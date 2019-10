Leipzig

Tagsüber sonnig, nachts frostig: In dieser Woche werden in der Region Leipzig die ersten Minusgrade erwartet. Für die Nacht zu Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Am frühen Donnerstagmorgen könnte das Thermometer auf bis zu minus zwei Grad fallen. Tagsüber klettert das Quecksilber auf Höchstwerte zwischen acht und neun Grad. Dazu ist es in den kommenden Tagen sonnig und trocken.

In Teilen Sachsens und Thüringens begann bereits die neue Woche frostig. In Thüringen habe es in größeren Gebieten Luftfrost geben, sagte Jens Oehmichen, DWD-Meteorologe in Leipzig, am Montag. In Bad Berka (Weimarer Land) seien beispielsweise minus 1,2 Grad und in Veilsdorf (Landkreis Hildburghausen) minus 0,6 Grad gemessen worden.

Auch in Sachsen wurden laut DWD Minusgrade registriert. Auf dem Fichtelberg (Erzgebirgskreis) seien es minus 1,4 Grad und in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) minus 0,8 Grad gewesen. Auf dem Brocken seien minus 0,2 Grad gemessen worden.

Von LVZ/dpa/nöß