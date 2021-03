Ein halbes Jahr nach dem letzten globalen Klimastreik haben am Freitag in Leipzig erneut Aktivistinnen und Aktivisten angemahnt, die Klima-Erwärmung in Grenzen zu halten und die Umwelt zu schützen. Bei einer Aktion der Gruppe „Extinction Rebellion“ klebten sich Teilnehmer auf der Straße fest und blockierten den Martin-Luther-Ring.