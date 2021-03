Leipzig

Auch im Lockdown kommt er manchmal – der Appetit auf ein besonderes, leckeres Frühstück. Im Café sitzen, sich mit Süßem oder Herzhaftem verwöhnen lassen und mit Freunden quatschen, das geht gerade nicht. Aber viele Restaurants in der Nachbarschaft freuen sich, wenn ihre Gäste trotzdem kommen und sich „Frühstück to go“ holen. In manchen Läden kann man sich aus der täglichen Speisekarte etwas zusammenstellen, teilweise werden aber auch extra Frühstücksboxen liebevoll gepackt. Mitunter kann man sie sogar liefern lassen. Hier eine kleine Auswahl, was wo in Leipzig geht.

Huyen Tran (links) ist eigentlich Grafikdesignerin und ihr Mann Hoa Nquyen-Tran Bauningenieur. Vor vier Jahren eröffneten die Eltern von zwei kleinen Kindern das Le Caphe und sind seitdem mit Herzblut Gastgeber. Quelle: Andre Kempner

Le Caphe, Georg-Schumann-Straße 130

Kleine Frühstückskarte, aber dafür hohe Qualität und fast alles selbstgemacht – das ist der Anspruch von Inhaber Hoa Nguyen-Tran (33) und und seiner Frau Huyen Tran (30) vom „Le Caphe“ in Gohlis. Schon in den frühen Morgenstunden sind die Familienunternehmer im Laden und stellen die Töpfe auf den Herd. Parallel zu den Vorbereitungen fürs Mittagessen – das Hauptgeschäft im „Le Caphe“ – stellen sie auf Wunsch „Frühstück to go“ zusammen. Einen Tag vorher muss es bestellt und dann auch selbst abgeholt werden (zwischen 9.30 und 11 Uhr, noch bevor das Restaurant offiziell öffnet). Die Frühstückskarte wechselt wöchentlich, in dieser Woche gibt es Bio-Haferflocken (6 Euro), Pancakes aus Bio-Eiern mit hausgemachtem Tonka-Karamell und frischem Obst (8,50 Euro) sowie zwei verschiedene Baguette-Varianten (8,90 Euro). Am Wochenende ist das „Le Caphe“ geschlossen.

Telefon: 0151 0086989

Elisa Beldowski in ihrem Laden "Mein liebes Frollein" in der Fichtestraße 15 in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

„Mein liebes Frollein“, Fichtestraße 15

„Die Nachfrage nach ,Frühstück to go’ ist in der Woche nicht so groß wie gedacht“, bedauert Elisa Beldowski (34), Inhaberin vom „Mein liebes Frollein“ in der Fichtestraße 15. Deshalb konzentriert sie sich aufs Wochenende.

Bio-Frühstück aus dem "Mein liebes Frollein". Quelle: privat

Samstags und sonntags ab 9 Uhr stellt sie in ihrem kleinen Café in der Südvorstadt ein leckeres Bio-Frühstück zum Selbstabholen zusammen. Sogar Spätentschlossene kommen zum Zug: „Es reicht, eine halbe Stunde vorher anzurufen“, sagt Elisa, „wir sind ja sowieso hier im Laden und backen.“

Zur Auswahl stehen ein süßes Frühstück mit zwei Croissants, Brot, Butter und Marmelade (6,90 Eur0), Käsefrühstück klein (7,50 Euro) oder groß (10,90 Euro), veganes Frühstück (8,90 Eur0) oder hausgemachtes Müsli (5,90 Euro).

Telefon: 0341 67928421

Das Restaurant „Forest Park“ in der Karl-Liebknecht-Straße liefert auf Wunsch den ganzen Tag Frühstück, das man sich aus einer umfangreichen Karte zusammenstellen kann. Quelle: Andre Kempner

Forest Park, Karl-Liebknecht-Straße 94

Ob English Breakfast oder French Toast, Pancakes mit Ahornsirup oder Grilled Cheese, Burger, fruchtige Müslis, vegetarisches oder veganes Frühstück – im „Frühstücksladen“ Forest Park Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße 94 werden einfach alle Geschmäcker bedient. Die lange Karte bietet eine reiche Auswahl. Wer selbst zum Abholen kommt, sollte 15 Minuten vorher bestellen. Wer die Anlieferung durch Lieferando in Anspruch nehmen will, sollte 30 bis 45 Minuten Wartezeit einkalkulieren. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro, die Liefergebühr beträgt 1,50 Euro.

