Leipzig

Für Hans-Peter Kemser steht fest: „Jeder, der Kinder hat, weiß, was Corona für sie bedeutet.“ Der Leiter des Leipziger BMW-Werks ließ seinen Worten Taten folgen. Er übergab am Montag einen Scheck über 35.000 Euro an die Stiftung der Uni-Kinderklinik. „Die Spende ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagte der Maschinenbauingenieur. Mit dem Geld werde eine wissenschaftliche Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Familien in der Region Leipzig maßgeblich finanziert. „Eine gute Sache, das unterstützt die Belegschaft sehr“, kommentierte Betriebsratschef Jens Köhler.

Konsequenzen aus der Pandemie mit Langzeitwirkung

Die Konsequenzen aus der Pandemie „werden uns lange beschäftigen“, betonte Wieland Kiess, Chef der Uni-Kinderklinik. Der Professor nahm den Betrag gemeinsam mit Kerstin Sommerfeld vom Stiftungsvorstand entgegen. Schwerpunkte der Untersuchung seien die körperliche und physische Gesundheit, das Wohlbefinden und die gesellschaftliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen in diesen Corona-Zeiten, erläuterte der Mediziner. Schon jetzt zeichne sich ab, dass viele Jugendliche sich zu wenig bewegten und es Eltern gebe, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage seien, ihre Kinder entsprechend zu betreuen. Zudem zeige sich als Zwischenergebnis, dass „die Kinder geimpfte Eltern geimpft wollen“.

Kinder ab zwölf Jahre sollten sich vor Corona schützen

Die Corona-Lage in Sachsen bezeichnete der Kinderarzt als „fürchterlich“. Es müsse alles daran gesetzt werden, dass möglichst jeder Erwachsene geimpft werde. Auch Kinder ab zwölf Jahre sollten sich vor der Pandemie schützen, empfahl Kiess. Trotz des Ernstes der Lage sollten momentan Schulen und Kitas offen bleiben. Der Direktor berichtete dass seit Ausbruch von Corona bislang erst ein Jugendlicher auf der Intensivstation der Kinderklinik gelegen habe. Er sei vor wenigen Tagen geheilt entlassen worden. Von den derzeit 100 stationär aufgenommenen Kindern seien zehn an Covid erkrankt, allerdings nicht deshalb in Behandlung genommen worden.

Nachfrage nach Impfungen groß im Leipziger BMW-Werk

In der BMW-Fabrik haben alle 5400 Mitarbeiter die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Nachfrage sei groß, sagte Werksarzt Guido Engelhardt. In wenigen Tagen gehe es mit den Auffrischungen los.

Die Stiftung Kinderklinik erhielt kürzlich außerdem 2400 Euro von der Konsumgenossenschaft Leipzig sowie 10.000 Euro aus der Mannschaftskasse der Profis von RB Leipzig. Die Ende 2010 gegründete Stiftung hat damit die Millionengrenze an eingenommenen Geldern überschritten. „Ein toller Erfolg“, freute sich Initiator Kiess.

Von Ulrich Milde