Freude im Seniorenheim über LVZ-Aktion: „Wir lesen die Briefe immer wieder vor“

Leipzig

„Freude, Rührung, Tränen, alles war dabei“, sagt Anke Pinkepank, Leiterin des Leipziger Seniorenheims Katharinenhof am Auensee. In ihrer Einrichtung trafen kurz vor Weihnachten zahlreiche Briefe ein. Über die LVZ-Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ fanden sie ihren Weg in den Katharinenhof.

Mit der Leseraktion soll den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen in und um Leipzig in der schwierigen und oft einsamen Corona-Zeit geholfen werden. Denn als besonders gefährdete Gruppe leiden sie auch besonders unter den coronabedingten Kontaktbeschränkungen und können häufig keinen Besuch empfangen.

Jeden Tag aufs Neue eine Freude

Im Katharinenhof war die Freude über die vielen Briefe groß. „Die Post hat einen tollen Anklang bei unseren Bewohner und Mitarbeitern gefunden“, erzählt die Leiterin. Bei so viel Zusendungen könne sie gar nicht sagen, wie viele Briefe es insgesamt gewesen seien. Genug Lesestoff gibt es seit Weihnachten jedenfalls.

Bewohner der Pflegeeinrichtung "Katharinenhof am Auensee" freuen sich an Weihnachten über zahlreiche Briefe der LVZ-Aktion "Briefe gegen die Einsamkeit". Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

„Größtenteils lesen die Mitarbeiter die Briefe vor. Manche Bewohner lesen aber auch selbst “, so Anke Pinkepank. Die gesendeten Grüße, Mut machenden Worte und kleine Basteleien würden die Bewohnerinnen und Bewohnern jeden Tag erfreuen. „Viele der Briefe lesen wir immer wieder vor“, so die Leiterin. Sie ist von der Aktion begeistert: „Eine wirklich tolle Sache und vielen Dank, dass wir dabei sein durften“, fasst sie es zusammen.

Rund 3000 Briefe erreichten die LVZ

Die große Teilnahme an der Brief-Aktion hat auch bei der Leipziger Volkszeitung alle Erwartungen übertroffen. „Rund 3000 Briefe sind inzwischen bei uns eingegangen“, erzählt Claudia Mertens vom Bereich Marketing und Vertrieb. Auch in der ersten Januarwoche seien die Zusendungen nicht abgebrochen. Viele Leserinnen und Leser hätten liebevoll gestaltete Briefe geschickt, sodass einige Senioren- und Pflegeeinrichtungen sogar zweimal Post erhielten. Neben Leipzig wurden auch Einrichtungen in den umliegenden Landkreisen mit „Briefen gegen die Einsamkeit“ versorgt. In den andauernden schwierigen Zeiten können sie hoffentlich auch im neuen Jahr Hoffnung und Mut bringen.

Von Lilly Günthner