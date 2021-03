Leipzig

Große Erleichterung, stille Vorfreude und auch ein bisschen Aufregung herrschte am Montagmorgen bei den Leipziger Friseurinnen und Friseuren. Nach zehn langen Wochen durften sie die Türen ihrer Geschäfte wieder aufsperren. LVZ.de hat sich in der Innenstadt umgeschaut, wo die Kundinnen und Kunden mit und ohne Termin bedient wurden.

Schlangestehen für einen Haarschnitt

Endlich herrscht wieder mehr Leben in der Innenstadt: Es ist Montagmorgen und vor einem Friseurladen in der Nikolaistraße stehen zwölf Männer ganz diszipliniert in einer langen Reihe, mit Abstand und Maske. Einer von ihnen ist Christian Becker, der sich extra einen ganzen Tag freigenommen hat, um sein haariges Problem zu lösen. „Meine Freundin Susan hat gesagt, ich soll unbedingt zum Friseur gehen“, erzählt der 36-Jährige, der seit November keine Schere mehr gesehen hat. Mit Termin darf Janet Söldner sofort eintreten und Platz nehmen. Friseurin Claudia Bachmann, die seit Dezember für ihren achtjährigen Sohn Niclas das Homeschooling übernommen hatte, schneidet ihrer Kundin einen neuen Kurzhaarschnitt. „Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr sehen“, sagt Söldner, die im Gasthof Engelsdorf als Servicekraft arbeitet und die ganze Woche Urlaub hat.

Servicekraft Janet Söldner freut sich darüber, dass sie ihre Friseurin Claudia Bachmann im „Hardi“ endlich wiedersehen kann. Quelle: Regina Katzer

Individuell und nur mit Termin

In einer kleinen Passage um die Ecke warten Regine und Denise Hendel auf ihre ersten Kundinnen und Kunden nach langer Zeit. „Wir sind wie eine große Familie und wir haben alle sehr vermisst“, plaudert die 39-Jährige, die mit ihrer Mutter den ältesten Salon in der Innenstadt führt. „Uns gibt es seit 32 Jahren und wir wollen allen ein schönes Erlebnis in schwierigen Corona-Zeiten ermöglichen“, sagt die 63-Jährige hoffnungsvoll. Daniel Böhm, Studioleiter von „Fitness exclusiv“, ist froh, seine schöne lange Mähne wieder in Form bringen zu lassen. „Ich habe im Lockdown auch mehr Zeit, da mein Studio geschlossen ist und nur Online-Kurse laufen. Aber wie ich bekommt es auch gerade einen Neuanstrich“, lacht der 36-Jährige, der sich mittlerweile an die Corona-Maßnahmen gewöhnt hat. Die Friseurmeisterinnen lassen sich ein Mal wöchentlich beim Hausarzt testen und finden das auch völlig in Ordnung – für ihren eigenen Schutz und den der Kunden.

Friseurmeisterin Denise Hendel steht seit dem Morgen wieder in ihrem Salon und freut sich, alle Kunden bald wiederzusehen. Quelle: Regina Katzer

Endlich darf der Profi wieder ran

Schüler Aurelius Dix hat sehr dickes Haar und deshalb musste seine Mutter zwischendurch auch mal die Schere in die Hand nehmen, um wenigstens etwas zu kürzen. Aber das ist nun zum Glück vorbei – am Montagvormittag gab es endlich wieder einen ordentlichen Haarschnitt beim Barbier seines Vertrauens. „Ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen, denn meine Haare müssen auch ausgedünnt werden“, sagt der Zehntklässler, der am Morgen bei einer Vorprüfung in Englisch geschwitzt hat. Eigentlich hätte er bis zwölf Uhr Zeit gehabt, aber kurz nach halb zehn habe er seine Arbeit schon abgeben können. Kurz danach habe er sich mit einer FFP2-Maske vorm „Baron“ in der Karl-Liebknecht-Straße angestellt, wo er nach einer kurzen Wartezeit vom Inhaber Yeysel Bürkük bedient wurde.

Nach einer kurzen Beratung darf Herrenfriseur Yeysel Bürkük vom Salon „Baron“ dem Stammkunden Aurelius Dix endlich wieder die Haare schneiden. Quelle: Regina Katzer

„Ich war heute Morgen in der Apotheke, um mich testen zu lassen. Wir haben alle Auflagen erfüllt und hoffen, dass dieses ständige Aufmachen und wieder Zumachen jetzt aufhört“, sagt der verheiratete Familienvater, der sich in den vergangenen Wochen hauptsächlich um seinen fünfjährigen Sohn gekümmert hat. Mit einem guten Gefühl verlässt der 17-jährige Stammkunde Aurelius nach 30 Minuten den Laden. Seine nächste Vorprüfung in Mathematik wird der junge Mann gut frisiert absolvieren.

Der schönste Beruf der Welt

Punkt zehn Uhr begrüßt Gerd Streitberg seinen ersten Kunden im GSF-Salon in der Südvorstadt. „Ich freue mich riesig, meinen Beruf wieder ausüben zu dürfen – für mich der schönste Beruf der Welt – sowie auf meine Kundinnen und Kunden, auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Leipzig und Grimma. Und tatsächlich auch aufs Geld verdienen“, sagt der Geschäftsmann. Seine bisher größte unternehmerische Herausforderung sei das Mulde-Hochwasser 2013 in Grimma, wo er einen zweiten Standort bedient, gewesen. „Aber Corona hat mich eines Besseren belehrt.“

Gerd Streitberg hat seinen ersten Kunden nach zehn Wochen Pause Punkt zehn Uhr im Leipziger GSF herzlich empfangen. Quelle: Regina Katzer

Hoffnung auf etwas Normalität

Kerstin Mlynarczyk betreibt seit 2014 den Salon „inch“ in der Leipziger Südvorstadt. Die vergangenen freien Wochen habe sie viel gelesen und gegrübelt, stand auf Langlaufskiern und habe sich damit durch die Stadt bewegt. Mit zwei Angestellten arbeitet sie jetzt wieder in dem kleinen Laden in der Kochstraße, den der Kunde nur betreten darf, wenn er einen Termin hat. Die nächsten freien gibt es übrigens erst im nächsten Monat und nur telefonisch.

Der Neustart sei nicht so kompliziert gewesen, meint Kerstin Mlynarczyk in der Leipziger Südvorstadt. Quelle: Regina Katzer

Bis dahin hofft die Inhaberin auf „etwas Normalität in einer nicht so normalen Zeit“. Der Neustart sei nicht so kompliziert gewesen: Die Glaswände stammen noch aus dem ersten Lockdown. Neu sei eigentlich nur, dass die Corona-Tester ein Mal wöchentlich vorbeikommen, um die Mitarbeiterinnen zu kontrollieren.

Von Regina Katzer