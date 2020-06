Frostige Mainächte schädigen junge Bäume – 1500 Hektar rund um Leipzig betroffen

Leipzig

Braun verfärbte Blätter oder leblos herabhängende frische Triebe: Die Nachtfröste im Mai haben auch im Raum Leipzig für große Schäden in den Waldgebieten gesorgt. Auf knapp 1500 Hektar Fläche bezifferte am Donnerstag Landesforstpräsident Utz Hempfling den Schaden im Großraum Leipzig – sachsenweit sind es mit rund 7500 Hektar sogar die größten Spätfrostschäden seit 1991.

Klimawandel verschärft Lage

Der Klimawandel verschlimmert die Spätfrostgefahr. Grund: „Hohe Temperaturen im zeitigen Frühjahr lassen die Bäume früh austreiben. Die Spätfröste treten aber weiterhin auch im späten Frühling auf. Das erhöht die Gefahr erheblich“, so Hempfling. Ärgerlich sei vor allem, dass zumeist junge, erst während der vergangenen Jahre gepflanzte oder gesäte Bäume betroffen sind.

Auwälder weniger betroffen

Die Auwälder rund um Leipzig seien weniger geschädigt, erläuterte Andreas Padberg vom Forstbezirk Leipzig. Betroffen seien vor allem das Oberholz bei Großpösna, die Neue Harth Markkleeberg sowie der Raum Colditz. Meist seien Laubbaumarten geschädigt. Padberg geht davon aus, dass die meisten der jungen Bäume das zwar überstehen, aber im Wachstum betroffen sind und für andere Krankheiten wie Eschentriebsterben, die Rußrindenkrankheit sowie bei Schädlingsbefall geschwächt sind. Auswerten könne man die Schäden erst nach dem Neuaustrieb im nächsten Jahr. Hempfling: „Wir haben derzeit genug mit den Folgen von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfer zu kämpfen. Der Spätfrost kommt zur Unzeit.“

Spätfröste treten insbesondere in sternenklaren, windstillen Nächten auf ebenen Freiflächen oder in Mulden auf, in denen sich die kalte Luft sammelt. Förster setzen daher beim Waldumbau gern auf eine Verjüngung unter dem schützenden Schirm älterer Bäume.

Von Jörg ter Vehn