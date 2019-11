Friedhofsforscher Paul: „Kürzer treten ist nicht mein Naturell“

Leipzig

Seine Führungen über Leipzigs Friedhöfe sind nahezu überrannt. Die Leute lieben es, Alfred E. Otto Paul zu lauschen, wenn er sein vielfältiges Wissen rund um die Historie des Leipziger Begräbniswesens weitergibt. Da kann es schnell passieren, dass 125 Leute erscheinen, die Führung nahezu fünf Stunden dauert. Im Mai waren es sogar mal annähernd 200 Gäste. „Die Leute haben ein ungeheueres Stehvermögen“, freut sich der 67-Jährige, der eigentlich ein wenig kürzer treten müsste. Denn im Frühjahr hat ihm sein Körper gezeigt, dass er sich wohl oft zu viel zumutet und die Kraft nicht unendlich ist. Doch kürzer treten? „Das ist nicht mein Naturell“, winkt er ab und erzählt beim Kaffee von den vielen Projekten, die er sich noch vorgenommen hat. Gefragt ist der Historiker auch bei anderen Führungen, etwa rund um die Paulinerkirche und das neu entstandene Paulinum.

Die Berufung des Ruheständlers

2007 hat er mit regelmäßigen Führungen auf dem Südfriedhof angefangen, den er ab 1985 zwölf Jahre als technischer Direktor leitete. Vorher machte er sich mit einem Fachbüro für Sepulkralkultur selbstständig, das inzwischen auch international wie in Paris oder Kopenhagen arbeitet. „Ich wollte einfach als Ruheständler eine Berufung finden“, blickt er zurück. Um Grabmale vor dem Verfall zu retten und zu restaurieren, gründete Paul mit einigen Mitstreitern und viel Enthusiasmus die Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig.

Neue Bücher zum Südfriedhof geplant

Studienrat Paul Benndorf (1859–1926) hatte in akribischer Fleißarbeit die Geschichte des Alten Johannisfriedhofes erforscht und galt als der Friedhofsexperte. „Der Benndorf“ der Neuzeit ist Paul mittlerweile selbst geworden, der sein umfangreiches Wissen über Leipzigs Friedhofswesen in etlichen Büchern niedergeschrieben hat. In der Reihe „Kunst im Stillen“, die sich mit den Grabmalen auf dem Südfriedhof beschäftigt, erscheint bald Band Nr. 7. Das sind dann nahezu 1000 Seiten, mit denen er durchschaubar macht, in welchen oft kunstvoll gestalteten Grabmalen welche bekannte Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe fanden.

Doch er forscht weiter, will beispielsweise Kirchenbegräbnisse und ihre regionalen Besonderheiten und Rituale aufarbeiten. „Mit der Paulinerkirche habe ich mich jahrelang beschäftigt.“ Da ist über das Universitätsarchiv vieles aufbewahrt, bei anderen Kirchen weiß niemand genau, wer da begraben wurde. Deshalb vertieft Paul sich wieder in Archiven, bis hin nach Holland und Belgien. Das Buch will er sich dann selbst zum 70. Geburtstag schenken. Paul wird – analog zum „Neuen Johannisfriedhof“ – ebenfalls noch ein Buch über den Südfriedhof verfassen. „Das wird mein Hauptwerk, der Südfriedhof ist schließlich meine Domäne“, sagt der Forscher, der heilfroh ist, dass das neue Stadtarchiv endlich offen ist.

Bei einer Führung ganz in seinem Element: Alfred E. Otto Paul (hier am Grab der Familie Schindler) auf dem Südfriedhof. Quelle: André Kempner

Neu ist auch eine Führung zu Adelsgräbern auf dem Südfriedhof, die jüngst vor Vertretern sächsischer Adelsfamilien Premiere hatte. „Da müssen Sie immer gut drauf sein. Führungen sind auch so etwas wie Entertainment.“ Und das begeistert auch eine Gruppe internationaler Toxikologen, denen er von Giftmorden in der Kirche erzählt.

Stolz auf die Paul-Benndorf-Gesellschaft

Stolz ist er, dass die Paul-Benndorf-Gesellschaft die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland geworden ist. Sie betreibt ein Trauer-Café und pflegt eine eigene Grabstätte, um ihre verstorbenen Mitglieder zu bestatten. In Zeiten, in denen viele in namenlosen Urnenanlagen „verschwinden“, soll die Grabstätte ein Beispiel sein, wie zeitgenössische Bestattungskultur funktionieren kann. 232 Mitstreiter gibt es, die regelmäßig bei Arbeitseinsätzen 700 Gräber pflegen. Und an der Idee, an der Prager Straße ein Friedhofsmuseum zu eröffnen, wird auch bereits gearbeitet. Im Vorstand kann Paul inzwischen ein wenig kürzer treten, weil einige Mitstreiter ihn entlasten. Ab und an hält er auch Grabreden wie bei Aktfotograf Gunter Rössler oder Heimatforscher Claus Uhlrich.

Sein Verdienst: Eigentlich redet wohl keiner wirklich über Tod und Begräbnis. Doch Alfred E. Otto Paul hat Friedhöfe längst aus der Tabuzone herausgeholt.

Von Mathias Orbeck