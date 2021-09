Leipzig

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat die Corona-Krise überstanden. Nach der Zwangspause hat sie auch auf Leipzigs Straßen einmal mehr und wiederholt deutlich auf Versäumnisse der Politik im Kampf gegen den Klimawandel hingewiesen. Die Demonstrierenden erhalten den Druck aufrecht: mit einer Teilnehmerzahl, die selbst die Erwartungen der Veranstalter weit übertroffen hat – und mit den bekannten, aber immer noch weitgehend unberücksichtigten Argumenten. Zwar streitet außer der AfD keine der Bundestags-Parteien den maßgeblichen Anteil des Menschen am Klimawandel ab. Dennoch passiert zu wenig.

Keine Angriffsfläche für Kritik

Die Demonstrierenden selbst hingegen boten mit ihrer Veranstaltung keine Angriffsfläche für Kritik. So kann man nicht behaupten, die Aktivisten würden nur fordern und seien sonst nicht tätig: Beinahe unbemerkt hat etwa die Leipziger Gruppe der „Omas for Future“ seit 2020 mit Spenden und Tatkraft 8500 Bäume in die Erde gebracht – in Kleingärten, am Gleisgrünzug Plagwitz oder im Tagebau Peres. Im Herbst folgen nochmal 6500 weitere Bäume und Sträucher. Und selbst die immer mal wieder ins Feld geführten Verstöße gegen die Schulpflicht dürften sich am Freitag in Grenzen gehalten haben: Die ersten Aufzüge starteten gegen 13 Uhr, die Auftaktkundgebung erst nach 14 Uhr.

Friedliches Zeichen

Den Veranstaltern ist eine straff organisierte und geführte Protestaktion gelungen – und vor allem eine friedliche. Wenige Tage nach den erneuten linksextremen Krawallen während der Demonstration am letzten Wochenende ist das ein wichtiges Zeichen. Der Stadt der Friedlichen Revolution steht das gut zu Gesicht. Viel besser als fliegende Steine und brennende Barrikaden. So demonstriert man in Leipzig.

Von Björn Meine