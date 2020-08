Zwetschgen, Mirabellen, Brombeeren – wer die Augen offen hält, erspäht die leckeren Früchte in ganz Leipzig auch links und rechts am Wegesrand. Wir stellen fünf Orte vor, an denen unbeschwert gepflückt werden kann.

Brombeeren und Co. - Fünf Orte zum Obstpflücken in Leipzig

