Fast sorgt es für eine zynische Art von Erleichterung, während der omnipräsenten Pandemie auch mal einen anderen Krisenpunkt zu berühren: Klimanotstand heißt das Stichwort. Das vor gut 13 Monaten gesetzte Achtungszeichen der Stadt Leipzig für den Klimaschutz steht in Verbindung mit einer gewaltigen Anschaffung, die nun von der Verwaltungsspitze abgenickt wurde: Die Stadtreinigung soll in den nächsten zwei Jahren 83 neue, möglichst umweltschonende Fahrzeuge erhalten, wie am Dienstag bekannt wurde.

Geplant ist unter anderem der Kauf von Kehrmaschinen in verschiedenen Größen, Leicht-LKWs sowie Abfallsammel- und Containerautos. Nicht zu vergessen einen Traktor sowie Papierkorbsammel- und Sperrmüllpressfahrzeuge. Passt das Vorhaben in die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs, sagt der Stadtrat Ja und stellt die Landesdirektion alles auf Grün, rollt der Prozess für die Anschaffungen in Höhe von rund 13,75 Millionen Euro an.

Fuhrpark überaltert

„Die aktuell eingesetzten Fahrzeuge sind teilweise über zehn Jahre alt und durch die permanenten Entsorgungs- und Reinigungsprozesse verschlissen“, erklärt Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung. Zudem fallen bei Reparaturbedarf lange Beschaffungs- und Standzeiten an.

Mit Blick auf besagten Klimanotstand werden aktuell alternative Antriebsvarianten und Fahrzeuge geprüft. Auch Fahrgestell und Fahrzeugaufbau sollen umweltrelevant sein. Momentan kann es passieren, dass auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge durchs Leipziger Bild rauschen, denn die werden gerade getestet. Wichtig ist vor allem, dass die Kapazität der Antriebsquelle mit der jeweiligen Tourenlänge harmoniert.

Lange Prozesse vorab

Die ersten Neuanschaffungen werden laut Franz wohl nicht vor Februar 2022 durch die Straßen fahren. Denn nach der Genehmigung von Betriebsausschuss und Ratsversammlung Anfang 2021 stehen Ausschreibungs- und Lieferprozesse an, und die beanspruchen jeweils zwischen fünf und sechs Monate.

Für den Kauf von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb laufen Fördermittelanträge, aktuell für zwölf Abfallsammelfahrzeuge und vier Großkehrmaschinen mit Elektroantrieb beziehungsweise Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die Auswahl dafür dürfte künftig steigen, denn „bei der Entwicklung solcher Fahrzeuge ist der Markt derzeit stark in Bewegung“, so Franz.

Klimaziele im Blick

Sollte die Beschaffung alternativer Antriebsarten nicht möglich sein, werde grundsätzlich die jeweilige höchstmögliche Abgasnorm gefordert und beschafft, heißt es. Das würde zumindest zu einer weiteren Verbesserung der Gesamt-Emissionen des Fuhrparkes führen. Denn nach Corona wird man wieder über andere Sachen sprechen können. Über Klimaziele zum Beispiel.

