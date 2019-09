Fristlos entlassen und von der Stasi verfolgt: Petra Lux blickt zurück auf die DDR

Leipzig

„Hätte ich in ein kapitalistisches Ausland gewollt, hätte ich einen Ausreiseantrag gestellt.“ Nein, man kann nicht sagen, dass Petra Lux einverstanden ist mit der Richtung, in die sich die Ereig­nisse von 1989 entwickelt haben. Gekämpft habe sie für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz – stattdessen habe der Westen sich die DDR gleichsam einverleibt. „Chance vertan“, konstatiert Lux. Nicht wenige Menschen wären verbittert oder resigniert, manche würden zornig, manche stumpften ab. Das alles gilt nicht für Petra Lux. Sie zieht Kraft aus den komplexen Erfahrungen der 80er- und 90er-Jahre, aus den guten wie den schlechten.

Oder ist es andersherum? Hat Petra Lux, diese kritische, eigensinnige, mutige Frau, Schikanen und Drangsalierungen nur so gut durchgestanden, weil sie diese Kraft schon immer in sich hatte? Denn kämpfen, das musste sie: „Post, Telefon, bei mir war alles verwanzt, es war die totale Beobachtung“, sagt Lux. „Ihr Ziel war für mich eigentlich immer der Knast. Das blieb mir ja zum Glück erspart, aber ich habe es immer gespürt, die Gefahr war immer da.“ Die Stasi-Akten stapeln sich im Keller ihres Wohnhauses in Gohlis-Mitte.

Politisches Erwachen in der Biermann-Zeit

Was Petra Lux für die Stasi so interessant machte, war vor allem ihre besondere, politisch wache Eigensinnigkeit – und was aus ihr erwuchs. Im thüringischen Hermsdorf geboren, lernte sie das journalistische Handwerk in der Wirtschaftsredaktion von Radio DDR in Berlin. Anschließend studierte sie von 1976 bis 1980 an der Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität Leipzig – „Rotes Kloster“ nannte der Volksmund die Abteilung.

Im Gespräch mit der LVZ hatte sie sich vor Jahren so daran erinnert: „Es war auch die Biermann-­Zeit, und ich war politisch erwacht. Mir war klar, dass ich als Journalistin nicht arbeiten konnte in diesem Staat.“ Die junge Frau wollte mit Menschen arbeiten und hatte ein Händchen fürs Organisieren. Also wurde sie die Leiterin des Jugendklubhauses „ Jörgen Schmidtchen“ in Leipzig-­Schönefeld. „Es war eine Schlägerdiele, beim Tanz gab es regelmäßig Prügeleien“, erinnert sich Lux. Länger als ein Jahr halte das keiner aus, hatten die Kulturfunktionäre des Stadtbezirkes Nordost prophezeit. Lux hielt es drei Jahre aus und wäre noch länger geblieben, hätte man ihr nicht fristlos gekündigt.

Solidarität und Scheitern

Die eigensinnige Leiterin hatte versucht, einige Dinge zu verändern. Sie zeigte kritische Filme aus den damals noch sozialistischen Bruderländern, sie organisierte Lesungen mit dem in Ungnade gefallenen Franz Fühmann und Klein­kunst­abende entgegen der Parteidoktrin. Später organisierte sie in ihrer Gohliser Wohnung Intellektuellenzirkel und Runde Tische, an denen über gesellschaftliche Visionen diskutiert wurde. Die Folge: Disziplinarverfahren und ein „operativer Vorgang“ der Stasi – die damit die Möglichkeit hatte, gegen Petra Lux als missliebige Person zu ermitteln. Als sie nach Kontakten mit der Evangelischen Kirche in ihrem Jugendklubhaus ein alternatives Frauenzentrum gründete, kam das Aus. Die Klubhaus-Leiterin bekam Hausverbot, wurde fristlos entlassen – und klagte dagegen. Petra Lux hatte den Mut, den DDR-Staat anzugreifen. Sie erlebte viel Solidarität, scheiterte jedoch sowohl im Stadtbezirk als auch in den nächsten Instanzen. Für einen Prozess beim Obersten Gericht fehlte ihr nach zermürbenden Monaten die Kraft. Die Prozesse wurden zwar öffentlich geführt, waren aber eine Farce.

„Für den Westen der Hauptgewinn“

In der Folge musste sie sich mit verschiedenen Arbeiten über Wasser halten. Als sich im September 1989 das Neue Forum gründete, schloss sie sich der Bürgerrechtsbewegung an und wurde eine von sieben Sprechern des Bündnisses. Mit dem, was dann geschah – der „Friedlichen Revolution“ –, verbindet sie zwiespältige Gefühle. „Das wirklich Tolle war die Gewaltlosigkeit. Das ist ein großer Schatz. Aber schon das Wort Revolution würde ich nicht verwenden. Es war vor allem für den Westen der Hauptgewinn.“ Als Mitglied des Neuen Forums habe sie mitten im Brennpunkt gestanden, wie sie sagt. „Es ging damals um einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Es ging nicht um eine feindliche Übernahme – was es dann aber war.“ Petra Lux sagt das ohne Gram und Groll in der Stimme und in den Augen.

Meditation in der Gefahr

Woher also diese schon eingangs erwähnte Kraft? „Weil ja immer die Gefahr bestand, in den Knast zu wandern, habe ich TaiChi- und QiGong-Übungen gemacht. Das war für mich eine große Motivation, auf engstem Raum fit und gesund zu bleiben.“ TaiChi und QiGong, diese Bewegungs- und Meditationsformen aus dem alten China, begleiten sie schon fast ihr ganzes Leben. Gelernt hat sie die Techniken von Barbara Krippendorf aus Rostock – der damals wohl einzigen Lehrerin dieser Künste in der DDR. „Ich hatte aber damals nie gedacht, dass das zu meinem Beruf wird.“ Heute ist es viel mehr als das. Petra Lux vermittelt in ihren Kursen im Leipziger Yin-Yang-Zentrum TaiChi, QiGong und Energiearbeit – und zugleich ist sie für die Teilnehmer ihrer Kurse eine oft jahrelange Begleiterin, Hilfestellerin, Beraterin. Ihr Unterricht gehe weit über die Vermittlung der chinesischen Methoden hinaus, sagt sie.

Die starke Mitte wiederfinden

„Lebensberaterin“ nennt sie sich, und sie sieht ihre Arbeit als zutiefst politisch an. „Es geht mir darum, dass die Menschen ihre starke Mitte wiederfinden.“ Wer stabil und stark sei, zugleich aber nicht starr und stramm wie ein Befehle empfangender Soldat, sondern flexibel – der sei auch nicht manipulierbar. Und er könne, aus seiner stabilen Mitte heraus, den Mut entwickeln, den es heut­zutage braucht. Petra Lux ist eine dieser mutigen, querdenkenden Personen, von denen das Hier und Jetzt vor allem eines bräuchte: mehr davon.

