Leipzig

Er hatte die Höfe am Brühl an den Start gebrachtund danach die Umgestaltung des Paunsdorf Centers (P.C.) erfolgreich geleitet. Nach acht Jahren in Leipzig tritt Centermanager Rainer Borst am kommenden Montag einen neuen Job an, bleibt jedoch dem Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield treu.

Kurz nach seinem 52. Geburtstag an diesem Samstag wird Borst das Centermanagement vom NordWestZentrum in Frankfurt/Main übernehmen – immerhin das größte Einkaufszentrum dieser Wirtschaftsmetropole. Unibail-Rodamco-Westfield setzte sich erst kürzlich bei einer Neuausschreibung für das Management in dem 1968 eröffneten Einkaufspark durch. Er liegt recht zentral und verfügt über gleich zwei U-Bahn-Anschlüsse.

Rainer Borst hatte schon die Eröffnung des Leipziger Einkaufszentrums Höfe am Brühl (hier ein Foto der Baustelle) im September 2012 vorbereitet. 2015 übernahm er dann die Leitung des Paunsdorf Centers (P.C.) Quelle: LVZ

„Seit meinem ersten Tag im Paunsdorf Center hat sich viel bewegt und es fällt mir nicht leicht zu gehen“, erklärte Borst, ein gebürtiger Franke, dessen Familie schon lange in Thüringen lebt. Sein Nachfolger im mit 113 000 Quadratmetern größten Shoppingtempel Mitteldeutschlands wird Dennis Reichpietsch. Der 38-jährige hatte zuletzt als Centermanager der Düsseldorf Arcaden gearbeitet, ist mit dem Paunsdorf Center aber bestens vertraut. Schließlich hatte er dort – unter Regie von Borst – einen Großteil seiner Ausbildung absolviert. Im P.C. wolle er das Profil als besonders familienfreundliches Center weiter schärfen, dafür einen engen Dialog mit den Kunden pflegen, sagte Reichpietsch. Er stammt ursprünglich aus Wuppertal und kann übrigens hervorragend tanzen. Mit seiner Frau habe er schon öfter an Tanzturnieren teilgenommen, „im Bereich fortgeschrittene Amateure“, verriet er.

Unibail-Rodamco-Westfield betreibt in den USA und Europa 92 Shopping Center – darunter 25 in Deutschland. Diese ziehen insgesamt jährlich 1,2 Milliarden Besucher an.

Von Jens Rometsch