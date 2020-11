Friedhof Leipzig-Plagwitz – die kulturelle Krise und ein vermisster Kater

Leipzig

Fast ein wenig unscheinbar liegt er da – am Rande der Alten Salzstraße, im Schatten der Spinnerei, hinter hohen Mauern. Die 4,5 Hektar Parkfriedhof Plagwitz atmen Geschichte, sind ein Ort des dankbaren Erinnerns, aber auch der tiefen Traurigkeit. Zugleich steht der kirchliche Gottesacker auf der Gemarkung von Neulindenau für ein Phänomen unserer Zeit: Die Gräber der Ahnen wollen nur noch die wenigsten pflegen. Die Friedhofskultur in deutschen Großstädten steckt in der Krise. Auch die in Leipzig.

„Wir erfahren von vielen nahezu alles“

Jürgen Süß ist so etwas wie der Herr über den Plagwitzer Parkfriedhof. Der Leiter der Ruhestätte hat nur noch einen Mitarbeiter. Süß kennt nahezu jeden Grabstein, jeden Baum, jeden Strauch auf dem Areal im Leipziger Westen. Und er kennt die Menschen, die es dort regelmäßig hinzieht, um ihrer Männer, Frauen, Kinder, Verwandten und Freunde zu gedenken. So manche Stunde hat er ihnen Gehör geschenkt, wenn die Trauer mal wieder so groß war, dass das Herz überquoll. Wenn die Einsamkeit und die Sorge um die Zukunft aufs Gemüt drückten. „Wir Friedhofsmitarbeiter sind Seelsorger. Wir erfahren von vielen nahezu alles“, sagt der 57-Jährige stellvertretend für seine insgesamt zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen im Evangelisch-Lutherischen Friedhofsverband Leipzig.

Gottesacker weist bescheidene Beisetzungszahlen auf

Die 2008 gegründete Verwaltungsgemeinschaft kümmert sich neben dem Gottesacker in Plagwitz noch um die Friedhöfe in Gohlis, Großzschocher, Leutzsch, Lindenau und Thekla. „Plagwitz“, sagt Verbandsgeschäftsführer Stefan Moosdorf, „ist ein bisschen unser Sorgenkind.“ Was mit teilweise negativen Jahresabschlüssen zu tun hat, denn auch Friedhöfe unterliegen den Gesetzen der Marktwirtschaft. Pachten nur wenige ein Grab für 20 Jahre, hat dies Auswirkungen auf die Geschäftsbilanz. Der Friedhof in Plagwitz verzeichnete zuletzt eher bescheidene Beisetzungszahlen. 2019 waren es 72. Dieses Jahr werden es zwar etwas mehr Bestattungen sein, aber es ist noch immer reichlich Platz auf dem 1885 angelegten Gelände.

Etliche Grabmale sind von herausragender Bedeutung

Unter den rund 3000 Stätten der letzten Ruhe gibt es etliche Grabmale von herausragender, weil historischer Bedeutung. Karl Ernst Mey, der Begründer der Firma Mey & Edlich, ist hier beigesetzt. Die Industriellenfamilie Sack ließ eine Gruft für die Ihren bauen. Und der Bildhauer Matthias Molitor liegt auch in Plagwitz begraben. Der aktuelle Trend aber setzt nicht auf Einzigartigkeit, sondern auf Gemeinschaftsanlagen. „Die individuelle Grabpflege, die im ländlichen sächsischen Raum noch groß geschrieben wird, verschwindet aus den Großstädten“, haben Süß und Moosdorf in den vergangenen Jahren konstatieren müssen. „Auf kommunalen Friedhöfen in Leipzig machen Urnengemeinschaftsanlagen bereits bis zu 50 Prozent der Belegung aus. So veröden unsere Begräbnisplätze“, sagt Süß.

Drei trockene Sommer haben vieles alles abverlangt

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Eines der am häufigsten genannten Argumente, wenn es zu Lebzeiten um die Modalitäten der späteren Beerdigung geht: „Die Kinder wohnen nicht mehr hier und wir wollen ihnen auch keine Arbeit machen.“ Ein weiterer Aspekt: Drei trockene Sommer in Folge, die die Grabpflege extrem erschwerten, haben vielen alles abverlangt. Und dann wäre da noch das liebe Geld. „Die Geiz-ist-geil-Mentalität hat leider auch die Beerdigungskultur in unserem Land erfasst“, bedauert Friedhofsleiter Süß. Dabei seien Urnen- oder Erdwahlgräber für jeweils zwei Verstorbene im Großen und Ganzen nicht viel teurer als die sogenannte einsame Stelle auf der grünen Wiese. „Wir beraten gern und suchen mit jedem, der sich uns anvertraut, nach individuellen Lösungen.“

Und dann wäre da noch der Wohlfühlfaktor

Zusammen mit seiner Frau Gritt, die auf dem kirchlichen Friedhof in Paunsdorf arbeitet, hat Süß eine Grabform für all die entwickelt, die als Paar schlicht, aber würdig bestattet werden wollen: ein Urnenwahlgrab für zwei in einer Stelenanlage. „Viele wissen nämlich nicht, dass sie als Eheleute in einer Gemeinschaftsanlage nicht nebeneinander liegen werden. Bei unserem Partnergrab ist das anders“, erläutert Süß. Insgesamt vier Paare könnten in der kleinen Anlage von gerade mal sechs, sieben Quadratmetern ihre letzte Ruhe finden. Und die Pflege-Arbeiten übernehme der Friedhofsgärtner. „Wir legen halt großen Wert auf einen gewissen Wohlfühlfaktor“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

