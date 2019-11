Leipzig

Für etwa 4,5 Millionen Euro entsteht im Leipziger Osten ein dreigeschossiger Neubau, in dem ein neues Verkehrsmanagement seine Zentrale einrichten wird. Zuvor wurden Verkehr und Ampelanlagen an zwei verschiedenen Standorten koordiniert. Die Stadtspitze beschloss die Baupläne und erklärt ihre Entscheidung wie folgt: „In der wachsenden Stadt Leipzig sind die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur gestiegen“, sagt Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) laut der Mitteilung vom Freitag.

„Schnelle verkehrsorganisatorische Maßnahmen erhalten einen immer höheren Stellenwert“, meint Dubrau weiter. Während die Beleuchtungszentrale 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche ihre Mitarbeiter im Schichtbetrieb einsetzt, um die 444 Ampeln der Stadt zu steuern, soll der Ablauf auch im Verkehrsmanagement effizienter werden.

Neuerungen sind Teil der Digitalisierungsstrategie

Die beiden Abteilungen sollen sich ergänzen und Teil der Digitalisierungsstrategie der Stadt werden, sodass die Aufgaben und Daten an dem neuen Standort gebündelt werden können. Auch mit den Leipziger Verkehrsbetrieben und der Polizei wird kooperiert. Am derzeitigen Standort der Beleuchtungszentrale läuft zudem Ende des Jahres 2021 der Mietvertrag aus, weshalb sich eine zukünftige Zusammenlegung der beiden Abteilungen anbiete.

