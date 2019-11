Wie ein Hamburger auf einer Montagsdemo in Leipzig landete

Leipzig

Marokko, Zypern, Griechenland, Norwegen, Brasilien, all das kannte ich – aber die Deutsche Demokratische Republik war für mich mit meinen 44 Jahren unbekanntes Land. Morgens um sieben Uhr bin ich in Halle aus dem Zug gestiegen. Nach einigen Stunden Schlaf im Hotel fahre ich per Bahn von Halle nach Leipzig.

Viel los an der Offenen Litfaßsäule

Bei einem ersten Streifzug durch die Innenstadt bei kalter und feuchter Witterung stoße ich auf die „Offene Litfaßsäule“ mitten auf dem Karl-Marx-Platz. Dort kann jeder seine Meinung schriftlich äußern. Die Möglichkeit wird von vielen genutzt – aktiv und passiv, denn es stehen ständig viele Menschen in dichten Trauben um die Litfaßsäule herum, lesen die Meinungsäußerungen ihrer Mitbürger, kommen aber auch ins Gespräch miteinander. Manche notieren sich auch die Namen, Adressen und Telefonnummern unter den Briefen und Artikeln. An der Säule stellen sich auch die Reformgruppen wie Neues Forum oder die Sozialdemokraten der DDR vor. Und ganz neue Gruppen wie „Spartacus“ mit einem Flugblatt, das ganz so aussieht, als wäre es mit einem PC geschrieben und in Westberlin gedruckt. Eine Bemerkung notiere ich mir: „ Egon Krenz trägt eine Maske. In einem Fernsehinterview ist sie ihm ein Stück verrutscht, als er strahlend sagte: Wir hatten doch schon immer freie Wahlen in der DDR!“

Zur Person Volker Diel (Jahrgang 1945) lebt seit 1953 in Hamburg. Dort studierte er Volkswirtschaftslehre (Abschluss 1971). Diel ließ sich ab 1973 zum Berufsschullehrer ausbilden, wurde aber 1978 aus politischen Gründen aus dem Hamburger Schuldienst entlassen. Von 1979 bis 2007 war er als Lehrer in der Erwachsenenbildung tätig. 2001 gründete er die Betriebszeitung „Das blaue Wunder“ im Berufsförderungswerk Hamburg, deren Chefredakteur er bis 2007 war.

Fast über Fritz Pleitgen gestolpert

Um 16 Uhr nähere ich mich der Nikolaikirche und sehe, wie einige Menschen Blumensträuße in vergitterte Fenster neben dem Haupteingang stecken. Auf einem Plakat wird Günter Grass zur Lesung seines Buches „Die Rättin“ für den folgenden Abend angekündigt. Die Kirche ist schon eine Stunde vor dem Friedensgebet mehr als halb gefüllt. Als ich hereinkam, stolpere ich fast über den ARD-Journalisten Fritz Pleitgen. Meine Aufmerksamkeit wird auf ein aufgeschlagenes Buch gelenkt, das in der Nähe des Altars liegt. Ich kann lesen, was in den letzten aufregenden Wochen vor und nach dem Mauerfall viele Menschen dort hineingeschrieben hatten, zum Beispiel:

„Was ist Glück? Ich weiß es jetzt: Endlich sagen können, was ich denke.“

„Ist es nicht schön, in der DDR zu leben?“

Wie auf der Litfaßsäule auch hier: Jede Bemerkung, manche nur ganz kurz und knapp, manche fast über eine halbe Seite, ist unterzeichnet mit vollem Namen und Adresse! Der Stasi zum Trotz? Oder: Keine Angst mehr vor der Stasi?

Mehr zum Thema: Blick in die Vergangenheit – Das historische Leipzig in Bildern

Um 17 Uhr ist die Kirche proppenvoll. Viele bekommen nur noch Stehplätze. Mittendrin die Fernsehkameras und grellen Scheinwerfer des westdeutschen Fernsehens. Für mich ist dies der erste Gottesdienst seit meiner Konfirmation vor fast 30 Jahren. Auch wenn ich die Gebete und Kirchenlieder nicht mitsinge, fühle ich mich hier unter all diesen sehr konzentriert wirkenden Menschen sehr wohl und gut aufgehoben. Viele von ihnen machen auf mich einen ruhigen, gelassenen und irgendwie heiteren Eindruck.

Wie schnell schlägt Neugier in Gier um?

In seiner Predigt geht der Pfarrer auf die Geschichte von Kain und Abel im Alten Testament ein und fragt die Gemeinde: „Sind nicht auch die prall gefüllten Plastebeutel, mit denen unsere Bürger aus dem Westen wieder nach Hause kommen, Kainszeichen? Jeder von uns sollte sich doch überlegen, wo Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Wie schnell schlägt Neugier in Gier um? Wir haben gewiss weniger in Händen als die Menschen in der Bundesrepublik. Das macht es uns vielleicht leichter, reicher im Herzen zu sein.“

ZDF verstärkt Straßenbeleuchtung

Nach dem Friedensgebet leert sich die Kirche sehr rasch. Die Menschen streben schnellen Schrittes dem Karl-Marx-Platz zu und reihen sich in die dort bereits wartenden Menschenmassen ein. Es ist die siebte Montagsdemonstration seit Anfang Oktober 1989 und die erste, die mit einer großen Kundgebung beginnt. Vor der Oper ist eine leistungsstarke Lautsprecheranlage aufgebaut, die – so ein Sprecher des „Neuen Forums“ – von den Leipziger „Rockern und Diskothekern“ organisiert worden ist. Die Menge wird angestrahlt von ebenso leistungsstarken Scheinwerfern des ZDF, die die etwas funzelige Leipziger Straßenbeleuchtung aufhellen.

