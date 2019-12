Früchte der Zusammenarbeit mit Leipzig: Neue Kliniken für Vietnam

Leipzig

Jürgen Ulrich (79), Sportmediziner, Gründer und Chefarzt der ehemaligen Medica-Klinik, kennt Vietnam wie seine Westentasche. Gerade ist er seit 2006 das 20. Mal in diesem fernöstlichen Land. Der alles andere als ruheständliche Mediziner und Gesundheitsmanager denkt dabei mitunter auch an die eigene gelebte Geschichte: Deutschland, geteilt in Ost und West, Vietnam in Süd und Nord ... „In Vietnam spielt die Teilung des Landes im öffentlichen Bewusstsein kaum eine Rolle, wie überhaupt die Vietnamesen ein Volk sind, die eher nach vorn blicken und eine erstaunliche wirtschaftliche Entwicklung vorweisen können. Ihre schmerzvollen Erfahrungen mit den Kriegen wollen sie vergessen, und, was auch bemerkenswert ist: Sie sind nicht nachtragend. Mit ihren Gästen gehen die Vietnamesen zuvorkommend und freundlich um, ganz gleich, ob man aus den USA, Frankreich oder aus Deutschland kommt.“ Das hat Ulrich bei seinen Reisen erfahren – und, keine Frage, auch genossen.

Jürgen Ulrich mit den vietnamesischen Partnern Nguyen Hong Son (links) und Vu Cong Lap. Quelle: privat

Kooperation begann vor mehr als zehn Jahren

Jetzt ist er also wieder mal vor Ort. Als Botschafter Leipzigs, denn in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, werden die neue Orthopädische Klinik des Krankenhauses 175 und ein deutsch-vietnamesisches Gesundheitszentrum eingeweiht. Begonnen hatte alles vor mehr als zehn Jahren. Der an der Leipziger Karl-Marx-Universität im Fachbereich Biophysik habilitierte Vu Cong Lap (74) erinnerte sich seiner Verbindungen und suchte nach Partnern und Ratgebern für den Aufbau von Rehabilitations- und sportmedizinischen Einrichtungen, um vor allem den Fußballsport seines Landes voranzubringen. Er lernte in Leipzig Jürgen Ulrich als Facharzt für Leistungsdiagnostik und Nachbehandlung sowie Volker Steger als Chirurgen kennen. Die Kontakte entwickelte sich über die Jahre und mündeten in einem Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Leipzig, den Kliniken der Universität und des St. Georg und Partnern in Vietnam. Über eine offizielle Städtepartnerschaft mit der Mehr-Millionen-Metrople Ho-Chi-Minh-Stadt wird in Leipzig mittlerweile ernsthaft nachgedacht. Es gibt den beiderseitigen Austausch von Ärzten und medizinischem Personal. Vermitteln die Leipziger in Vietnam ihre Erfahrungen bei Sportmedizin und Rehabiliation, so lernt man im „Georg“ Dank vietnamesischen Fachwissens die asiatische Schmerztherapie immer besser im Klinikalltag anzuwenden. Im neuen Gesundheitszentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt sind Leipziger Firmen der Medizintechnik mit Ansprechpartnern vor Ort.

Großer Bahnhof am 11. Dezember

Am 11. Dezember gibt es erst einmal großen Bahnhof. Das neue Krankenhaus (Kapazität 500 Betten), das der Staat Vietnam finanzierte und Architekten aus Südkorea entwickelten, wird eröffnet. Direktor Nguyen Hong Son begrüßt unter den Gästen Jürgen Ulrich. Leipzig wird gelobt.

Von Thomas Mayer