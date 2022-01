Führerschein-Umtausch: Leipzig verlangt irrtümlich Sehtest vom Augenarzt

Leipzig

Nicht genug damit, dass für manchen die Zeit zum Umtausch des Führerscheins ohnehin schon knapp wird, weil viele alte Papier-„Lappen“ nach dem 19. Januar ihre Gültigkeit verlieren. Die Stadt Leipzig, stellte LVZ-Leser Stefan Aresin nun auch noch mit Entsetzen fest, verlangt laut der auf ihrer Homepage veröffentlichen Checkliste aller notwendigen Dokumente für den Pflichtumtausch zudem eine augenärztliche Sehtestbescheinigung, die nicht älter als zwei Jahre sein darf. „Nur, auf den Untersuchungstermin muss man drei Monate warten“, so der 63-Jährige.

Checkliste auf Homepage der Stadt sorgt für Irritationen

Vollends irritiert war er nun, dass das Bundesverkehrsministerium gar keine Gesundheitsprüfungen für den Wechsel zum neuen EU-einheitlichen Kartenführerschein vorschreibt, wie er in der LVZ las. „Was gilt denn nun“, fragt sich daher wahrscheinlich nicht nur LVZ-Leser Stefan Aresin.

Noch am Montag veröffentlichte die Stadt auf ihrer Homepage diese Checkliste zum Führerscheinumtausch, nach der ein Sehtest beim Augenarzt verlangt wird. Nun korrigierte das Ordnungsamt den Fehler. Quelle: Stadt Leipzig

In der Tat sieht der Gesetzgeber keinen Sehtest für den Pflichtumtausch vor. „Vielen Dank für den aufmerksamen Hinweis“, so ein Sprecher der Stadt am Montag auf eine LVZ-Anfrage, „eine Sehtestbescheinigung ist laut Ordnungsamt nicht notwendig.“

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Zusammenstellung der benötigten Unterlagen sei ein Fehler unterlaufen. „Die Aufstellung wurde geändert. Bei der Anpassung haben wir eine Verlinkung übersehen und diese nicht korrigiert“, so der Sprecher weiter. Ab Dienstag sollte die korrekte Checkliste auf der Webseite der Stadt angezeigt werden.

Alle Führerscheine sollen bis 2033 ausgetauscht werden

Wie berichtet, müssen bis zum Jahr 2033 alle Führerscheine gegen einen EU-Kartenführerschein ausgewechselt werden. Dazu hatte der Bundesrat einen Zeitplan beschlossen. Für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 endet die Umtauschfrist bereits am 19. Januar dieses Jahres.

Nach diesem Zeitplan werden die alten Führerscheine umgetauscht. Quelle: Fahrerlaubnis-Verordnung

Um das Umtauschverfahren zu beschleunigen, braucht man zur Abgabe der Unterlagen keinen Termin auf der Leipziger Führerscheinstelle mehr zu vereinbaren. Die Dokumente können neuerdings auch per Post geschickt oder in den Briefkasten der Führerscheinstelle in der Prager Straße eingeworfen werden. In diesem Falle muss dann lediglich der neue Führerschein dort abgeholt werden. Die für den Umtausch erforderlichen Unterlagen sind auf der Homepage der Stadt Leipzig unter „Antragstellung Fahrerlaubnisbehörde während der Coronavirus-Pandemie“ zusammengestellt.

Von K. S.