Telefon: 0179 9307656

So sieht der Frühstücksteller „Jeepneys Beste“ aus dem Jeepney Cafe in der Georg-Schumann-Straße 78 aus. Quelle: Andre Kempner

Jeepney Café, Georg-Schumann-Straße 78

Seit November kannt man sich im Jeepney Café sein Frühstück vorbestellen und selbst abholen oder per Lieferservice bringen lassen. Die Auswahl auf der Bestellseite ist groß und reicht von süßen und herzhaften Pancakes (ab 8,50 Euro) über verschiedene Brotkörbe mit Marmelade, Käse, Frischkäse oder Lachs (ab 5,90 Euro) bis zu gebackenen Haferflocken (5,50 Euro). Dazu kann ein frisch zubereitetes Getränk gewählt werden. Geliefert wird mit eigenem Lieferdienst innerhalb von Gohlis, Möckern, Eutritzsch, Wahren sowie ins Stadtzentrum. Wer in anderen Stadtteilen wohnt, muss sein Frühstück selbst im Café abholen.

Lieferzeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 13 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 8 bis 13 Uhr. Der Mindestbestellwert beträgt 25 Euro, die Anlieferung kostet 3,90 Euro.

Telefon: 0341 69866680

Florian Krohne (34) mit leckeren Frühstücksbroten in der Leipziger Brotschule. Wenn man am Vortag anruft und bestellt, werden die belegten Brote oder Brötchen morgens zum Abholen fertiggemacht. Quelle: Andre Kempner

1. Leipziger Brotschule, Zimmerstraße 1

„Die Leipziger sind nicht so die Frühaufsteher“, schätzt Janett Thunnessen vom Backhaus Wentzlaff ein. Eine spezielle Frühstückskarte „to go“ lohnt sich bislang nicht in der 1. Leipziger Brotschule in der Zimmerstraße, unweit vom Neuen Rathaus. Aber wer einen Tag vorher anruft, kann sich bei den freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz spontan seine individuelle Auswahl an belegten Brötchen, Brot, Schweinsohren, süßen Teilchen oder Torte bestellen. Ein belegtes Salami- oder Käsebrötchen kostet 2,40 Euro, der Café Crema dazu 1,90 Euro. Lieferservice ist nicht möglich, dafür Selbstabholung jeden Morgen (montags bis sonntags) schon ab 7 Uhr.

Telefon: 0341 91359097

Bagel Brothers, Karl-Liebknecht-Straße 1a

Bagels gehen immer, auch schon zum Frühstück! Bestellbar sind die leckeren Hefebrötchen mit Loch entweder als kleines (6 Euro), mittleres (7,50 Euro) oder großes Frühstück (8,50 Euro). Im Paket stecken dann jeweils ein Bagel, Kaffee oder Tee sowie ein gekochtes Ei. Dazu kommt je nach Auswahl frisch gepresster Orangensaft.

Die Bagel-Brothers-Filiale in der Karl-Liebknecht-Straße 1a bietet auf Wunsch Anlieferung. Für die Frühstückskarte gilt das montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr, samstags von 10 bis 11.30 Uhr und sonntags von 10 bis 14.30 Uhr.

Mindestbestellwert 15 Euro (darunter: Mindermengenzuschlag 2,50 Euro), plus Lieferservice (je nach Postleitzahl 2,50 bis 18,50 Euro)

Telefon: 0341 9104646

Frühstück to go in Leipzig. Hotel Seeblick in der Karlie in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Hotel Seeblick, Karl-Liebknecht-Straße 125

In der Szenekneipe „Hotel Seeblick“ in der Südvorstadt wird das Thema Frühstücken zeitlich nicht so eng gesehen, daher ist es nicht auf den Vormittag beschränkt. Täglich bis 16 Uhr kann man sein Frühstück bestellen und es sich ab 12 Uhr selbst abholen. Oder Lieferando bringt es ab 11.30 Uhr nach Hause oder ins Büro. Zur Auswahl stehen Bagels (5,60 Euro), herzhafte oder süße Pancakes (ab 7,50) sowie Rührei mit verschiedenen Beilagen (ab 4,50 Euro).

Telefon: 0341 2253952

Bieten Sie ebenfalls „Frühstück to go“ an? Dann melden Sie sich unter leipzig@lvz.de, Stichwort Frühstück. Wir nehmen Sie gern in die Übersicht mit auf.

Von Kerstin Decker