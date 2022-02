Vier Jahre nach dem Abriss der alten Propsteikirche beginnt nun die Neu-Bebauung des Areals am Leipziger Rosental. Es entstehen Wohnungen, die zu Spitzenpreisen an Anleger verkauft wurden. Jedoch verwirklicht das Projekt nicht jener Unternehmer, dem die katholische Gemeinde St. Trinitatis einst ihre Fläche überließ.

Frühere Propsteikirche: Am Rosental entstehen jetzt Wohnungen zu Rekord-Preisen

