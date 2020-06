Anschlag auf Auto von Sachsens Ex-Polizeichef Merbitz

Leipzig

Das hätte schlimm ausgehen können: Auf das Privatauto des früheren sächsischen Polizeichefs Bernd Merbitz (64) wurde ein Anschlag verübt. Unbekannte haben an den Bremsen des Privatwagens des Präsidenten vom SC DHfK Leipzig manipuliert und damit einen folgenschweren Unfall geplant oder zumindest billigend in Kauf genommen. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung bestätigte am Dienstag das Landeskriminalamt Sachsen.

Familienangehörige entdecken Manipulation

Der Vorfall sei bereits eine Woche vor Pfingsten am Wohnort des DHfK-Präsidenten festgestellt worden. Familienangehörige haben Veränderungen an den Bremsen festgestellt und den Kollegen Merbitz sofort darüber informiert“, erklärte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. LVZ-Informationen, wonach es sich um Holzkeile gehandelt haben soll, die die Funktion der Bremsanlage an den Hinterrädern blockierte, wurden von den Kriminalisten weder dementiert noch bestätigt. „Nach eingehender Gefährdungsbewertung haben wir Maßnahmen zum Schutz des angegriffenen Personenkreises eingeleitet“, so Bernhardt. Wie diese konkret aussehen, wollte er nicht ausführen.

Polizei schützt Merbitz und Familie

Man werde das Grundstück und die Umgebung scharf im Auge behalten, versprach der Behördensprecher. Gleichzeitig werde durch das einst von Merbitz selbst gegründete Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) in alle Richtungen ermittelt. Merbitz war während seiner aktiven Polizeitätigkeit jahrelang gegen rechtsextreme Netzwerke vorgegangen. Doch auch in der linksautonomen Szene hatte er sich Feinde gemacht. Es hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Angriffe auf den EX-Polizeichef und seine Familie gegeben, bei denen beispielsweise Steine auf sein Wohnhaus geworfen worden waren. Merbitz selbst wollte sich am Montag nicht zu dem jüngsten Anschlag äußern. Gegenüber „Bild“ hatte er von einer großen psychischen Belastung für sich und seine Familie gesprochen.

Austritt aus der CDU

Der Pensionär wollte nach 44 Jahren bei der Polizei den Sprung in den Landtag schaffen, was aber im September misslang. Er unterlag mit 31,6 Prozent der Erststimmen der AfD-Kandidatin Gudrun Petzold (33,3 Prozent). Im Februar hatte er überraschend seinen Austritt aus der CDU bekannt gegeben. Dieser Schritt habe nichts mit seiner Niederlage bei der Landtagswahl gegen eine AfD-Kandidatin zu tun. „Mir hat zunehmend der Meinungsaustausch in der Partei gefehlt. Anders gesagt: Ich bin in vielen Fragen von der Partei nicht mehr erhört worden“, begründete Merbitz seinen Abschied aus der Politik. „Als parteipolitisch neutraler Präsident will und kann ich für den SC DHfK Leipzig noch viel bewegen“, sagte der ehemalige Leipziger Polizeichef.

Von Winfried Mahr