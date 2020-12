Leipzig

Gerade jetzt, da die Tage wieder kürzer sind, weckt das gelbe Licht aus den riesigen Fenstern Neugierde bei den Passanten in Reudnitz. Vor wenigen Tagen wurde am Täubchenweg 22 ein Bio-Markt der größten deutschen Kette „Denn’s“ eröffnet. Im Internet ist viel Lob von Bewohnern des Leipziger Ostens zu lesen – nicht zuletzt das „sehr tolle Ambiente“ (wie ein Nutzer schreibt) kommt bestens an.

Dabei war es auch einer gewissen Hartnäckigkeit der städtischen Denkmalschützer zu verdanken, dass die 600 Quadratmeter große Halle originalgetreu erhalten blieb und nach langem Leerstand ab Ende 2019 komplett saniert wurde. Das räumt Henry Neitzsch vom Zwenkauer Bauprojektentwickler ZPG ganz unumwunden ein. Vor sechs Jahren habe man das weitgehend heruntergekommen Grundstück erworben, berichtet der Geschäftsführer. „Die Mauern aus gelben Klinkern waren arg verschmutzt, aber eigentlich noch gut erhalten.“ Als erstes wurden dann aus dem benachbarten Akkumulatoren-Haus an der Breitkopf- und Baedekerstraße schmucke Wohnungen gemacht.

Durch den Einzug eines Bio-Marktes konnte der originale Raumeindruck der Maschinenhalle des ehemaligen Reudnitzer Unterwerks erhalten bleiben. Quelle: Jens Rometsch

Anders als selbst Einheimische vermuten, handelt es sich bei dem Ensemble nicht um eine ehemalige Druckerei. Obwohl es im Graphischen Viertel steht, wo das Adressbuch im Jahr 1900 über 2200 Unternehmen des Buchhandels und des Buchgewerbes verzeichnete. Breitkopf & Härtel oder Baedeker waren nur zwei von Hunderten Verlagen.

Zwei Unterwerke noch heute genutzt

Laut Peter Leonhardt vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege wurden die Gebäude um 1909 im Auftrag des städtischen Elektrizitätswerks errichtet. „Das Unterwerk Reudnitz diente dem weiteren Ausbau des Stromnetzes in Leipzig. Es war eines von vier annähernd baugleichen und bis heute erhaltenen Unterwerken in Reudnitz, Plagwitz, Connewitz und Wahren.“ Zwei davon würden noch immer für die Energieversorgung genutzt.

Durch eine neue Rampe gelangen auch Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer bequem in das denkmalgeschützte Gebäude am Täubchenweg 22. Quelle: Jens Rometsch

Die Maschinenhalle, in der jetzt der Bio-Markt residiert, nahm große Transformatoren auf, mit denen hochgespannter Drehstrom aus den Kraftwerken in Eutritzsch und Connewitz in Gleichstrom umgeformt wurde. Gewaltige Batterien beherbergte das Akkumulatoren-Haus.

Gestaltung zum Teil wie beim Kirchenbau

Obwohl die Hallen nicht öffentlich zugänglich waren und für den Betrieb nur wenige Beschäftige benötigt wurden, erhielten der Innenraum und die Fassaden aufwendige Gestaltungen – zum Teil mit Formen aus dem Kirchenbau, so Leonhardt.

Der Eigentümer ZPG wollte zunächst Wohnungen auch in die Maschinenhalle einziehen. „Das lehnte der Denkmalschutz ab, weil sonst der Raumeindruck der Halle zerstört worden wäre“, sagt Neitzsch. „Irgendwann kam die rettende Idee mit einem Einkaufsmarkt. Dabei hat uns dann auch der Denkmalschutz ganz hervorragend unterstützt.“

