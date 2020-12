Leipzig

Es ist 7 Uhr. Im Friseursalon Michèle in der Prager Straße in Leipzig sind die Plätze besetzt, werden Haare gewaschen, geschnitten und gefärbt. Als sie am Sonntag davon erfahren habe, dass jetzt auch die Friseure vom Lockdown betroffen sind, sei sie sofort ins Geschäft gefahren, erzählt Inhaberin Michèle Moritz-Opra. „Ich habe Kunden angerufen und sie um Verständnis gebeten.“ Wo es ging, wurde der Termin vorgezogen.

Friseurin Michèle Moritz-Opre : Bis 22 Uhr im Laden

Bis 22 Uhr stehe sie mit ihren derzeit elf Kolleginnen im Geschäft und frisiere, berichtet Moritz-Opre. „Erholen können wir uns ab Mittwoch. Dann ist der Laden dicht.“

Wer unangemeldet noch einen Termin haben will, den müsse man vertrösten. Wenige seien das nicht, sagt die junge Geschäftsfrau. Sie habe jemanden ans Telefon gesetzt. „Anders ist das nicht zu schaffen.“

Mit Maske und hinter Trennwänden. Im Salon von Michèle Moritz-Opre wird Hygiene groß geschrieben. Dennoch ist ab Mittwoch auch hier alles dicht. Quelle: Kempner

Viel Geld habe sie seit den ersten Corona-Einschnitten im Frühjahr in die Hand genommen, um das Geschäft so umzugestalten, dass alle Hygienevorschriften eingehalten werden. „Schade, dass wir dennoch schließen müssen“, sagt die Inhaberin. Die Kunden würden aber honorieren, „dass wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen“.

Blumenhändler: Wer selbst produziert, darf öffnen

In der Blumenhalle am Südfriedhof studiert Steffen Schröder die Corona-Verordnung. Im Geschäft stehen frische Blumen und Gestecke. „Da geht ein Großteil noch in Kürze an Kunden raus“, sagt er. Seit Wochenende häuften sich die Vorbestellungen. „Viele haben gehört, dass wir schließen. Das ist aber nicht so.“ Auf jeden Fall werde er am Mittwoch das Banner mit der Aufschrift „Abhol- und Lieferservice“ vor das Geschäft hängen. „Wir sind auf jeden Fall weiter da“, sagt er und zeigt auf die Weihnachtsbäume im Hof. „Wer noch keinen hat, wird bei uns hier am Südfriedhof und in der Filiale am Ostfriedhof fündig.“

Zugleich will Schröder auch Gestecke und Blumen weiter anbieten. „Trotz Lockdowns finden Beerdigungen statt. Man muss doch in Würde trauern dürfen.“ Ohne Blumen und Gestecke sei das nicht denkbar.

Den Passus, der das erlaubt, findet er in der Verordnung: „Wer eigene Pflanzen produziert, darf öffnen. Unsere Alpenveilchen und die Cyclanen zum Beispiel sind aus eigener Produktion.“ Für die Sicherheit der Kundschaft sei ohnehin bestens gesorgt. Schröder zeigt auf Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden, große Plexiglasscheiben auf dem Verkaufstresen. „Wir haben auch die Kasse so umgerüstet, dass Kunden mit Karte bezahlen können.“

Wertstoffhöfe erleichtert: Auch sie dürfen offen bleiben

Auf dem Wertstoffhof in der Augustiner Straße in Leipzig ist an diesem Dienstag die Unsicherheit groß. „Nach unserer bisherigen Kenntnis ist ab Mittwoch alles zu“, sagt Cornelia Adzami zu Kunden, die sich erkundigen. Und das sind nicht wenige, denn viele wollen ihre Gartenabfälle und den Sperrmüll vor dem Fest noch entsorgen. Auch der Hof in der Max-Liebermann-Straße ( Gohlis-Nord) oder der neue in der Geithainer Straße müssen sich bis zum späten Nachmittag gedulden. Erst dann ist klar, dass Wertstoffhöfe von der Schließung ausgenommen werden.

Cornelia Adzami verstaut auf dem Wertstoffhof in der Augustiner Straße in Leipzig Verpackungen. Anders als bislang gesagt, bleiben die Wertstoffhöfe in Sachsen auch in den kommenden Tagen geöffnet. Quelle: Kempner

„Da fällt uns ein Stein vom Herzen“, sagt Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung, zu der die Höfe gehören. Beim letzten Lockdown sei alles dicht gewesen mit dem „traurigen Ergebnis, dass einige Leipziger ihren Grünschnitt und Müll illegal entsorgt haben“. Zudem quellen in der Zeit des Festes die blauen Tonnen über vor Verpackungen. „Das wird in diesem Jahr noch heftiger, da viel mehr als sonst online eingekauft wird.“

Von Andreas Dunte