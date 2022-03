Leipzig

Trotz eisigen Windes und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben sich am Sonntagnachmittag über tausend große und kleine Radfahrer auf dem Augustusplatz zu einer „Friedensfahrt für unsere Partnerstadt Kiew“ eingefunden. Aufgerufen dazu hatte die Regionalgruppe Leipzig der Organisation Scientists for Future, einer Initiative von Wissenschaftlern zur Unterstützung der Schülerbewegung Fridays for Future.

Fahrradfahren für Frieden in der Ukraine – viele Leipziger machen mit. Quelle: André Kempner

„Kiew soll unsere Solidarität spüren“, begründete Organisator Stefan Zahn die Aktion. „Wir wollen die alte Idee der Friedensfahrt aufgreifen, um alle Menschen zu mehr Solidarität und Toleranz aufzurufen“, so der 40-jährige Chemiker aus Leipzig. „Es darf nicht darum gehen, wie man Macht bekommen und ausüben kann. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen.“

„Frieren stoppt Gaslieferungen“

Bestärkt hatte die Organisatoren ein offener Brief russischer Wissenschaftler, in dem sich diese „nachdrücklich gegen die von den Streitkräften unseres Landes eingeleitete Militäraktion auf dem Gebiet der Ukraine“ aussprechen. Der inzwischen von hunderten russischen Wissenschaftlern unterzeichnete Brief wurde auf dem Online-Portal trv-science.ru veröffentlicht. „Es ist klar, dass die Ukraine keine Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes darstellt“, heißt es darin weiter. „Ein Krieg gegen sie ist ungerecht und offen gesagt sinnlos.“

Einige der Radler auf dem Augustusplatz hatten auch Transparente mitgebracht. Auf einem stand „Stopp Appeasement“ und „Ein bisschen Frieren stoppt russische Gaslieferungen“. Verfasst hatte dieses Plakat der Leipziger Geschichtslehrer Gerd Gräve. „Wir müssen endlich Schluss mit russischen Energielieferungen machen“, forderte Gräve. „Damit finanzieren wir den Krieg in der Ukraine.“ Man müsse sich nur etwas wärmer anziehen.

Der Zug der Radler zog sich hunderte von Metern hin. Quelle: Andre Kempner

Die Friedensfahrt für Kiew führte durch den Grimmaischen Steinweg zum Johannisplatz und von dort in die Prager Straße. Anschließend ging es über die Semmelweisstraße, Kurt-Eisner-Straße und den Schleußiger Weg zur Rödelstraße. Beobachter sprachen von zweitausend bis dreitausend Teilnehmern.

Von Andreas Tappert