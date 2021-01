Fünf Jahre nach Überfall auf Connewitz: Kundgebung appelliert an Gerichte

Leipzig

Etwa 250 bis 300 Personen beteiligten sich am Samstag an einer Kundgebung in Connewitz. Mit der gut einstündigen Veranstaltung bei Minusgraden wollte das Bündnis „Rassismus tötet“ an einen Überfall auf den alternativ geprägten Stadtteil vor fünf Jahren erinnern.

Rund 300 Neonazis hatten am 11. Januar 2016 in Connewitz Menschen angegriffen und verletzt, hieß es in einem offenen Brief, der nun vor Ort verlesen wurde. Auch seien damals 23 Geschäfte, Gaststätten und Wohnungen sowie 19 Autos demoliert worden – der Schaden habe sich auf 113.000 Euro belaufen.

Herderplatz als Bühne für „absurdes Theater“

Die Kundgebung am Herderplatz verlief komplett friedlich: mit Masken und unter Einhaltung von Abständen. Nur kurzzeitig sperrte die Polizei den Durchgangsverkehr in der Wolfgang-Heinze-Straße – dort hatten die Neonazis 2016 besonders gewütet. Anlass der gewalttätigen Aktionen war der erste Geburtstag der fremdenfeindlichen Legida-Bewegung, die dann nach ihrem zweiten Geburtstag wieder von der Bildfläche verschwand.

Auf dem Herderplatz wurden Ausschnitte aus vier Justizprozessen nachgespielt. Die Verfahren galten Neonazis, die vor fünf Jahren an einem Überfall auf Connewitz beteiligt waren. Die Strafen seien unangemessen milde ausgefallen, lautete der Tenor der Kritik bei der Veranstaltung bei eisiger Kälte am Sonnabend. Quelle: Dirk Knofe

„Rassismus tötet“ nutzte nun den Herderplatz als eine Art Bühne. Es wurden Ausschnitte aus vier Justizprozessen gegen die Täter vom 11. Januar 2016 als „absurdes Theater“ nachgespielt. Trotz mitunter etlicher Vorstrafen und noch laufender Bewährungsauflagen habe niemand eine Haftstrafe antreten müssen, wurde kritisiert. Vielmehr seien – oft durch Prozessabsprachen (ein Mittel, um Verfahren zu beschleunigen) – nur wieder neue Bewährungsstrafen verhängt worden. Bei rund 40 Prozent der 217 Anklagen gebe es aktuell noch gar kein Urteil.

Geldstrafen sollen an die Opfer fließen

In dem offenen Brief werden die zuständigen Gerichte aufgefordert, eventuelle Geldstrafen bei den restlichen Prozessen zugunsten sozialer und kultureller Einrichtungen oder Vereine in Connewitz zu verhängen. „Die Zahlungen sollten jenen zugute kommen, deren Infrastruktur von den Neonazis bewusst angegriffen und zerstört werden sollte, die direkt oder indirekt betroffen waren.“

Über 250 Personen beteiligten sich an der Kundgebung in der Wolfgang-Heinze-Straße. Die Perspektive dieses Bildes täuscht etwas: In aller Regel wurde der Mindestabstand zum Corona-Schutz bei der Veranstaltung eingehalten. Auch trugen die Teilnehmer Masken. Quelle: Dirk Knofe

Ein Teil der Prozesse wird von Beobachtern auf einer Internetseite dokumentiert: https://www.prozess1101.org. Bei der Kundgebung dankte eine Rednerin verschiedenen Personen und Gruppen, die sich gegen Neonazis engagieren. Sich dabei an die Gesetze zu halten, schien ihr nicht vorrangig, denn sie sagte auch: „Danke an alle Antifaschist*Innen, für die Antifaschismus bis heute Handarbeit ist, die Neonazis das Leben schwer machen und dafür vom Staat verfolgt werden.“

