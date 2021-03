Fridays for Future: Kritik an Leipzigs OBM wegen „leerer Versprechungen“

Leipzig

Die Ansammlung vor dem Haupteingang zum Neuen Rathaus am Freitagmittag steht für zwei Anlässe, die die Menschen ratlos bis wütend machen. Die eine Gruppe wartet geschlängelt auf den Einlass zum Schnelltest für eine kurze Negativ-Gewissheit im Kampf gegen das Virus, die anderen protestieren gegen die Tatenarmut in Sachen Klimawandel. Fridays For Future – global und eben auch in Leipzig.

28 Gruppen und Verbände, die sich für Klimaschutz und -gerechtigkeit einsetzen, haben vor Ort das möglich gemacht, was die Pandemie-Beschränkungen erlauben: Kundgebungen, Aktionen und Infostände vor einer begrenzten Anzahl von Menschen mit genügend Abstand, natürlich im Netz flankiert von Live-Schaltungen. Zum Auftakt macht die Bewegung „Extinction Rebellion“ vor dem Rathaus einen Abgleich von Versprechen aus der Kommune mit der Wirklichkeit.

Kritik an Bauen und Versiegeln

Als Moderatoren Timo und Tamara wundern sich zwei Aktivisten, wie es um die verkündete Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und die Förderung alternativer Verkehrsmittel steht: Das 365-Euro-Ticket ist vom Tisch, der Radwegeausbau stockt. Auf den Prüfstand kommen auch der versprochene Grünflächenerhalt und der Einbezug des Klimaschutzes bei städtischen Entscheidungen. Stattdessen: massives Bauen und Versiegeln sowie seit 2016 die Zerstörung von über 300 innerstädtischen Naturflächen und Lebensräumen, so die Kritik.

OBM Burkhard Jung bekommt sein Fett weg, weil er als Präsident des Deutschen Städtetags beauftragt sei, sich für die Einhaltung der Ziele des Klimaabkommens einzusetzen – und dennoch im Rahmen des Flughafen-Ausbaus Leipzig-Halle zugab: „Natürlich wird es mehr Emissionen geben.“

Bald aufgebrauchtes Co2-Budget

Leipzig – an diesem Freitag ein Zentrum für Schnell- und Charaktertest. Die Verlängerung des Kohlestrom-Bezugs aus Lippendorf wird kritisiert, nicht zuletzt das Verfehlen des Ziels, Treibhausgas-Emissionen zu senken. „Leipzig wird sein Co2-Budget bereits 2026 aufgebraucht haben“, konstatiert die Gruppe, der inzwischen rund 100 Zuhörende Gesellschaft leisten. Als sarkastisches Dankeschön für die „leeren Versprechungen“ vergibt Extinction Rebellion symbolisch Geschenkpakete für die Rathausinsassen, von denen sich keiner blicken lässt. Inhalt der Pappboxen: Luft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bündnis-Mitglied Clara Dilger ist mit dem Auftakt zufrieden. „Schön, dass so viele Menschen gekommen sind.“ Zur selben Zeit baut ein Team um Tom Richter von Fridays for Future Leipzig auf der Opern-Seite vom Augustusplatz Infostände auf. Aus mehreren Stapeln Bananenkisten formen sie einen Durchgang, dem sie Symbolgehalt geben. „Uns geht es darum zu zeigen, wie einfach es ist, den Eingang in den Klimaschutz zu finden“, sagt Richter. Später wird er via Mikrofon anprangern, dass trotz aller politischen Lippenbekenntnisse weiterhin fossile Energieträger subventioniert werden und mit Nordstream 2 noch neue fossile Infrastruktur entsteht. „Das ist ein Skandal und Verrat an unserer Zukunft!“.

Corona als Alibi

Corona, so die Kritik nicht nur an diesem Tag, dürfe kein Alibi dafür sein, die Klimakrise zu missachten und leere Phrasen zu dreschen. Mirko Embersmann, ein Schnelltest-Ansteher vor dem Neuen Rathaus, befürwortet die Aktion ein paar Meter weiter. „Die haben absolut recht“, sagt er. Eine ältere Frau zeigt mit ihrer Marschroute, was sie von dem Ganzen hält. Bepackt mit Taschen vom Großeinkauf läuft sie bei der Preisverleihung mit Kühltruhengesicht direkt an den Moderatoren vorbei.

Von Mark Daniel