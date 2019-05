Leipzig

Rauchen auf dem Balkon? „Das Thema ist im Kommen“, weiß Dirk Hanschke. Auch laute Grillpartys, die wiederum Gartennachbarn nerven, beschäftigen ihn. Oder der Lärm vom Rasenmäher und die außer Format geratene Hecke. Denn das sind typische Streitfälle im Frühjahr. Seit gut acht Jahren schlägt sich der Mann – hauptberuflich Schulleiter – in seiner Freizeit mit anderer Leute Zwistigkeiten herum. Mit unbändigem Elan.

Bereits seit Anfang 2011 ist Hanschke Friedensrichter, zuständig für Streitfälle aus Leipzig-Süd und -Südwest. In beiden Stadtbezirken leben mehr als 120 000 Menschen. Wer sich an die Schiedsstelle im Stadthaus am Burgplatz 1 wendet, hofft auf eine Lösung seines Konflikts. Hanschke ist einer von aktuell vier Leipziger Friedensrichtern. Deren Credo: Schlichten ist besser als richten. Laut Stadtverwaltung wird eine Neuausschreibung für die fünfte Stelle gerade initiiert.

„Ich fülle eine Lücke“

Über ganz konkrete Fälle darf der 52-Jährige nicht reden, Schlichtungsverhandlungen sind nicht öffentlich. Rückblickend meint er: „Die Menschen gehen nicht mehr mit der nötigen Achtung miteinander um. Die Umgangsformen in der Gesellschaft sind rauer geworden.“ Man spreche zu wenig miteinander. Würde genug geredet, könnte wohl auch sein Posten als Friedensrichter überflüssig werden. „Ich fülle eine Lücke“, glaubt er.

Michael Wolting würdigt die Friedensrichter als „wichtigen Bestandteil des Systems der außergerichtlichen Streitbeilegung“. Als Präsident des Leipziger Amtsgerichts hat er die Fachaufsicht über sie inne, während die Stadt der Träger der Schiedsstelle ist. Zwar könnten die ehrenamtlich Tätigen „nicht die ganz großen Zahlen bringen, aber sie erzielen sehr beachtliche Erfolge“, lobt Wolting. Dirk Hanschke sei ein „sehr engagierter Mann“, der einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit für die Tätigkeit als Friedensrichter einsetze. „Wegen seines Engagements und seiner breiten Kenntnisse schätze ich ihn sehr“, sagt der Gerichtschef.

„Erste Anlaufstelle für kleine Nöte“

Als eine „erste Anlaufstelle für die kleinen Nöte der Menschen“ betrachtet Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) die Friedensrichter. „Sie leisten dadurch einen wertvollen Beitrag für den Rechtsfrieden.“ Im Freistaat gibt es derzeit 304 Schiedsstellen. Dorthin können sich die Bürger bei zivilrechtlichen Streitigkeiten wenden, um ein Schlichtungsverfahren anzustrengen. Es werden aber auch Sühneversuche nach bestimmten Straftaten wie beispielsweise Beleidigung und Hausfriedensbruch unternommen.

Schließlich können die Friedensrichter Bürgern oft auch schon durch Erteilung einer kurzen Auskunft weiterhelfen. Diese sogenannten Tür-und-Angel-Fälle machen den Großteil aus. Im Jahr 2018 gab es sachsenweit 2591 Tür-und-Angel-Fälle, 366 Anträge auf Schlichtungsverfahren und 30 Anträge auf Sühneversuche. 80 Verfahren hatte Hanschke im Laufe der Jahre auf dem Tisch, davon zehn 2018 – er konnte sie alle schlichten.

„Ältere tragen schwer an Problemen“

Warum der Schulleiter das macht? „Gerade ältere Bürger tragen schwer an Problemen. Sie haben Berührungsängste mit Gerichten und Rechtsanwälten. Für sie wird ein Problem zu einem unüberwindlichen Hindernis. Wenn ich ihnen helfen kann, ist das ein wunderschönes Gefühl. Und wenn ein Vergleich durch ist, auch eine Erleichterung.“ Ihm sei im Leben viel Gutes widerfahren. Das versuche er, ein klein wenig zurückzugeben.

Dass die Instanz Friedensrichter dennoch wenig bekannt ist (in Sachsen nennen sich so die Schiedsfrauen und -männer), kann er sich nicht recht erklären. Denn das Verfahren gilt als kostengünstig (zehn bis 50 Euro), unbürokratisch und zeitsparend. Und die Entscheidung bei Zivilsachen sei genauso vollstreckbar wie ein Urteil des Amtsgerichts, sagt er.

„Das Studium gibt mir viel Sicherheit“

Um auch theoretisch fit zu sein, hat der 52-Jährige von 2013 bis 2018 – quasi nebenher – Rechtswissenschaften studiert und einen Abschluss als Rechtswirt gemacht. „Das Studium gibt mir viel Sicherheit – für meine Aufgabe als Friedensrichter und als Schulleiter.“ Seit 1992 ist der Lehrer stellvertretender Schulleiter oder Schulleiter an verschiedenen Häusern. Seit 2017 hat er in der Grundschule in Böhlitz-Ehrenberg den Hut auf. „Meine Knöppe, die halten mich frisch“, sagt er lachend.

Und das braucht er: Denn zu seinen Ehrenämtern gehört weiterhin die Arbeit als Jugendschöffe am Amtsgericht und seit 2018 als ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht in Chemnitz. Nicht zu vergessen: Seit 2016 bildet der Pädagoge in Sachsen Fachberater weiter und seit 2019 auch neu berufene Grundschulleiter aus. Dabei geht’s ums Schulrecht.

„Ganz klar strukturiert“

Wie er das schafft? Hanschke: „Ich bin ganz klar strukturiert.“ Seit Jahren ist der Leipziger auch Autor beim „Schulleiter-ABC“, Ausgabe Sachsen. Das sei ein Karteikartensystem – nunmehr auch als Datenbank aus dem Internet abrufbar –, das die Arbeit des Schulleiters mit spezifischen Informationen unterstützt. Er erstelle die (schul-)rechtlichen Themen. Seit zwei Jahren sei er auch Herausgeber dieses Werks.

Für Hanschke, ledig und ein großer Freund klassischer Musik sowie seiner Balkonblumen, sind die Ehrenämter „mein Ausgleich“.

Kontakt: Dirk Hanschke Schiedsstelle Süd/Südwest, Burgplatz 1, Sprechzeit: jeden ersten Dienstag im Monat, 16 bis 18 Uhr; Tel.: 0341 22533849/0176 70208045

Von Sabine Kreuz