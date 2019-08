Leipzig

Die Bewegung „Fridays For Future“ hat ihren neuen Forderungen an die sächsische Landespolitik Nachdruck verliehen: ein neues Klimaschutzgesetz mit Kohleausstieg bis 2030, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und das Herabsetzen des Wahlalters. Das Forderungspapier wurde am Freitag auch bei einer Demonstration vor dem Neuen Rathaus in Leipzig verlesen; es war in den letzten drei Monaten mit sächsischen Wissenschaftlern erarbeitet worden.

Am 30. August geht es weiter

„Es wird deutlich, dass die Lage sehr ernst ist“, meinte Matti Lehmann (17) aus Wurzen. „Wir fordern eine jährliche Senkung der Treibhausgasemissionen um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, beginnend 2020.“ Man werde nicht aufhören zu streiken, sondern weiter Druck machen, sagte Sophia Tabea Salzberger (18), Abiturientin aus Leipzig. „Daher rufen wir alle Menschen zum dezentralen Streik am 30. August um 3 vor 12 in ganz Sachsen auf. Schließt euch uns an und macht deutlich: Es ist 3 vor 12 - Zeit zu handeln!“

Von Hendrik Schirner