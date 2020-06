Die „Runde Ecke“ öffnet wieder ihre Pforten

Leipzig

Die Gedenkstätte „Runde Ecke“ hat am Pfingstwochenende wieder ihre Pforten geöffnet. Die Einrichtung, die seit Jahren zu den drei meistbesuchten Leipziger Museen gehört, hatte am 16. März Corona-bedingt ihre Pforten schließen müssen. Die Mannschaft hat diese Zwangspause für schon lange geplante Arbeiten zur Pflege und zum Erhalt der historischen Räumlichkeiten und der Ausstellung genutzt.

Empfangsbereich neu gestaltet

Sichtbarstes Zeichen ist der neue Empfangsbereich mit einer modernen von einem Leipziger Ausstellungsgestalter entworfenen Tresenanlage, an der jetzt auch das Motto der historischen Schau des Bürgerkomitee Leipzig zu lesen ist: „Stasi – Macht und Banalität“. Auch die originalen Linoleum-Fußböden der ehemaligen Stasi-Büros wurden gründlich gereinigt und aufgearbeitet. Sie vermitteln jetzt wieder mit den DDR-Neonleuchten, den Scherengittern an den Fenstern, den Kabelkanälen und den alten Heizkörpern den „Charme“ der einstigen Stasi-Bezirksverwaltung Leipzig.

„Wir haben die historische Ausstellung und die Räumlichkeiten konservatorisch in einen Grundzustand versetzen können, in dem sie in den nächsten Jahren besichtigt werden können, ohne weiter Schaden zu nehmen“, sagt Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte Museum „Runde Ecke“, zu der auch Außenstellen wie das Museum im Stasi-Bunker in Machern und die ehemalige zentrale Hinrichtungsstätte der DDR in der Arndtstraße in der Leipziger Südvorstadt gehören. Damit wurden auch mit dem Kulturamt abgestimmte Schritte aus dem Entwicklungskonzept umgesetzt.

SED-Millionen als Fördermittel

Eine weitere Förderung des Freistaates Sachsen – aus Mitteln der während der Wende sichergestellten SED-Millionen – ermöglicht künftig auch die dringend notwendige Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden originalen Peitschenlampen vor dem Gebäude und des Kamera-Mastes an der Runden Ecke, mit dessen Hilfe die Stasi dort bis Ende 1989 jeden Besucher erfasste. Auch diese „Exponate“ sollen noch in diesem Jahr für die Zukunft fit gemacht werden. Weitere grundsätzliche Restaurierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Substanz der Ausstellungsräumlichkeiten werden gerade geplant.

Die „Runde Ecke“ in Leipzig. Quelle: Kempner

Die Gedenkstätte verfügt über eine der größten musealen Sammlungen zum Thema Staatssicherheit als Schild und Schwert der SED-Diktatur, die rund 40 000 Objekte umfasst, berichtet Hollitzer. In den vielen Depoträumen des Museums schlummern daher viele Dinge, die künftig einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden könnten. Dafür, aber auch für eine konservatorisch und museologisch angemessene Lagerung, werden zusätzliche Flächen und Räume benötigt.

Hoffnung auf Neugestaltung des Matthäikirchhofs

„Ich bin Oberbürgermeister Burkhard Jung sehr dankbar, dass er gemeinsam mit dem Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen Roland Jahn das Projekt eines Forums für Freiheit und Bürgerrechte auf dem Areal der ehemaligen Leipziger Stasi-Zentrale am früheren Matthäikirchhof auf den Weg gebracht hat“, sagt Gedenkstättenleiter Hollitzer. „Denn dies birgt die einmalige Chance einer zukunftsfähigen Entwicklung der Gedenkstätte.“

Der Stadtrat hatte sich dieser Idee im März 2017 angeschlossen. Nach dem Entwicklungskonzept der Gedenkstätte – das vom fünfköpfigen wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten unter Vorsitz von Professor Joachim Scholtyseck sowie vom Stiftungsrat der Gedenkstättenstiftung zur Umsetzung empfohlen wurde und inzwischen auch Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ist – soll die bestehende Ausstellung aus den 1990 Jahren in den originalen Stasi-Räumen auf jeden Fall erhalten bleiben, „als Beleg für den Aufarbeitungsimpuls der Friedlichen Revolution“, quasi als „Museum im Museum“, so Hollitzer. Neue und ergänzende Ausstellungen könnten also nur auf weiteren Flächen umgesetzt werden.

Mielke-Zimmer soll ausgestellt werden

Wie dies geschehen soll, ist bislang offen. „Vieles hängt davon ab, wie die Stadt bei der Neugestaltung des Matthäikirchhofs vorgehen wird“, schildert Hollitzer die Lage. „Wir gehen davon aus, dass wir weitere Flächen dazubekommen, sodass wir die Ausstellung ergänzen und weitere historische Räume für Besucher erschließen können.“

Eine Option wäre, die weit verzweigten Räume des Schutzbunkers im zweiten Keller des Stasi-Neubaus zu nutzen. „Wir haben zum Beispiel das komplette Mielke-Zimmer eingelagert, das sich im Gästehaus des Ministerrates am Clara-Zetkin-Park befand und das gerade saniert wird“, so der Gedenkstättenleiter. „Die Präsentation solcher einmaligen Großobjekte braucht entsprechende Fläche und würde geradezu ideal zur thematischen Prägung des Areals als einem Ort der Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Erinnerung an die Friedliche Revolution gegen diese Diktatur passen.“

Ausstellungsmacher wollen international punkten

Die Chance, mit dem Forum einen international ausstrahlenden Ort zu entwickeln, stünden gut, glaubt Hollitzer. Leipzig würde international als Symbolort der Friedlichen Revolution wahrgenommen, die 1989 gewaltfrei die SED-Diktatur stürzte und Freiheit und Bürgerrechte auch im Osten Deutschlands erstritt. „Mit diesem Pfund müssen wir wuchern und dürfen es nicht einer allgemeinen Beliebigkeit opfern“, glaubt er und hofft, dass künftig noch mehr an diesem Strang ziehen.

Von Andreas Tappert