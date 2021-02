Leipzig

Ein Glück, dass Winter war. Unter den vielen Kappen, Mützen und Schals verstecken sich in Leipzigs Innenstadt wilde Mähnen. Es ist eine heikle Frage: „Wie sieht es bei Ihnen auf dem Kopf aus?“ Manch einer begegnet ihr mit einem Lachen, einige zeigen einem den Vogel – und andere suchen schnell das Weite. In den vergangenen Lockdown-Monaten spross die Haarpracht bei allen Leipzigern. Die einen griffen gleich beherzt zum Rasierer und schoren die Winterwolle ganz ab, die Langhaar-Fraktion hingegen steckte nun öfter die Haare hoch oder band sie zum Zopf.

Es soll auch so mancher Friseur heimlich seine Kunden zu Hause besucht haben. Wohl war den meisten dennoch nicht: Wenn es um die Haare geht, sind wir alle offenbar ein wenig eitel. Besonders Interessant: Ältere Zeitgenossen sprechen offener und häufiger über die Frisuren-Krise in Corona-Zeiten. Am Montag ist es nun also so weit: Am 1. März dürfen in Sachsen die Friseurinnen und Friseure wieder ihre Läden öffnen – unter strengen Auflagen. Die LVZ sprach mit zehn Leipzigerinnen und Leipzigern, ob und wie sie dem Montag entgegenfiebern.

„Man will ja endlich wieder ordentlich aussehen“: Uwe Voigt (61). Quelle: André Kempner

Uwe Voigt (61) hat Nerven. Er greift erst am Montag zum Telefonhörer und ruft in seinem Friseursalon an. Viele, viele andere haben das Gefangensein in Warteschleifen schon hinter sich. Das ist dem früheren Polizeisprecher egal: „Es wird höchste Zeit. Man will ja endlich wieder ordentlich aussehen.“ Zur Haarschneidemaschine griff der Pensionär nicht. „Das habe ich mir nicht zugetraut.“

„Eine Mütze war in den vergangenen Monaten auch immer ganz hilfreich“: Diana Haugk (55) Quelle: André Kempner

„Ich bin zwar schon einen Monat drüber“, sagt Diana Haugk (55). „Aber ich kann es noch ein wenig aushalten.“ Am 20. März ist sie fällig, dann kommt wieder etwas Form in die Frisur. „Bis dahin stecke ich mir die Haare einfach öfter hoch oder binde sie zum Zopf. Die Mütze war in den vergangenen Monaten auch immer ganz hilfreich“, sagt die 55-Jährige und radelt mit einem Lächeln davon.

„Einmal hat schon meine Mitbewohnerin aushelfen müssen“: Tobias Schober (19) Quelle: André Kempner

Tobias Schober (19) fiebert der kommenden Woche längst entgegen. „Meine Frisur ist mir exorbitant wichtig“, gesteht der 19-Jährige, dessen Haare über den Winter zur struppigen Matte herangewachsen sind. „Einmal hat meine Mitbewohnerin schon aushelfen müssen.“ Jetzt sei es aber an der Zeit. Mit seinem Friseur hat Schober bereits fleißig Whatsapp-Nachrichten ausgetauscht.

„Mein Friseurtermin hat ab kommender Woche Priorität Nummer Eins“: Peggy Kälker-Stamm (53) Quelle: André Kempner

Auch Peggy Kälker-Stamm (53) kann es kaum erwarten. „Ein Friseurtermin besitzt bei mir in der kommenden Woche Priorität Nummer eins“, sagt die Leipzigerin. Sie freut sich dabei nicht nur über ihr eigenes Frisurenglück. „Ich bin auch froh, das die Friseurinnen und Friseure endlich wieder öffnen dürfen. Die haben unter den Beschränkungen sehr lange gelitten.“

„In den Friseursalon gehe ich höchstens ein Mal im Jahr“: Leonie Baum (20) Quelle: André Kempner

Gänzlich vorbei ging die Frisuren-Krise an Leonie Baum (20). Ihre langen schwarzen Haare hat die junge Frau zu einem ordentlichen Zopf gebunden. Der Grund für ihre Gelassenheit: „Vor zwei Jahren habe ich mir die Haare einmal ganz abrasiert. Seitdem lasse ich sie einfach wachsen. In einen Friseursalon gehe ich höchstens ein Mal im Jahr.“

„Als ich auf dem Stuhl saß, kam gerade die Meldung rein, dass die Friseure und Geschäfte schließen müssen“: Marco Weicholdt (33) Quelle: André Kempner

Marco Weicholdt (33) war sozusagen der letzte Mohikaner auf dem Frisierstuhl. Einen Irokesen gab es zwar nicht, „aber als ich auf dem Stuhl saß, kam gerade die Meldung rein, dass die Friseure und Geschäfte wieder schließen müssen“, erinnert sich der 33-Jährige an den Dezember 2020. Die Mähne wächst und wächst. Weicholdt nimmt es gelassen. „Ich weiß noch nicht, wann die Haare wieder geschnitten werden.“

„Eine Friseurin ist so wie ein guter Hausarzt – den wechselt man nur selten im Leben“: Katarzyna Lorbeer (61) Quelle: André Kempner

Der Griff zum Hörer war auch für Katarzyna Lorbeer (61) ein natürlicher Reflex, als die Meldung über die Wiedereröffnung in der Zeitung stand. „Meine Friseurin und ich haben ein tolles Verhältnis. Eine Friseurin ist wie ein guter Hausarzt – den wechselt man nur selten im Leben“, erzählt sie.

„Mich hat mein Friseur natürlich angerufen, wie es sich für einen guten Friseur gehört“: Gabriele Tiefensee (66) Quelle: André Kempner

Gabriele Tiefensee (66) hat ihren Termin schon. Auch bei ihr war Selbsthilfe tabu. Kurz vor dem Lockdown hatte sie noch einmal Gelegenheit, sich die Haar schneiden zu lassen. Der erlösende Anruf kam vor Kurzem: „Mich hat mein Friseur natürlich angerufen. So gehört sich das für einen guten Figaro.“

„Den Pony habe ich schon mal selber abgeschnitten“: Lisa Kienberg (30) Quelle: André Kempner

„Den Pony habe ich schon mal selber abgeschnitten“, erzählt Lisa Kienberg (30) von ihrem Friseur-freien Winter. „Ich habe die Haare einfach wachsen lassen und einen Termin habe ich auch noch nicht“, sagt sie. Im März werde sie aber ganz sicher auf Terminsuche gehen.

Im November das letzte Mal beim Friseur: Schmeike Schmauke (28). Quelle: André Kempner

Ob er einen Künstlernamen trägt? Auf jeden Fall muss der Friseur bei Schmeike Schmauke (28) demnächst all seine Handwerkskunst in die Waagschale werfen. „Ich habe mir lange vor dem Lockdown die Haare noch einmal abrasiert“, schildert der 28-Jährige. Im November war es das letzte Mal, jetzt sprießen die Haare seit Wochen. Seine einzige Rettung: Hut und Mütze.

Von Max Hempel