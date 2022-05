Leipzig

Eigentlich dreht sich beim Fußballverein „Blau Weiß Leipzig“ alles um das runde Leder. Seit dem 21. April ist alles anders – eine junge Fuchsfamilie mit fünf Jungtieren hat vor Ort einen Unterschlupf gefunden und sorgt in den sozialen Medien für große Aufmerksamkeit.

Großstadt-Füchse mit Nachwuchs

Ein großer, ausgewachsener Fuchs habe sich schon im vergangenen Jahr regelmäßig blicken lassen, erzählt Louisa Janina Gießler, die 1. Vorsitzende des Vereins. „Das Tier kam meist gegen 18 Uhr vorbei und schaute den Kindern beim Training zu“, weiß die Cheftrainerin der U17-Juniorinnen. Vor zwei Wochen tauchte plötzlich eine ganze Fuchsfamilie an der Kurt-Kresse-Kampfbahn in Kleinzschocher auf: Mutter, Vater und fünf Jungtiere, alle ganz in Rot. „Ich wollte schon eines mit nach Hause nehmen, aber der gesunde Menschenverstand sagte Nein“, lacht die Jura-Studentin verschmitzt. Außerdem hätten ihre beiden Katzen wahrscheinlich wenig Freude an einem Schlaufuchs in ihren vier Wänden gehabt.

Unterschlupf für sieben Füchse

Zu Beeinträchtigungen des Clublebens komme es nicht, da sich die tierische Familie meist am Rande des Spielfeldes bewegt. „Einen Unterschlupf haben sie unterm Casino gefunden, das momentan nicht genutzt wird. Trotzdem ist die Order an alle rausgegangen, den Füchsen nicht zu nahe zu kommen“, betont die 27-Jährige. Ein Highlight sei es schon, den Reineke Fuchs in der Nachbarschaft zu erleben. „Zumal sich unser Verein auch sehr für die Natur engagiert. Wir pflegen einen Vereinsgarten mit einem Insektenhotel“, so Gießler. Ob die tierischen Mitbewohner auch Namen bekommen, muss noch diskutiert werden.

Zukunft ungewiss

Wie es mit der tierischen Familie weitergeht, ließe sich noch nicht sagen. „Wir werden aktiv nichts unternehmen. Vor unserer Haustür bauen die Leipziger Verkehrsbetriebe eine Straßenbahntrasse aus, genau an der Grenze zu unseren drei Sportplätzen. Wir werden darauf hinweisen, dass die Tiere bei uns leben, gehen aber davon aus, dass die Füchse irgendwann weiterziehen“, sagt die Trainerin abschließend.

Von Regina Katzer