prof. cult. Schlau-Meier auf witzige Art und Weise. Als Mitwirkende der Veranstaltung agieren Brian Völkner (Foto), Jens Eulenberger und Peter Treuner vom Kabarett „Academixer“. Start der Live-Sendung aus dem Budde-Haus ist Freitag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Folgen Sie dem Zugangslink!

Kreatives für Kinder: Ein Blumentöpfchen aus einem Tetrapak? Wie das geht, zeigt das Restlos-Team aus dem Mütterzentrum Leipzig am Freitag von 10 bis 11 Uhr. Der Online-Kurs ist kostenfrei und für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Zur Anmeldung schicken die Eltern bitte eine E-Mail an restlos@muetterzentrum-leipzig.de

Musik zum Lunch: Das Stadtgeschichtliche Museum wieder zur Klangpause ein. Ab 12.30 Uhr wird das Konzert in der Alten Börse digital nach Hause übertragen. Gestaltet wird es von Studierenden der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Schauspiel digital: Bereits ab Donnerstag 20 Uhr läuft letztmalig das Theaterstück „FAUST / Faust I“ nach Johann Wolfgang Goethe aus dem Leipziger Schauspiel. Tickets dafür gibt es auf dem Portal dringeblieben.de, dort ist das Video bis Freitagabend (24 Stunden lang) abrufbar.

Phönix aus der Asche: Das Bandhaus lädt am Freitagabend ab 20 Uhr zu einem Live-Stream mit der Leipziger Post-Punk-Band „Asche“ ein. Dunkler, tiefer Sound entführt euch ins erste Mai-Wochenende! Hier gibt es die Musik auf die Ohren!

Wochenend-Tipps: Was kann man am Sonnabend in Leipzig erleben?

Die Leipziger Künstler Oliver Thalheim und Tina Spiesbach tanzen am Samstag beim ersten "Online Tanzfestival" voller Freude und Lebenskraft mit. Quelle: Claudia Masur

Tanzfestival: Zu einem anregenden Gespräch zwischen Körper und Seele lädt die Interessengemeinschaft „Tanzen in Sachsen“ am 1. Mai-Feiertag ein. Die Premiere des „Online Tanzfestival“, das auch auf die derzeit schwierige Situation der Branche hinweisen möchte, bestreiten unter anderem auch die Leipziger Tanzschule Oliver & Tina und die Tanzschule Jörgens. Die interaktiven Shows und Workshops der über 100 Tanz-Institutionen finden ab 10 Uhr über einen YouTube-Livestream statt. Der Tag endet mit einer großen Party! Virtuell, aber gemeinsam, so lautet die Devise der Künstler!

Radio hören: Das Szene-Lokal „Horns Erben“ in der Südvorstadt streamt am Sonnabend live ab 20 Uhr die Musik von „My sister grenadine“ via Facebook. Das Format „Radio Free Horns“ wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie die Initiative Musik. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Leipzig lebt“ in diesem Jahr.

Wochenendtipp für Leipzig: Sonntag

Das Ensemble "LaLeLu" lädt am Sonntag zum kostenfreien Familienkonzert. Live aus dem Schauspiel Leipzig. Quelle: Mathias Knoppe

Familienkonzert: Das aufgeweckte, keinesfalls verschlafene Ensemble „LaLeLu“ singt zum diesjährigen Festival „a cappella“ am Sonntag ab 15 Uhr. Freuen Sie sich auf ein fröhliches Familienkonzert aus dem Schauspiel Leipzig! Hier geht es zum kostenlosen Live-Stream!

Grüße aus dem Homeoffice: Das neue Programm „Home-Ossis“ feierte vor Kurzem im Kabarett „Academixer“ Premiere. Wenn Sie erleben wollen, wie das Homeoffice in Zeiten von Corona zum illegalen Ausschank werden kann, dann schalten Sie am Sonntag 18 Uhr ein! Tickets und Informationen unter www.academixer.com

Was ist übers Wochenende in Leipzig los?

Die Leipziger Vokalisten "Amarcord" laden vom 30. April bis 9. Mai zum Festival "a cappella" ein. Quelle: Nick Begbie

Hörenswertes: Das 21. Internationale Festival für Vokalmusik „a cappella“ startet am Freitag (30. April) in eine spannende, virtuelle Konzertwoche mit insgesamt acht Streaming-Konzerten bis zum 9. Mai. Informationen und Festival-Tickets finden Sie hier!

Digital erleben: Das Theater der Jungen Welt zeigt das Puppenspiel "Gordon und Tapir". Quelle: Tom Schulze

Für die Jüngsten: Das Theater der Jungen Welt zeigt von Freitag bis Sonntag, jeweils 15 Uhr, das Stück „Gordon und Tapir“ nach einem Kinderbuch von Sebastian Meschenmoser. Die beiden sind wie Tag und Nacht. Trotzdem sind Gordon und Tapir die allerbesten Freunde und nicht nur das – sie wohnen auch zusammen. Gemeinsam können sie stundenlang über alles reden. Doch plötzlich kriselt es im WG-Alltag. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren. Die Inszenierung ist als Video-Stream 24 Stunden verfügbar. Tickets gibt es im Internet unter dringeblieben.de

Ab ins Grüne: Und wem am Wochenende die Decke vor lauter digitaler Angebote auf den Kopf fallen sollte, der nutzt das Frühlingswetter mit Höchsttemperaturen bis 15 Grad ganz einfach damit, sich im Freien zu bewegen. Die Parks der Messestadt locken zum Spaziergang über blühende Wiesen oder man pflückt sich noch schnell einen Handstrauß mit dem leckeren Bärlauch.

Von Regina Katzer