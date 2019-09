Friedliche Revolution: Ausstellung im Hauptbahnhof

Leipzig

Das Bürgerkomitee Leipzig hat am Donnerstag Abend eine Ausstellung im Hauptbahnhof eröffnet. Bis zum 9. Oktober sind Auszüge der Schau „ Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“ aus dem Museum in der „Runden Ecke“ zu sehen – auf der Ausstellungsfläche im Untergeschoss. Thema: die Entwicklungen im Herbst 1989 und die zahlreichen Aktionen der Leipziger Opposition. Insbesondere wird auch der 9. Oktober 1989 mit vertiefenden Tafeln thematisiert. Geöffnet ist montags bis sonnabends zwischen 10 und 21 Uhr sowie sonn- und feiertags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Ausstellung ist ein Katalog mit dem Titel „Die Friedliche Revolution in Leipzig“ im Leipziger Universitätsverlag erschienen.

Zeitzeugenreihe am 25. September mit Frank Richter

Der Hauptbahnhof war jedoch nicht nur am 9. Oktober 1989 ein zentraler Ereignisort der Friedlichen Revolution. Bereits seit dem 25. September 1989 zogen die Demonstranten auf ihrer Marschroute in Richtung Stasi-Zentrale, dem heutigen Sitz des Museums in der „Runden Ecke“, am Hauptbahnhof vorbei. Akteure und Zeitzeugen der Friedensgebete und der Demonstration am 25. September 1989 kommen 30 Jahre später in den Hauptbahnhof. Im Rahmen der Zeitzeugenreihe „Heute vor 30 Jahren: Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“ sind unter anderem Frank Richter und Frank Pörner zu Gast – am 25. September ab 19 Uhr im Sächsischen Wartesaal des Hauptbahnhofs (Zugang über Starbucks, Obergeschoss).

