Das Familienunternehmen Klier Hair Group (KHG) hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Nach vielen Dekaden der Expansion erreichte das Wachstum der Friseurkette seine Grenzen. Neben rund 1350 Niederlassungen in Deutschland gibt es Filialen in weiteren Ländern Europas.

Auch in Leipzig und Umgebung hat das Unternehmen elf Filialen, etwa in den Höfen am Brühl, den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs oder im Löwencenter. Wie kommt es zur Insolvenz und was bedeutet sie für die Leipziger Angestellten?

Das Unternehmen blickt auf mehr als 70 Jahre Firmengeschichte zurück. Den ersten Friseursalon gründete Elfriede Klier im Jahr 1948 im sächsischen Werdau. Heute zählt das Unternehmen etwa 8500 Mitarbeiter.

Klier schreibt auch in Leipzig Geschichte

Auch einige Leipziger Filialen gehören mittlerweile zum Urgesteinen der Branche. Das bestätigt Jennifer Blümel, Salonleiterin im Leipziger Löwencenter. „Viele Mitarbeiterinnen sind schon seit über zwanzig Jahren hier. Bei ihnen habe ich mir schon als Kind die Haare schneiden lassen“, erzählt sie. Für weitere Fragen verweist sie, sowie Kolleginnen anderer Leipziger Filialen, auf die Bezirksleiterin Melanie Dölling. Sie war für die LVZ bisher nicht zu erreichen.

Die Erben des Familien-Imperiums: Die fünf Gesellschafter Bettina, Christian, Michael, Robert und Susanne Klier leiten das Unternehmen in der dritten Generation. Quelle: Klier Hair Group

So richtig mag oder kann sich offenbar im Moment niemand aus Leipzig zu den Vorgängen auf höchster Ebene äußern. Aber Harald Kettenbach, Sprecher der Unternehmensspitze, erklärt auf Anfrage die Hintergründe des Insolvenzverfahrens. Eine „zentrale Ursache ist der enorme Wettbewerbsdruck in der Friseurbranche“ sowie die seit Jahren sinkende Kundenfrequenz, sagt er.

Corona-Krise verschärft finanzielle Lage

Besonders in den Innenstädten können dadurch „betroffene Salons und Shops auf Dauer nicht mehr kostendeckend wirtschaften“, so Kettenbach weiter. In der Corona-Krise habe sich dann die Lage noch verschärft, die Laufkundschaft blieb aus.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit von KHG durch die Umsatzrückgänge habe die Unternehmensspitze wohl rechtzeitig erkannt, erklärt der Unternehmenssprecher, denn das Insolvenzverfahren bedeute nicht das Ende der Friseurkette – sondern nur der Sanierung. Das Amtsgericht Wolfsburg bestätigte mit Eröffnung des Hauptverfahrens eine „positive Fortführungsprognose“, sagt Kettenbach.

Filialschließungen sind unvermeidlich

Es geht also weiter bei Klier, aber nicht alle angestellten Friseure können sich in Sicherheit wiegen. Kurzfristig müsse sich das Unternehmen „von dauerhaft unprofitablen Salons und Shops trennen“, so der CEO Michael Melzer.

Doch weder wie viele Friseure in und um Leipzig momentan noch beschäftigt sind, noch welche der elf Filialen von einer Schließung betroffen sein werden, war von der KHG zu erfahren. Man könne sich noch nicht „zu den Einzelheiten von mehr als 1350 Salons und Shops äußern“, sagt Sprecher Kettenbach.

Auf verschiedenen Medienportalen war zuletzt von 450 Salonschließungen die Rede. Diese Zahl sei laut KHG reine Spekulation, denn aktuell liefen noch die Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte.