Die Montagsdemonstration am 20. November 1989. Quelle: Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ / Fotograf: Fritz Gahlbeck

Kurz nach 18 Uhr ist der riesige Platz voll mit Menschen. Volksmassen aus den verschiedensten Schichten und Altersgruppen der Bevölkerung. Es sollen etwa 200 000 Menschen sein! Allein dies ist für mich, der ich in den 1960er und 1970er Jahren reichlich Demonstrationserfahrungen sammeln konnte, ein beeindruckendes und einmaliges Erlebnis.

Lockere Atmosphäre

Es gibt keine vorgefilterte Rednerliste. Jeder, der will und es sich zutraut, kann zu den Kundgebungsteilnehmern sprechen. Zwischen 18 und 20 Uhr ergreifen 27 Leute das Wort. Je aggressiver und schärfer die Redner mit der herrschenden Partei abrechnen, desto größer und anhaltender ist der Beifall. Ganz besonders starker Beifall brandet auf, wenn die Privilegien der SED- und Staatsfunktionäre angeprangert werden und es gegen die Stasi geht. Dann rollen gewaltige Sprechchöre wie „ SED – das tut weh!“ und „Stasi in die Volkswirtschaft!“ durch die Menge. Und trotzdem: Es herrscht insgesamt keineswegs eine verbissene Atmosphäre. Um mich herum wird viel gelacht, gescherzt, immer wieder gibt es witzige Sprechchöre.

„Wir sind keine Versuchskaninchen“

Ein Werkzeugmacher namens Hans Teschnau bekommt großen Beifall, als er sagt, er habe nun 40 Jahre Sozialismus ertragen müssen und absolut keine Lust mehr auf einen Versuch in dieser Richtung: „Keine Experimente mehr in der DDR! Wir sind doch keine Versuchskaninchen!“ Um mich herum begeistertes Klatschen und Rufe: „Sehr richtig! Schluss damit!“ Und dann sagt er, wie er sich die Zukunft der DDR vorstellt: „Vor unserer Haustür sehen wir doch, wie eine Wirtschaft funktionieren kann. Freie Marktwirtschaft und Wiedervereinigung. Das brauchen wir! Und einen Volksentscheid darüber.“ Was darauf als Reaktion aus der Menge kommt, überrascht nicht nur mich: Gewaltige Sprechchöre von schätzungsweise mehr als der Hälfte der Kundgebungsteilnehmer: „ Deutschland – einig Vaterland!“ Diese Zeile aus der DDR-Nationalhymne wird nun mehrere Male von Zigtausenden skandiert und findet sich auf vielen Transparenten wieder.

Die Weichen stehen auf Einheit

Medizinstudent Ralf Günther, erntet laute Pfiffe, als er sich schockiert über diese „Deutschtümelei“ äußert und zu bedenken gibt, dass die Diskussion über die deutsche Einheit doch nur „Wasser auf die Mühlen der Braunen“ sei. Ebenfalls nur schwachen und vereinzelten Beifall bekommt ein Mitglied des „Neuen Forums“ für seine Absage an die Wiedervereinigung, und seine Forderung, die DDR dürfe auf keinen Fall „das Armenhaus in einem Großdeutschland“ werden. Das wollen die meisten Menschen offenbar nicht hören. Vor zwei Wochen noch – vor dem Fall der Mauer und der Öffnung der Grenzen – hätten solche Äußerungen den größten Beifall bekommen, sagen mir später Leute, mit denen ich in der Universität über diese Vorgänge spreche.

Kein Rederecht für die junge SED-Genossin

Intoleranz ist auch zu spüren, als sich eine junge Frau zu Wort meldet und als Mitglied der SED zu erkennen gibt. Ein zigtausendfaches aggressives Pfeifkonzert. „Aufhören! Aufhören!“ schallt es über den Platz. Die junge SED-Genossin wehrt sich mit den Worten: „Ich habe genauso das Recht hier zu sprechen wie andere auch. Hört doch erstmal, was ich sagen will!“ Sofort ertönt wieder ein gellendes Pfeifkonzert. Ein Sprecher des „Neuen Forums“ fordert die Menschen auf, die junge Frau sprechen zu lassen, ruft zur Toleranz gegenüber Andersdenkenden auf, und verwahrt sich gegen eine Art Sippenhaftung gegenüber SED-Mitgliedern. Zwecklos. Der Beitrag der SED-Genossin geht unter im allgemeinen Tumult. Sie muss ihn schließlich ziemlich verzweifelt und in hilfloser Wut abbrechen.

Die Disziplin der 200 000

Ein Vertreter des „Neuen Forums“ ruft zur Solidarität mit den Opfern der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung auf. Er fordert die Versammlung auf, eine Schweigeminute einzulegen. Ich zweifele eine Sekunde, ob das bei dieser Massenkundgebung funktioniert – und werde schon in der zweiten Sekunde überrascht von der Disziplin der 200 000: Eben noch Geraune, Sprechchöre, Lachen, Zwischenrufe, und dann – wirklich von einer Sekunde auf die andere – totales Schweigen, absolute Stille im weiten Rund des Karl-Marx-Platzes. Kein Husten, kein Räuspern, kein Niesen – kaum zu glauben! Man muss es selbst erlebt haben! Wir wissen in diesem Moment alle noch nicht, dass zur gleichen Zeit auf dem Prager Wenzelsplatz fast die gleiche Anzahl Menschen versammelt ist. Vielleicht ist es diese eine Minute der Stille, in der so viel Kraft und Energie liegt, die mich an diesem Montagabend in Leipzig am stärksten beeindruckt.

Von Volker Diel