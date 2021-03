Leipzig

Der Frühling steht vor der Tür. Die Corona-Pandemie setzt uns nach wie vor Grenzen, was Ausflüge und andere Freizeitgestaltungen angeht. Viele haben den eigenen Balkon oder die Terrasse als einen Ort der unbegrenzten Möglichkeiten für sich entdeckt. Wie man den als Gartenersatz richtig nutzen kann, erklären wir hier.

Wie wird auf dem Balkon am besten angebaut?

Wenn man den Naschbalkon mit Gemüse und Obst plant, wird schnell klar: Auf die Kübel kommt es an! Und auf deren Mischung. Optimal wird die Anbaufläche auf dem Balkon genutzt, wenn nicht nur in Töpfen auf dem Boden oder im Kasten am Geländer, sondern vor allem nach oben gestaffelt angebaut wird – so können viel mehr Pflanzen angepflanzt werden und alle bekommen ausreichend Sonne. Wichtig ist dabei, dass alle Gefäße genügend Raum für die Wurzeln lassen – denn je kleiner das Gefäß ist, desto häufiger müssen die Pflanzen bewässert werden und desto kleiner bleiben sie. Beim vertikalen Gärtnern teilt sich der Raum in grob drei Ebenen: Unten auf dem Boden stehen zum Beispiel größere Pflanztaschen für Wurzelgemüse, große Pflanzkübel oder -kästen mit Rankhilfen für Tomaten, Gurken und Co. Ihre Ranken reichen dann schon in die obere Ebene, wo neben Rankstäben und -gittern auch hängende Blumenampeln, Pflanzregale oder Pflanztaschen für die Wand zu finden sind. An der Wand gedeihen zum Beispiel sonnenliebende Kräuter oder Erdbeeren hervorragend. In der Mitte dazwischen hängen die klassischen Kästen am Balkongeländer oder stehen Töpfe auf Tischen. Auch kleine Hochbeete eignen sich hervorragend für das Gärtnern auf dem Balkon, vor allem für Salate und andere Beetgemüse. Unter dem Hochbeet können außerdem alle Gärtnerutensilien verstaut werden – auf diese Weise schafft man gleich Ordnung im Minigarten.

Beim vertikalen Gärtnern wird in Ebenen angepflanzt, um die Anbaufläche zu vergrößern und Platz optimal auszunutzen. Quelle: Freepik, Christiane Kunze

Welches Zubehör wird für das Gärtnern auf dem Balkon benötigt?

Rasenmäher und Sprinkleranlage werden auf den meisten Balkonen sicher nicht zum Einsatz kommen, aber das übliche Equipment braucht auch der Balkongärtner – idealerweise im kleineren und platzsparenden Format. Zur Grundausrüstung gehören unbedingt: eine kleine Schaufel zum Pflanzen und Umtopfen, eine kleine Harke, um die Erde aufzulockern, eine Gartenschere zum Abschneiden von Verblühtem und welken Blättern sowie eine Gießkanne zum Bewässern. Ein angenehmes Plus sind Arbeitshandschuhe und ein kleiner Pflanztisch zum rückenschonenden Gärtnern. Praktisch ist auch, für den Balkon extra Handfeger und Kehrblech zu bestimmen – denn den häufig anfallenden Schmutz möchte man vielleicht nicht in die Wohnung tragen.

Beete, Pyramiden, Taschen: Die besten Pflanzgefäße für den Balkon

Die passende Erde für die Gemüse- und Obstsorten braucht natürlich auch passende Töpfe. Eine kleine Auswahl für das beste Zubehör für Balkongärtner zeigt die Bildergalerie.

Wie bringt der Naschbalkon eine gute Ernte?

Wenig Platz muss nicht wenig Ertrag bedeuten – wenn man die passenden Bedingungen schafft. Alle Gemüsepflanzen benötigen in ihren Gefäßen vor allem ausreichend Platz für ihre Wurzeln. Für Tomaten und Gurken sollte der Topf beispielsweise mindestens 35 Zentimeter Durchmesser haben und genauso tief sein. Sie gehören auch zu den stark zehrenden Gemüsesorten – und benötigen Dünger. Auf dem Balkon können die Pflanzen nicht so viele Nährstoffe aus der Erde ziehen wie in einem Garten, also werden sie je nach Bedarf mit Flüssigdünger über das Gießwasser genährt – im Fall der Gurken und Tomaten sollte das aller zwei Wochen sein.

Einige Hersteller bieten inzwischen spezielles Saatgut für Balkongemüse an. Sogenanntes „Snack-Gemüse“ wächst besonders kompakt, auch die Früchte sind zum Teil kleiner – dafür fruchten die Sorten in Kübeln umso reicher. Auch hierbei gilt es, den Zeitpunkt der Aussaat zu beachten: Bei Spinat, Kohlrabi, Möhren und einigen anderen Gemüsearten gibt es Früh- und Spätsorten. Mit etwas Gärtnergeschick können Jungpflanzen kostengünstig selbst aus Samen gezogen werden. Dafür werden außer dem Saatgut und geeigneten Anzuchtbehältern vor allem Sonne, Wasser und Anzuchterde benötigt. Und ein bisschen Glück. Gerade beim Balkongemüse ist die eigene Anzucht empfehlenswert, denn speziell geeignete Sorten werden im Fachhandel nicht immer als Jungpflanzen angeboten. Die Anzucht im Haus kann Anfang März losgehen, ab April kann der Balkon bepflanzt werden.

