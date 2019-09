Fridays for Future: 25 000 Menschen bei Klimastreik in Leipzig

Leipzig

„Es ist nicht 5 vor 12, es ist 12“ – heißt es auf einem Banner. In Leipzig ist es an diesem Freitagnachmittag tatsächlich fünf vor drei, als sich die ersten Menschen auf dem Augustusplatz versammeln. Die meisten Demonstranten sind jung. Sie machen mit beim weltweiten Klimastreik am weltweiten Kindertag. Sie wollen das Klima retten – und damit die Welt.

Fridays for Future ist nicht mehr nur Greta Thunberg

Die Bewegung Fridays for Future ist nicht mehr nur Greta Thunberg. An dem Klimastreik beteiligen sich bei Weitem nicht nur Schüler. Auf Leipzigs größtem Platz sind zahlreiche Altersgruppen vertreten. Schüler, Studenten, Eltern und Großeltern – sie alle laufen mit. Eine der jüngsten Teilnehmerinnen heißt Amilia und feiert am 20. September 2019 ihren ersten Geburtstag. Ihre Eltern wünschen sich für sie eine Zukunft und nehmen deshalb an der Demo teil. „Der Klimawandel ist nur eines von vielen Symptomen einer kranken Welt“, sagt Amilias Mutter. „Die Menschheit kann die Situation noch zum Positiven ändern; aber nur, wenn wir verstehen, dass wir als Menschheit eins sind.“

Toni aus Bangladesch denkt an die toten Aktivisten

Eine ähnliche Botschaft will auch Toni aus Bangladesch vermitteln. Sie kam nach Deutschland fürs Studium. Mit dem Klimawandel beschäftigt sie sich, weil sie sich um den größten Mangrovenwald in ihrer Heimat sorgt. Die Sundarbans, so heißt der Wald, umfassen ein Gebiet von etwa 10 000 Quadratkilometer. Davon liegen etwa 6000 Quadratkilometer in Bangladesch und 4000 im indischen Bundesstaat Westbengalen. Die bangladeschische Regierung plane dort ein Kohlekraftwerk zu errichten, berichtet Toni. Und obwohl etwa 70 Prozent der Bevölkerung dagegen sind und den Wald erhalten wollen, hält die Regierung an dem Kraftwerksprojekt fest. „Die meisten hier wissen nicht, wie sehr Klima-Aktivisten in anderen Teilen der Welt unterdrückt werden“, sagt Toni. Beispielsweise würden in Südamerika jedes Jahr knapp 200 Umweltschützer getötet. „Uns zu wehren, ist das Beste, was wir tun können“, beteuert sie. Egal welche Hautfarbe man habe, woher man komme, welchem Geschlecht man angehöre.

„Über den Kapitalismus nachdenken“

Auch musikalisch wird dem Frust Luft gemacht. Bodo Watke singt von „Schneestürmen im Mai und 30 Grad im März“. Dota Kehr erklärt in einem „flapsigen Lied über Kapitalismus“, dass Geld den Charakter verderbe. „Man kann nicht über Klimaschutz reden, ohne über den Kapitalismus nachzudenken“, sagt die Musikerin in einer kleinen Verschnaufpause zwischen den Liedern. „Die zwingenden Klimaschutzmaßnahmen müssen, sollen und dürfen unser Wirtschaftssystem verändern.“

Auch die ältere Generation mischt mit

Kurz vor 16 Uhr stellen sich die verschiedenen Gruppen kurz vor. Hendrick von Fridays for Future fordert eine radikale Veränderung in der Umweltpolitik, weil „wir alle das Recht auf ein menschenwürdiges Leben haben“. Die Parents4Future sind begeistert vom Mut der jungen Generation. Die Grandparents4Future rufen alle über 50 auf, sich ihrer Bewegung anzuschließen. Auch Beate Schücking, Rektorin der Universität Leipzig, steht auf der Bühne. Sie setzt sich für die Wissenschaft ein und unterstützt den Klimastreik an der Seite von Scientists4Future. Auch Artists4Future und Health4Future sind vertreten, genauso wie System Change und der Ökolöwe.

„Wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“

Ab 16.50 Uhr geht es ab Augustusplatz einmal um den Ring, vorbei am Wilhelm-Leuschner-Platz, am Neuen Rathaus, an der Thomaskirche. Die Stimmung ist ausgelassen, die Teilnehmer sind laut, aber friedlich. Mit Parolen wie „Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“ setzen sie ein klares Zeichen. Die Forderungen nach Veränderung werden immer lauter. Insbesondere geht es den Demonstranten darum, dass sich die Politik verändert und mehr für den Klimaschutz getan wird. Reduzierter Kohlendioxid-Ausstoß, weniger Plastikmüll und der Kohleausstieg seien da lediglich erste Ansätze.

Trotz des ernsten Themas: Ein bisschen Party kommt immer gut! Zu „YMCA“ wird auf dem Augustusplatz am Ende ausgelassen getanzt. Das Leben ist zu kurz, um nur schwarzzusehen. Denn Fatalismus ist nicht unbedingt der Freund von Fridays for Future.

Von Elena Boshkovska