Leipzig

Generationswechsel bei der Leipziger Volkszeitung (LVZ): Hannah Suppa (37) übernimmt zum 1. Dezember die Chefredaktion und löst damit Jan Emendörfer (57) ab, der die LVZ achteinhalb Jahre geleitet hat. „ Hannah Suppa steht beispielhaft für kraftvolle digitale Transformation im Lokal- und Regionaljournalismus“, sagte Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe ( Hannover), zu der die LVZ gehört.

Auf einem Redaktionsmeeting am Donnerstag in Leipzig betonte Düffert: „ Suppas gutes Gespür für Themen und Menschen in den Regionen, ihre Expertise im Digitaljournalismus verbunden mit natürlichen Führungsqualitäten macht sie zu einer idealen Persönlichkeit, um die LVZ in eine erfolgreiche digitale Zukunft zu führen.“

Jan Emendörfer wird Chefkorrespondent beim RND

Jan Emendörfer übernimmt zum 1. Dezember eine neue Aufgabe als Chefkorrespondent für Osteuropa und Russland in der Hauptstadtredaktion des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), zu dem die LVZ gehört. „ Jan Emendörfer hat die Leipziger Volkszeitung in den vergangenen Jahren journalistisch geprägt und erfolgreich weiterentwickelt“, sagte Düffert. „Dank seiner wertvollen Arbeit ist die LVZ auch im Digitalen eine starke publizistische Stimme unter den regionalen Tageszeitungen. Ich bin sehr froh, dass wir Jan Emendörfer als Chefkorrespondent für das RND gewinnen konnten. Er ist ein herausragender Journalist und kompetenter Kenner Osteuropas.“

Emendörfer wurde 2012 von MADSACK in die Chefredaktion der LVZ berufen. Zuvor war er innerhalb der Mediengruppe vier Jahre lang Chefredakteur der Ostsee-Zeitung (OZ) in Rostock. Suppa war zwei Jahre Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen in Potsdam, zuletzt Chefredakteurin für Digitale Transformation im Regionalen bei MADSACK – die Position ­behält sie weiterhin inne.

Von LVZ