Sonne oder Schatten – welche Gemüsesorten und Kräuter gedeihen auf welchem Balkon?

Gegenüber Gärten haben die meisten Balkone einen großen Nachteil: die Sonne kann nicht von allen Seiten darauf scheinen. Ob der Balkon überwiegend sonnig oder überwiegend schattig liegt, hat Auswirkungen auf die Anbaumöglichkeiten – aber auch auf dem Schattenbalkon können bestimmte Arten von Gemüse und Kräutern gut gedeihen.

Ein nach Süden ausgerichteter Balkon kommt in den Genuss der prallen Sonne und ist damit ideal für alle Sonnenanbeter – Pflanzen wie Nutzer. Hier herrschen perfekte Bedingungen für alle Pflanzenarten, denen es gar nicht warm und sonnig genug sein kann. Dazu zählen Gemüsesorten wie Paprika, Aubergine, Zucchini, kleine Gurken und Kürbisse, aber auch Kartoffeln, Bohnen oder Chili. Vor allem mediterrane Kräuter fühlen sich auf dem Südbalkon wohl, zum Beispiel Oregano, Rosmarin, Thymian, Majoran, Salbei und Lavendel. Erdbeeren sind das klassische Balkonobst und brauchen viel Sonne. Ob die Tomate nun zu den Früchten oder Gemüse zählt, ist für ihren Geschmack zweitrangig – sie gedeiht ebenfalls am besten auf einem sonnigen Balkon.

Aber auch am Schattenbalkon müssen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner nicht verzweifeln – hier gibt es Abstufungen. Richtet sich der Balkon beispielsweise nach Osten oder Westen aus, bietet er mit sonnigen und schattigen Phasen beste Bedingungen für viele, vor allem heimische Gemüsesorten wie Brokkoli, Kohlrabi, Salate jeder Art, Karotten und Radieschen, Bohnen und Erbsen. Auch auf weniger sonnenhungrige Kräuter können sie zurückgreifen, etwa Petersilie, Kerbel, Kresse, Minze oder Schnittlauch. Selbst auf einem vorwiegend schattigen Nordbalkon kann ein kleiner Naschgarten entstehen. Die Auswahl ist zwar eingeschränkt, aber unter anderem Mangold, Rucola, Lauch oder Feldsalat kommen im Schatten bestens zurecht. Im Kräutergarten finden Bärlauch, Kümmel, Estragon und Schnittlauch einen schattigen Platz.

Ein Schatz für die Küche – so gelingt der Kräutergarten

Kräuter gehören in jede Küche, die etwas auf sich hält. Ein Kräutergarten auf dem Balkon ist ein wahrer Schatz für Hobbyköchinnen und Hobbyköche – und er lässt sich recht leicht anlegen. In einzelnen Töpfen, Kästen oder Ampeln fühlen Kräuter sich wohl, wenn sie groß genug sind. Nach dem Kauf der Pflanze wird sie also am besten in einen etwas größeren Behälter umgetopft. Richtwert sind Töpfe mit einem Durchmesser von mindestens 15 bis 20 Zentimetern, auch klassische Balkonkästen funktionieren gut. Die Menge der Erde spielt ebenso eine wichtige Rolle. Kleinere Kräuter brauchen etwa drei bis fünf Liter Erdvolumen. Größere Pflanzen, zum Beispiel Salbei, brauchen mindestens fünf Liter Erde. Für einen gemischten Kräutergarten sind Töpfe und Kübel mit einem Fassungsvermögen von 10 bis 15 Litern ideal.

Wichtig ist, dass die Pflanzgefäße über Abzugslöcher für Wasser verfügen, um Staunässe zu verhindern. Auf jeden Fall gehört unter Substrat und Erde eine Drainageschicht aus Kies, Blähton oder Tonscherben, damit Wasser gut abfließen kann. Damit jede Kräuterpflanze die beste Chance hat, sollte sie nur mit Kräutern zusammen gepflanzt werden, die ähnliche Bedürfnisse haben. Mediterrane Kräuter wie Lavendel und Rosmarin zum Beispiel mögen es trockener – sie brauchen lockere und nicht zu nährstoffreiche Erde. Dafür werden Sand und Splitt untergemischt. Ganz anders verhält es sich bei heimischen Kräutern wie Schnittlauch, Petersilie oder Melisse – sie brauchen einen feuchten und nährstoffreichen Boden. Gegossen wird am besten mit leicht abgestandenem Wasser, morgens oder abends. Häufigkeit und Menge richten sich nach den Bedürfnissen der einzelnen Kräuterarten. Während der Gartensaison kann ruhig organischer Langzeitdünger zugesetzt werden – aber auch hier nur ganz nach Bedarf.

Von Juliane Groh